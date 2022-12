Un médicament anticorps stimule la survie pour un type de cancer du sein avancé

On ne sait pas encore pourquoi le médicament causerait ces effets secondaires dans les poumons, a déclaré Hurvitz, notant qu’il ne semble pas être entraîné par la propagation du cancer dans les poumons.

“Nous devrions, en tant que cliniciens, continuer à suivre de près les tomodensitogrammes des poumons chez nos patients traités par T-DXd, car il s’agit d’un événement qui peut survenir même jusqu’à un an ou plus d’un patient sous traitement”, Hurvitz a dit.

Les résultats présentés lors de réunions médicales doivent être considérés comme préliminaires jusqu’à leur publication dans une revue à comité de lecture.

Plus d’information

L’American Cancer Society en a plus sur le cancer du sein HER2-positif.

SOURCES : Carlos Arteaga, MD, président, oncologie complète, Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center, UT Southwestern Medical Center, Dallas ; Sara Hurvitz, MD, professeure, Université de Californie, Los Angeles, David Geffen School of Medicine et Jonsson Comprehensive Cancer Center; Ian Krop, MD, PhD, directeur de la recherche clinique, Yale Cancer Center, New Haven, Conn. ; présentation, San Antonio Breast Cancer Symposium, 6 au 10 décembre 2022