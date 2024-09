Un médicament contre l’épilepsie pourrait réduire les symptômes de l’apnée du sommeil, selon une étude | Apnée du sommeil

Un médicament contre l’épilepsie pourrait aider à empêcher l’arrêt temporaire de la respiration des patients souffrant d’apnée du sommeil, selon une étude recherche.

L’apnée obstructive du sommeil est un problème respiratoire courant qui touche environ une personne sur 20selon le National Institute for Health and Care Excellence en Angleterre. Les patients ronflent souvent bruyamment, leur respiration s’arrête et s’accélère pendant la nuit et ils peuvent se réveiller plusieurs fois. Non seulement cela provoque de la fatigue, mais cela peut également augmenter le risque d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et de diabète de type 2.

Une étude internationale a révélé qu’un médicament contre l’épilepsie est associé à une réduction marquée des symptômes de l’apnée du sommeil.

Les résultats, présentés au congrès de la Société européenne de pneumologie à Vienne, en Autriche, ont démontré qu’il existait des options possibles pour les personnes incapables d’utiliser des aides respiratoires mécaniques telles que appareils à pression positive continue (CPAP).

Le professeur Jan Hedner, de l’hôpital universitaire Sahlgrenska et de l’université de Göteborg en Suède, a déclaré : « Le traitement standard de l’apnée obstructive du sommeil consiste à dormir avec une machine qui souffle de l’air à travers un masque facial pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Malheureusement, de nombreuses personnes trouvent ces machines difficiles à utiliser à long terme, il est donc nécessaire de trouver des traitements alternatifs. »

Les chercheurs ont mené un essai contrôlé randomisé auprès de près de 300 patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne et en Espagne qui n’utilisaient pas de machines CPAP. Ils ont été divisés en quatre groupes et ont reçu l’une des trois concentrations de sulthiame ou un placebo.

L’étude a mesuré la respiration, les niveaux d’oxygène, le rythme cardiaque, les mouvements oculaires, ainsi que l’activité cérébrale et musculaire des patients pendant leur sommeil, au début de l’essai, après quatre semaines et après 12 semaines.

Après 12 semaines d’étude, les sujets sous sulthiame ont eu jusqu’à 50 % moins d’arrêts respiratoires et des niveaux d’oxygène plus élevés dans leur sang pendant leur sommeil. Les effets étaient plus marqués aux doses les plus élevées du médicament.

Hedner a déclaré que les résultats suggéraient que le sulthiame pourrait être un traitement efficace pour cette maladie et qu’une étude plus vaste était nécessaire pour confirmer les effets respiratoires bénéfiques du médicament sur un groupe plus large de patients souffrant d’apnée du sommeil.

Erika Radford, responsable des conseils en matière de santé chez Asthma + Lung UK, a déclaré que ces résultats constituaient une première étape vers l’abandon du port d’appareils respiratoires pendant le sommeil au profit d’un traitement médicamenteux. « Cette alternative potentielle au traitement principal actuel permettrait aux personnes atteintes d’asthme de gérer plus facilement leur maladie », a-t-elle ajouté.

Le Dr Sriram Iyer, médecin consultant en pneumologie et en sommeil et président élu de la section de médecine du sommeil de la Royal Society of Medicine, a déclaré : « Il s’agit d’une étude importante qui souligne que le traitement médicamenteux de l’apnée du sommeil n’est pas loin de devenir une réalité. »

Bien que d’autres études examineront les avantages à long terme, les effets secondaires et s’il existe des types spécifiques de patients qui bénéficieraient davantage du traitement, il était « vital de ne pas oublier que l’apnée du sommeil est, dans la majorité des cas, liée à l’obésité et que la résolution de ce problème devrait être la priorité », a-t-elle déclaré.