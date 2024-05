Un médicament bon marché contre le cholestérol pourrait réduire le risque de cancer, selon une étude

Un médicament bon marché et courant utilisé pour réduire le cholestérol pourrait également réduire le risque de développer un cancer, selon une nouvelle étude.

Les médicaments hypocholestérolémiants appelés statines pourraient bloquer une voie impliquée dans la formation du cancer causé par une inflammation chronique dans le corps, selon la recherche menée par le Mass General Cancer Cancer Center et publiée dans Communication naturelle.

« L’inflammation chronique est une cause majeure de cancer dans le monde », a déclaré l’auteur principal, le Dr Shawn Demehri, dans une étude. communiqué de presse. Demehri est chercheur principal au Centre de recherche en immunologie du cancer et en biologie cutanée du Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de dermatologie à la Harvard Medical School.







Les statines pourraient contribuer à réduire le risque de certains cancers provoqués par une inflammation chronique. samael334 – stock.adobe.com

« Nous avons étudié le mécanisme par lequel les toxines environnementales déclenchent l’inflammation chronique de la peau et du pancréas, sujettes au cancer. De plus, nous avons examiné des thérapies sûres et efficaces pour bloquer cette voie afin de supprimer l’inflammation chronique et ses conséquences cancéreuses », a-t-il ajouté.

L’inflammation chronique est responsable d’environ 20 % des cancers dans le monde, notent les auteurs de l’étude, tandis que : selon Yale Medicine, plus de 40 millions d’Américains prennent des statines. Étant donné que les statines sont des médicaments courants et abordables, cette étude pourrait potentiellement réduire le risque de développer un cancer en les aidant à supprimer l’inflammation chronique.







Les statines sont des médicaments hypocholestérolémiants utilisés par quelque 40 millions d’Américains. Groupe Universal Images via Getty Images

L’étude a analysé des échantillons de tissus humains, des modèles animaux et des données épidémiologiques.

En expérimentant sur des cellules, les chercheurs ont découvert que l’exposition des cellules à des irritants chimiques et à des allergènes activait deux voies conduisant à la production d’une certaine protéine qui stimule l’inflammation de la peau et du pancréas. Cette inflammation peut conduire au développement d’un cancer.

Les chercheurs ont en outre découvert qu’une statine appelée pitavastatine supprimait l’activation de la protéine cancérigène en bloquant une voie de signalisation. Ils ont également découvert que chez la souris, la statine supprimait l’inflammation provoquée par les toxines environnementales, prévenant ainsi les cancers du pancréas liés à l’inflammation.

Ils prévoient de continuer à déterminer d’autres moyens par lesquels les statines peuvent prévenir l’inflammation cancérigène.

« Ensuite, nous visons à examiner plus en détail l’impact des statines dans la prévention du développement du cancer en cas d’inflammation chronique du foie et du tractus gastro-intestinal et à identifier d’autres approches thérapeutiques nouvelles pour supprimer l’inflammation chronique sujette au cancer », a déclaré Demehri.