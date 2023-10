Selon une nouvelle recherche, un médicament d’ordonnance bon marché et largement disponible peut améliorer les symptômes du syndrome du côlon irritable chez les patients vus dans les cabinets de médecins généralistes. L’étude a été récemment présentée à l’UEG Week 2023, une conférence de la Société européenne d’endoscopie gastro-intestinale.

Le procès ATLANTIS

L’amitriptyline, qui est couramment utilisée à faibles doses pour traiter toute une série de problèmes de santé, s’est avérée également améliorer les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI), selon les résultats de l’essai ATLANTIS.

Dirigée par des chercheurs des universités de Leeds, Southampton et Bristol et financée par le National Institute for Health and Care Research (NIHR), l’étude a été menée dans le cadre des soins primaires. Les médecins généralistes prescrivaient le médicament et les patients géraient leur propre dose en fonction de la gravité de leurs symptômes, à l’aide d’un document d’ajustement conçu pour l’essai. La plupart des personnes atteintes du SCI sont vues et prises en charge en soins primaires par leur médecin généraliste, ce qui signifie que les résultats de cet essai sont susceptibles d’être applicables à de nombreuses personnes atteintes de cette maladie.

Des résultats prometteurs publiés

Les résultats, publiés ce mois-ci dans

Points de vue d’experts

Le co-investigateur en chef Alexander Ford, professeur de gastroentérologie à l’école de médecine de l’université de Leeds, a déclaré : « L’amitriptyline est un traitement efficace contre le SCI et est sûre et bien tolérée. Cette nouvelle recherche rigoureusement menée indique que les médecins généralistes devraient encourager les patients en soins primaires à essayer l’amitriptyline à faible dose si leurs symptômes du SCI ne se sont pas améliorés avec les traitements de première intention recommandés.

À propos du SCI et de l’amitriptyline

Le SCI, qui touche environ 1 personne sur 20 dans le monde, provoque des douleurs abdominales et des modifications des selles. Cette maladie à long terme, pour laquelle il n’existe aucun remède connu, varie en gravité avec le temps. Cela peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie et la capacité à travailler et à socialiser. La plupart des traitements n’ont qu’un effet modeste et les patients présentent souvent des symptômes gênants persistants.

L’amitriptyline appartient à un groupe de médicaments appelés tricycliques. Initialement utilisés à fortes doses pour traiter la dépression, ils sont aujourd’hui rarement utilisés pour cette maladie car de nouveaux traitements ont été développés.

De petits essais antérieurs portant sur des antidépresseurs tricycliques à faible dose pour le traitement du syndrome de l’intestin irritable suggéraient un bénéfice possible chez les patients vus dans des cliniques hospitalières, qui présentent souvent des symptômes plus difficiles à traiter, mais cette nouvelle étude est le premier essai contrôlé randomisé comparant l’amitriptyline à faible dose à un comprimé placebo pour le SCI en soins primaires. Il s’agit également du plus grand essai réalisé sur l’amitriptyline pour le traitement du SCI dans le monde.

Preuves à l’appui et recommandations

Les médecins généralistes prescrivent déjà de l’amitriptyline à faible dose pour traiter les douleurs chroniques des nerfs et du dos et pour aider à prévenir les crises de migraine. Les lignes directrices du NICE indiquent actuellement que les médecins généralistes pourraient envisager d’utiliser un tricyclique à faible dose, comme l’amitriptyline, pour le traitement du syndrome de l’intestin irritable, mais jusqu’à présent, les preuves d’un bénéfice étaient incertaines.

Sur la base des résultats de l’essai, qui ont montré un bénéfice évident de l’amitriptyline, les médecins généralistes peuvent proposer de l’amitriptyline à faible dose aux personnes atteintes du SCI dans le cadre d’une prise de décision partagée si les symptômes ne s’améliorent pas avec les traitements de première intention.

La co-investigatrice en chef Hazel Everitt, professeur de recherche en soins primaires au centre de recherche en soins primaires de l’université de Southampton, a déclaré : « Avant ATLANTIS, les médecins généralistes ne prescrivaient pas souvent de l’amitriptyline pour le SCI car les preuves de la recherche étaient incertaines, mais notre nouvelle recherche fournit de bonnes preuves de bénéfices.

« Les médecins généralistes prescrivent déjà de l’amitriptyline à faible dose pour d’autres affections, telles que la douleur chronique et le manque de sommeil, et lorsque nous avons interrogé des médecins généralistes dans le cadre de cette recherche, ils étaient prêts à la prescrire pour le SCI si les preuves de la recherche le soutenaient. Les participants étaient également désireux d’avoir une autre option pour essayer de soulager leurs symptômes du SCI et la plupart étaient heureux d’ajuster eux-mêmes leur dose en fonction des symptômes et des effets secondaires.

Participants et résultats

L’essai ATLANTIS a été financé par le programme NIHR Heath Technology Assessment. Quelque 463 personnes atteintes du SCI ont participé à l’étude dans trois régions du Royaume-Uni : le West Yorkshire, le Wessex et l’ouest de l’Angleterre. Ils ont été recrutés parmi 55 cabinets de médecine générale.

Les participants ont été répartis au hasard en deux groupes : ceux recevant de l’amitriptyline et ceux recevant un placebo. Les participants contrôlaient le nombre de comprimés du médicament d’essai qu’ils prenaient, bénéficiant d’un soutien via le document d’ajustement de la dose pour le patient élaboré avec les représentants des patients spécialement pour cet essai. Cela a permis aux participants d’augmenter ou de diminuer le nombre de comprimés en fonction de leurs symptômes du SCI et des éventuels effets secondaires ressentis.

Les participants prenant de l’amitriptyline ont signalé une amélioration plus importante de leurs symptômes après six mois par rapport à ceux prenant un placebo. Les personnes prenant de l’amitriptyline étaient presque deux fois plus susceptibles que celles prenant un placebo de signaler une amélioration globale des symptômes du SCI, l’amitriptyline étant plus performante dans un large éventail de mesures des symptômes du SCI.

Les chercheurs ont surveillé les scores d’anxiété ou de dépression des participants et ont constaté qu’ils n’étaient pas modifiés, ce qui suggère que les effets bénéfiques du médicament se faisaient sentir via l’intestin et non en raison d’un effet antidépresseur.

Aucun problème de sécurité n’a été identifié et les effets secondaires chez les personnes prenant de l’amitriptyline étaient pour la plupart légers, comme une bouche sèche le matin.

Avis d’experts et informations complémentaires

Matthew Ridd, médecin généraliste et professeur de soins de santé primaires au Centre for Academic Primary Care,

Université de Bristol

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”Université de Bristol, a déclaré : « Des essais pragmatiques comme celui-ci sont toujours difficiles à réaliser en soins primaires et l’équipe a travaillé dur pour surmonter les défis supplémentaires de la pandémie de Covid-19. C’est fantastique que nous ayons découvert que l’amitriptyline est une option efficace et sûre que les patients atteints du SCI peuvent essayer.

Amanda Farrin, professeur d’essais cliniques et d’évaluation des interventions complexes, qui dirige la division des interventions complexes de l’unité de recherche sur les essais cliniques de Leeds, a déclaré : « Les participants à l’essai ATLANTIS présentaient des symptômes modérés à sévères et une durée moyenne du SCI de 10 ans. . Le fait que l’amitriptyline ait eu un effet aussi important par rapport à un placebo est significatif car il peut contribuer à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cette maladie.

Conclusion

Le professeur Andrew Farmer, directeur du programme d’évaluation des technologies de la santé (HTA) du NIHR, a déclaré : « Les résultats de cette étude sont extrêmement encourageants. Cela montre qu’un médicament déjà largement disponible pour traiter un certain nombre d’autres affections semble être sûr et efficace pour les personnes atteintes du SCI. Les découvertes partagées par l’équipe de recherche concernant l’ajustement des posologies peuvent être extrêmement utiles aux médecins généralistes pour les guider lors du traitement des patients.

« Le SCI touche un nombre important de personnes au Royaume-Uni et peut avoir un effet débilitant sur leur vie quotidienne. Il s’agit d’un autre excellent exemple de la manière dont une recherche de haute qualité peut conduire à des changements positifs dans les pratiques et les traitements en matière de santé et de protection sociale, au profit des patients et des professionnels de la santé.

Informations complémentaires

Les scores IBS ont été mesurés à l’aide de l’échelle IBS-SSS. Les participants à l’amitriptyline ont obtenu une amélioration de 99 points, contre une amélioration de 69 points parmi les participants au placebo.

