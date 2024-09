Un médicament couramment utilisé contre le diabète ralentit le vieillissement cérébral chez les singes : ScienceAlert

La metformine est le principal médicament de première intention utilisé pour traiter le diabète de type 2 diabètemais une nouvelle étude sur les singes suggère qu’il pourrait un jour être utilisé également pour ralentir le vieillissement du cerveau.

Des indices des effets anti-âge du médicament ont déjà été observés dans rétrospective études sur les personnes qui prennent le médicament contre le diabète, et également chez ver, voler et rongeur études.

Mais les effets anti-âge de la metformine n’avaient pas encore été testés sur les primates, c’est pourquoi le biologiste Yuanhan Yang et ses collègues de l’Académie chinoise des sciences ont passé 40 mois à étudier les effets de la metformine sur les macaques mangeurs de crabes (Macaca fascicularis), l’un de nos plus proches parents.

Les singes participant à cette expérience étaient tous des mâles âgés de 13 à 16 ans, ce qui équivaut à 40 à 50 ans dans le développement humain.

Une sélection de macaques a reçu une dose quotidienne de metformine pendant un peu plus de trois ans en continu, ce qui équivaut à peu près au traitement standard pour les humains qui gèrent leur diabète de type 2.

D’autres singes du même âge ont reçu des traitements similaires sans médicament. Des groupes témoins composés de six jeunes singes mâles (3 à 5 ans) et de trois singes mâles d’âge moyen (10 à 12 ans) ont également été suivis pour tenir compte spécifiquement des effets de l’âge.

« TCes résultats suggèrent le potentiel de la metformine à ralentir le vieillissement cérébral et éventuellement à traiter les maladies neurodégénératives et autres maladies chroniques », ont déclaré les chercheurs. écrire.

Ils ont évalué le vieillissement des singes en termes de physiologie, de mémoire, d’apprentissage, de flexibilité cognitive et de morphologie cérébrale.

« « Plus précisément, nous avons exploité la transcriptomique pan-tissulaire, la méthylomique de l’ADN, la protéomique plasmatique et la métabolomique pour développer des horloges de vieillissement innovantes pour les singes et les avons appliquées pour évaluer les effets de la metformine sur le vieillissement », ont déclaré les auteurs. écrire.

Le médicament a réduit les fluctuations de la transcription génétique associées au vieillissement dans plusieurs tissus différents, affectant les voies associées au vieillissement comme la mort cellulaire et la fibrose et réactivant les voies réprimées par le vieillissement impliquées dans le développement, comme la réparation de l’ADN et le métabolisme des lipides.

Il a diminué l’âge biologique des vieux singes de plusieurs mesures, ralenti vieillissement du foie et production accrue de substances chimiques qui protègent le foie. Mais plus important encore, l’étude a révélé que la metformine retarde effectivement le vieillissement du cerveau et offre une neuroprotection aux singes âgés, « sauvant » leur lobe frontal en moyenne de près de six ans.

« C« Les preuves concluantes du rajeunissement fonctionnel sont rares et une compréhension complète de ses effets secondaires chez l’homme reste difficile à cerner », ont déclaré les auteurs. écrire.

Ils notent que l’étude n’a pas évalué la mortalité ni suivi les effets à long terme après que les macaques n’aient plus reçu le médicament.

Les experts des États-Unis ont été impressionnés par la rigueur de cette expérience, que le généticien moléculaire Alex Soukas du Massachusetts General Hospital a décrite La nature Max Kozlov comme le « « C’est l’examen le plus quantitatif et le plus approfondi de l’action de la metformine que j’ai vu au-delà des souris. »

Mais Rafael de Cabo, un géroscientifique translationnel de l’Institut national sur le vieillissement de Baltimore, souligné qu’avec seulement quelques singes ayant reçu le médicament, et le coût élevé d’une expérience à long terme sur les primates comme celle-ci, il était inquiétant que l’échantillon n’inclue pas de singes femelles.

« Bien que l’impact global et les mécanismes de la metformine chez les primates n’aient pas encore été entièrement cartographiés, nos résultats indiquent des retards importants dans le processus de vieillissement », ont déclaré les auteurs. conclure.

« Cette découverte constitue une avancée cruciale, qui guidera l’élaboration de stratégies cliniques visant à atténuer les effets du vieillissement et les problèmes de santé qui y sont associés. »

Mais en fin de compte, il semble que cette expérience sur les animaux ne soit qu’une étape dans l’ambition des chercheurs de tester le produit sur les humains. Et elle semble avoir impressionné certains acteurs clés.

Les membres de l’équipe de recherche chinoise ont déjà lancé une Essai clinique de phase II sur 120 personnes tester des effets similaires sur les humains, en collaboration avec une société pharmaceutique qui fabrique la metformine.

« Nos recherches sont pionnières dans la réduction systémique de l’âge biologique multidimensionnel chez les primates grâce à la metformine, ouvrant la voie à l’avancement des stratégies pharmaceutiques contre le vieillissement humain », a déclaré l’équipe. écrit.

Cette recherche est publiée dans Cellule.