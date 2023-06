Un médicament contre le diabète courant et peu coûteux pourrait réduire le risque de COVID à long terme, selon une étude

Un médicament contre le diabète bien connu et peu coûteux semble réduire le risque de développer un long COVID, selon de nouvelles recherches pleines d’espoir mais précoces.

L’étude, publié jeudi dans la revue à comité de lecture Lancet Infectious Diseases, a découvert qu’un traitement ambulatoire avec le médicament metformine – un traitement courant du diabète de type 2 – réduisait de 41% l’incidence du COVID long chez les patients infectés.

Environ 6% des personnes prenant de la metformine ont développé la maladie, contre près de 11% de celles du groupe placebo. Les participants sous metformine étaient également moins susceptibles d’être hospitalisés environ un mois après l’infection par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

« La metformine présente des avantages cliniques lorsqu’elle est utilisée comme traitement ambulatoire pour le COVID-19 et est disponible dans le monde entier, peu coûteuse et sûre », a écrit l’équipe de recherche.

L’auteur principal, le Dr Carolyn Bramante, médecin-chercheur à l’Université du Minnesota à Minneapolis, a déclaré à CBC News que l’effet était encore plus important lorsque la metformine était administrée rapidement – en moins de quatre jours – pendant l’infection d’une personne. Elle a déclaré que la metformine pouvait aider les patients à combattre le virus ou à réduire l’inflammation, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pourquoi le médicament semble fonctionner.

« Nos données ne suggèrent rien quant à savoir si la metformine traiterait le long COVID chez quelqu’un qui l’a déjà », a-t-elle déclaré, « c’est donc un domaine de recherche important où des essais devraient être effectués. »

Deux autres médicaments, l’ivermectine et la fluvoxamine, ont également été étudiés, mais aucun n’a fait de différence sur l’incidence des COVID longs.

Une nouvelle étude a révélé que la metformine – un traitement courant du diabète de type 2 – réduisait de 41% l’incidence du COVID long chez les patients infectés. (Francis Dean/Corbis/Getty)

Des découvertes « potentiellement marquantes »

La recherche a impliqué des essais randomisés en quadruple aveugle sur environ 1 400 personnes sur six sites aux États-Unis, à travers plusieurs vagues de la pandémie, et a examiné à la fois les individus vaccinés et non vaccinés – mais uniquement ceux qui ont été infectés pour la première fois.

Des experts médicaux extérieurs affirment qu’il s’agit de l’une des études les plus solides à ce jour sur un potentiel préventif visant le long COVID.

« Je pense que c’est un début significatif pour mieux comprendre le rôle de la metformine dans la réduction du risque de COVID long », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto. « Il y a eu des indices de données au cours des deux dernières années … cela fait avancer cette discussion. »

S’ils sont confirmés, les résultats sont « profonds et potentiellement marquants sur deux points distincts », a écrit le Dr Jeremy Faust, de la Harvard Medical School, dans un commentaire d’accompagnement dans le Lancet .

L’article offre la « première preuve de haute qualité » montrant que l’incidence du long COVID peut être réduite grâce à une intervention médicale, a-t-il écrit, et offre une contribution médicale importante concernant l’existence même de la maladie, car « un traitement ne peut être efficace que si il y a quelque chose à soigner. »

REGARDER | La plupart des longs symptômes de COVID disparaissent en un an : La plupart des longs symptômes de COVID disparaissent en un an, selon de nouvelles recherches De nouvelles recherches menées en Israël suggèrent que la plupart des symptômes d’un long COVID disparaissent en un an, mais certains – comme la faiblesse et les difficultés respiratoires – sont plus susceptibles de persister.

Dans une déclaration, le Dr Frances Williams, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a averti qu’il faudrait une utilisation intensive de la metformine pour réaliser les résultats apparemment impressionnants de l’étude.

« Au total, 564 personnes ont été exposées au médicament metformine pour prévenir 23 cas hypothétiques. Cela signifie que 24 personnes devraient prendre de la metformine pour prévenir un cas de [long COVID]. »

Fatigue, « brouillard cérébral »

Marqué par une variété de symptômes persistants comme la fatigue, l’essoufflement et les sensations de « brouillard cérébral », et officiellement connue sous le nom de condition post COVID-19, on pense que le long COVID est moins courant à ce stade de la pandémie, en grande partie grâce à une protection généralisée contre les vaccinations.

Mais la condition peut encore être débilitante pour certains, y compris des millions de personnes dans le monde – dont plusieurs au Canada – qui a été infecté par des variantes antérieures du SRAS-CoV-2 avant l’arrivée des vaccins.

Alors que les médecins espèrent que la nouvelle recherche pourra alimenter des études supplémentaires et potentiellement aider à réduire encore plus les taux de COVID longs, il y avait certaines limites clés.

D’une part, il ne s’est concentré que sur les adultes âgés de 30 à 85 ans en surpoids ou obèses – de sorte que l’impact du médicament sur les personnes d’autres poids corporels n’est pas encore connu.

« Il n’est pas tout à fait clair dans quelle mesure cela sera généralisable », a déclaré Bogoch.

Dans son commentaire pour le Lancet, Faust a également noté que puisque les participants ont reçu un médicament contre le diabète, il peut y avoir une réduction des symptômes liés au diabète non diagnostiqué chez les patients. « En outre, le mécanisme d’action par lequel la metformine pourrait réduire l’incidence des longs COVID reste incertain », a-t-il écrit.

Le Dr Lynora Saxinger, professeur à la division des maladies infectieuses de l’Université de l’Alberta, a noté que l’étude n’a pas suivi de longs patients COVID en utilisant des « critères standardisés ».

Mais, a-t-elle déclaré dans un e-mail à CBC News, « il est toujours très positif et encourageant qu’un traitement au début du COVID puisse réduire le risque de symptômes prolongés : des études supplémentaires dans d’autres groupes de patients et avec un suivi plus long des symptômes du COVID seront vraiment utiles. . »

Bogoch a souligné que, bien que le médicament montre du potentiel, il ne « résoudrait pas tous nos problèmes avec le long COVID ». Cependant, il pourrait devenir un outil important compte tenu de son profil d’innocuité vieux de plusieurs décennies, a-t-il déclaré.

« Si c’est quelque chose qui, en effet, se déroule, et si la metformine a vraiment certaines propriétés qui réduisent le risque de développer un long COVID, c’est merveilleux car c’est un produit bon marché et largement disponible. [drug]. »