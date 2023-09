Un médicament coûteux pour la perte de poids semble également réduire les événements cardiovasculaires

Le médicament populaire pour la perte de poids et le diabète, Wegovy, semble désormais avoir des avantages significatifs pour la santé cardiaque. Cependant, le médicament sur ordonnance est hors de portée pour la plupart des Américains.

Des portions d’un nouvelle étude publiés par le fabricant de médicaments Novo Nordisk, la société qui fabrique le médicament Wegovy, montrent que les médicaments amaigrissants réduisent le risque d’événements tels que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Les chercheurs ont constaté une diminution de 20 pour cent de ces événements cardiovasculaires sur une période de cinq ans chez les personnes souffrant de maladies cardiaques, en surpoids et obèses.

Wegovy fait partie d’un type de médicament relativement nouveau appelé agoniste du GLP-1, qui contient l’ingrédient actif sémaglutide. Un autre médicament de cette classe est le médicament populaire Ozempic. Ils sont disponibles sur ordonnance uniquement pour le diabète de type 2 et la perte de poids.

Les résultats en matière de perte de poids grâce à ces médicaments sont impressionnants, en particulier chez ceux qui n’étaient pas en mesure de perdre leurs kilos superflus avant de prendre ce type de médicament. Jennifer Ashton, médecin spécialiste en médecine de l’obésité, a déclaré à ABC News que ces médicaments peuvent représenter un nouvel espoir pour environ la moitié de tous les Américains souffrant d’obésité. Cependant, les personnes qui pourraient bénéficier de ces médicaments ne pourront peut-être pas en bénéficier pour le moment.

« Le fait est que de nombreux facteurs entrent en jeu dans les conditions d’obésité et de surpoids », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’une maladie chronique complexe. Ce n’est pas aussi simple que de manger moins et de bouger plus. Ils ont donc un Mais l’assurance ne les couvre pas souvent, ils sont incroyablement chers et ils doivent être gérés par quelqu’un qui connaît cette classe de médicaments.

Les résultats de l’étude Wegovy sont les premiers à montrer qu’un médicament amaigrissant peut réduire les maladies cardiaques, la première cause de décès aux États-Unis. La question demeure de savoir si les mécanismes du médicament, ou la perte de poids elle-même, ont conduit à une amélioration de la santé cardiaque. L’étude portant sur plus de 17 000 personnes n’a pas encore été examinée par d’autres scientifiques.

Il est trop tôt pour dire si davantage de compagnies d’assurance pourraient commencer à couvrir le coût mensuel d’environ 1 300 $ de Wegovy s’il existe des preuves que cela peut entraîner des avantages médicaux au-delà de la perte de poids.

« Il est impossible d’évaluer l’efficacité et l’efficacité à long terme d’un médicament sur ordonnance en se basant uniquement sur le communiqué de presse du fabricant », a déclaré David Allen, porte-parole de Les régimes d’assurance maladie américains.

Les agonistes du GLP-1 imitent l’hormone glucagon-like peptide1, qui stimule l’organisme à produire davantage d’insuline. Les médicaments sont souvent administrés par injections hebdomadaires et peuvent ralentir la digestion. Certains communs Effets secondaires comprennent des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, et certains patients présenteraient des réactions graves.

« C’est absolument brutal », a déclaré le médecin urgentiste Darien Sutton, MD, à ABC News. « Les patients arrivent souvent avec une déshydratation sévère et, pour beaucoup d’entre eux, leurs symptômes sont si difficiles à contrôler qu’ils doivent être admis à l’hôpital. «

Une femme de Louisiane de 44 ans qui aurait perdu 150 livres après avoir utilisé Ozempic et un autre médicament Mounjaro, poursuit les fabricants des deux médicaments pour ne pas avoir averti du risque de graves problèmes gastro-intestinaux qu’elle prétend avoir subis.

« Ses problèmes ont été si graves qu’elle s’est rendue aux urgences à plusieurs reprises », a déclaré son avocat, Paul Pennock, à ABC News.

Pendant ce temps, des experts européens de la santé enquêteraient sur des informations selon lesquelles les agonistes du GLP-1 pourraient provoquer des pensées suicidaires, selon Surveillance des drogues.

Les experts de la santé affirment qu’au moment de décider de prendre ou non un médicament sur ordonnance, les patients devraient discuter avec leur médecin des risques potentiels du médicament par rapport à ses avantages. Dans le cas des médicaments amaigrissants, les avantages de perdre seulement dix livres peuvent entraîner une amélioration de la tension artérielle, une diminution des douleurs articulaires et un risque moindre de problèmes de santé graves comme les maladies de la vésicule biliaire, le cancer et même les troubles de santé mentale.

