Un médicament anti-overdose administré à un chiot après une éventuelle exposition au fentanyl en Californie

IRVINE, Californie (AP) — Un chiot pitbull qui, selon la police californienne, s’est retrouvé dans la réserve de fentanyl de ses propriétaires, a reçu un médicament anti-overdose et est en train de se rétablir, ont indiqué des responsables.

Les propriétaires du chien, un homme et une femme, ont été arrêtés et pourraient faire face à des accusations, notamment de possession de drogue et de cruauté envers les animaux, selon la police d’Irvine.

L’incident a commencé par une rencontre « consensuelle » entre le couple et la police mercredi devant un Walmart, a déclaré le porte-parole du département, Kyle Oldoerp. Après que les policiers ont découvert du fentanyl dans leur voiture, les deux hommes ont été arrêtés, a-t-il déclaré.

« Puis la femelle a dit : ‘Oh, je pense que mon chien fait une overdose' », a déclaré Oldoerp au Los Angeles Times samedi. « Elle connaissait les symptômes car c’était la deuxième fois que le chien faisait une overdose. »

Il a ajouté qu’il n’était pas immédiatement clair comment le chien aurait été exposé à cette drogue, qui est jusqu’à 50 fois plus puissante que l’héroïne. Une dose aussi petite que 2 milligrammes peut être mortelle pour un humain, bien que les chiens soient moins sensibles au médicament, selon le Times.

« S’ils consomment de la drogue dans leur voiture, nous ne pouvons que spéculer », a déclaré Oldoerp.

Au commissariat, les agents ont administré au chien de la naloxone pour inverser la surdose, ce qui a permis un redressement « assez rapide », a déclaré Oldoerp.

L’homme et la femme n’ont pas été identifiés. Les autorités conserveront le chiot jusqu’à ce qu’il y ait une audience pour déterminer s’il convient de rendre le chien à ses propriétaires, a rapporté le Times.

The Associated Press