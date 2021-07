Un médicament contrôlant le cholestérol peut réduire le risque de décès chez les patients Covid-19, étude

Les patients prenant des médicaments à base de statines – couramment utilisés pour réduire le taux de cholestérol sanguin – courent un risque de décès à l’hôpital de Covid-19 41% inférieur, ont découvert des chercheurs.

Les statines bloquent les enzymes hépatiques responsables de la fabrication du cholestérol. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment que 93 pour cent des patients qui utilisent un médicament hypocholestérolémiant utilisent une statine.

L’utilisation de statines ou d’un médicament anti-hypertension a été associée à un risque de décès inférieur de 32% chez les patients hospitalisés de Covid-19 ayant des antécédents de maladie cardiovasculaire ou d’hypertension.

En effet, les statines et les médicaments anti-hypertension stabilisent les maladies sous-jacentes pour lesquelles ils sont prescrits, rendant les patients plus susceptibles de se remettre de Covid-19, selon des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego.

Dans l’étude, publiée dans la revue PLOS ONE, l’équipe de recherche a analysé les dossiers médicaux anonymisés de 10 541 patients admis pour Covid-19 sur une période de neuf mois, de janvier à septembre 2020, dans 104 hôpitaux différents aux États-Unis.

«À partir de ces données, nous avons effectué des analyses plus avancées alors que nous tentions de contrôler les conditions médicales coexistantes, le statut socio-économique et les facteurs hospitaliers», a déclaré l’auteur principal Lori Daniels, professeur et directeur de l’unité de soins intensifs cardiovasculaires à la faculté de médecine de l’université.

« Ce faisant, nous avons confirmé nos conclusions antérieures selon lesquelles les statines sont associées à un risque réduit de décès par Covid-19 chez les patients hospitalisés pour Covid-19 », a ajouté Daniels.

Le récepteur ACE2 – la cible régulatrice des statines – aide à contrôler la pression artérielle. En 2020, il a été découvert que le virus SARS-CoV-2 utilise principalement le même récepteur pour pénétrer dans les cellules pulmonaires.

« Comme pour toute étude observationnelle, nous ne pouvons pas dire avec certitude que les associations que nous décrivons entre l’utilisation de statines et la gravité réduite de l’infection à Covid-19 sont certainement dues aux statines elles-mêmes ; Cependant, nous pouvons maintenant affirmer avec des preuves très solides qu’ils peuvent jouer un rôle dans la réduction substantielle du risque de décès d’un patient par Covid-19 », a déclaré Daniels.

« Nous espérons que les résultats de nos recherches inciteront les patients à continuer leur traitement. »

