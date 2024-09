Un médicament contre le diabète pourrait réduire de 20 % le risque de maladie d’Alzheimer et de Parkinson

Les inhibiteurs du SGLT2, une classe de médicaments contre le diabète, peuvent réduire le risque de Maladie d’Alzheimerla démence vasculaire et la maladie de Parkinson, selon une étude de grande envergure. Les résultats ont montré un risque 20 à 30 % inférieur pour ces pathologies, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour une validation à long terme.

Selon une étude récemment publiée dans NeurologieSelon la revue médicale de l’American Academy of Neurology, une certaine classe de médicaments contre le diabète pourrait être liée à un risque réduit de développer une démence et la maladie de Parkinson.

L’étude a porté sur les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2), également connus sous le nom de gliflozines. Ils réduisent la glycémie en obligeant les reins à éliminer le sucre de l’organisme par l’urine.

« Nous savons que ces maladies neurodégénératives comme la démence et la maladie de Parkinson sont courantes et que le nombre de cas augmente à mesure que la population vieillit, et que les personnes atteintes de diabète présentent un risque accru de déficience cognitive. Il est donc encourageant de voir que cette classe de médicaments peut offrir une certaine protection contre la démence et la maladie de Parkinson », a déclaré l’auteur de l’étude Minyoung Lee, MD, PhD, de Université Yonsei Collège de médecine de Séoul, Corée du Sud.

L’étude rétrospective a porté sur des personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont commencé à prendre des médicaments contre le diabète entre 2014 et 2019 en Corée du Sud. Les personnes prenant des inhibiteurs du SGLT2 ont été mises en correspondance avec des personnes prenant d’autres médicaments oraux contre le diabète, de sorte que les deux groupes étaient composés de personnes ayant le même âge, d’autres problèmes de santé et des complications liées au diabète. Les chercheurs ont ensuite suivi les participants pour voir s’ils avaient développé une démence ou la maladie de Parkinson. Ceux qui prenaient les inhibiteurs du SGLT2 ont été suivis pendant deux ans en moyenne et ceux qui prenaient les autres médicaments pendant quatre ans en moyenne.

Résultats de l’étude et réduction des risques

Parmi les 358 862 participants dont l’âge moyen était de 58 ans, 6 837 personnes ont développé une démence ou la maladie de Parkinson au cours de l’étude.

Pour la maladie d’Alzheimer, le taux d’incidence chez les personnes prenant des inhibiteurs du SGLT2 était de 39,7 cas pour 10 000 personnes-années, contre 63,7 cas chez les personnes prenant d’autres médicaments contre le diabète. Les personnes-années représentent à la fois le nombre de personnes participant à l’étude et le temps que chaque personne passe dans l’étude.

Pour la démence vasculaire, qui est une démence causée par une maladie vasculaire, le taux d’incidence pour les personnes prenant les médicaments SGLT2 était de 10,6 cas pour 10 000, contre 18,7 pour celles prenant les autres médicaments.

Pour la maladie de Parkinson, le taux d’incidence chez les personnes prenant les médicaments SGLT2 était de 9,3 cas pour 10 000, contre 13,7 pour celles prenant les autres médicaments.

Ajustements statistiques et recherches complémentaires

Après avoir tenu compte d’autres facteurs pouvant influer sur le risque de démence ou de maladie de Parkinson, comme les complications liées au diabète et aux médicaments, les chercheurs ont constaté que l’utilisation d’inhibiteurs du SGLT2 était associée à une réduction de 20 % du risque de maladie d’Alzheimer et de 20 % du risque de maladie de Parkinson. Les personnes prenant ces médicaments présentaient un risque réduit de 30 % de développer une démence vasculaire.

« Les résultats sont généralement cohérents, même après ajustement de facteurs tels que la tension artérielle, la glycémie, le cholestérol et la fonction rénale », a déclaré Lee. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider la validité à long terme de ces résultats. »

Lee a déclaré que, comme les participants ont été suivis pendant moins de cinq ans au maximum, il est possible que certains d’entre eux développent plus tard une démence ou la maladie de Parkinson.

Référence : « Utilisation des inhibiteurs du SGLT2 et risque de démence et de maladie de Parkinson chez les patients atteints de diabète de type 2 » par Hae Kyung Kim, Geert Jan Biessels, Min Heui Yu, Namki Hong, Yong-ho Lee, Byung-Wan Lee, Eun Seok Kang, Bong-Soo Cha, Eun Jig Lee et Minyoung Lee, 18 septembre 2024, Neurologie.

DOI : 10.1212/WNL.0000000000209805

L’étude a été soutenue par le projet coréen de recherche et développement sur les technologies de la santé par l’intermédiaire de l’Institut coréen de développement de l’industrie de la santé, financé par le ministère de la Santé et du Bien-être de Corée, l’hôpital Severance et la faculté de médecine de l’université Yonsei.