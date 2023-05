Un médicament anti-fatigue s’avère être le «meilleur traitement» pour le SED: étude

Des chercheurs de l’Université McMaster ont découvert ce qu’ils appellent le traitement « le plus efficace » pour les personnes atteintes d’apnée obstructive du sommeil (AOS) qui souffrent de somnolence diurne excessive (EDS).

Dena Zeraatkar et Tyler Pitre ont publié leurs résultats dans la publication à comité de lecture Annals of Internal Medicine, affirmant que le médicament solriamfetol est « probablement le meilleur médicament » pour l’EDS.

Leurs conclusions sont basées sur une revue systématique de 14 essais cliniques de médicaments anti-fatigue impliquant 3 085 personnes, ainsi que sur l’analyse des données de MEDLINE, CENTRAL, EMBASE et ClinicalTrials.gov dans une méta-analyse en réseau spécifique.

Leurs recherches ont été menées d’octobre 2022 à janvier 2023.

L’EDS survient lorsqu’une personne s’endort ou a envie de dormir alors qu’elle est censée être éveillée, et c’est souvent un symptôme de troubles liés au sommeil.

Le traitement standard de l’AOS est un masque à pression positive (PAP) qui utilise de l’air comprimé pour soutenir les voies respiratoires pulmonaires pendant le sommeil. Cependant, certaines personnes atteintes d’AOS souffrent encore d’EDS et peuvent bénéficier de médicaments anti-fatigue.

Tyler Pitre, auteur de l’étude et médecin résident en médecine interne à l’Université McMaster et nouveau boursier en pneumologie à l’Université de Toronto, suggère que les personnes atteintes d’AOS devraient d’abord utiliser leur appareil PAP pour traiter l’EDS, et si elles sont encore somnolentes, elles peuvent se tourner vers des médicaments pour traitement.

« Quinze à 30 % des personnes en Amérique du Nord ont un diagnostic d’AOS et la prévalence pourrait être beaucoup plus élevée, car de nombreuses autres personnes ne sont pas diagnostiquées. De nombreuses personnes présentent des symptômes car la maladie est fortement associée à l’obésité, qui touche un nombre important et croissant de personnes au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays à revenu élevé », a ajouté Pitre. « Parmi ces patients, beaucoup auront un SED, ce qui affecte leur qualité de vie, les rend moins productifs et les expose également à d’autres problèmes psychologiques. L’amélioration de cette situation est d’une importance primordiale pour les médecins.

Selon Pitre, l’OSA touche près d’un milliard de personnes dans le monde et expose nombre d’entre elles à un risque d’EDS.

Alors que l’étude a déterminé que le solriamfetol est « probablement le meilleur » médicament anti-fatigue pour l’EDS, l’auteur principal de l’étude et professeur adjoint du Département d’anesthésie Zeraatkar affirme que les médicaments armodafinil-modafinil et pitolisant sont également efficaces pour lutter contre la fatigue.

Zeraatkar dit également que le solriamfetol peut augmenter la tension artérielle et qu’il peut être risqué pour les personnes atteintes d’OSA, car beaucoup d’entre elles ont également des problèmes cardiovasculaires.

« Il serait intéressant de voir à quel point ces médicaments anti-fatigue seront efficaces pour traiter des maladies connexes telles que le syndrome de fatigue chronique et le long COVID, maintenant que nous savons qu’ils fonctionnent pour une condition similaire », a ajouté Zeraatkar.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.