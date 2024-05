Un médicament amaigrissant pourrait réduire le risque de crise cardiaque de 20 %, selon une étude | Recherche médicale

Recherche médicale Les chercheurs affirment que le sémaglutide, l’ingrédient actif de Wegovy et Ozempic, pourrait constituer la plus grande avancée médicale depuis les statines Tobi Thomas Correspondant santé et inégalités à Venise Lun 13 mai 2024 19h01 HAE

Selon une étude, une injection de perte de poids pourrait réduire le risque de crise cardiaque et bénéficier à la santé cardiovasculaire de millions d’adultes à travers le Royaume-Uni, ce qui pourrait être la plus grande avancée médicale depuis les statines.

Il a été constaté que les participants prenant le médicament sémaglutide, l’ingrédient actif de marques telles que Wegovy et Ozempic, présentaient un risque 20 % inférieur de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès dû à une maladie cardiovasculaire.

Le étude, présenté au Congrès européen sur l’obésité (ECO) et dirigé par des chercheurs de l’University College London, a également découvert que le sémaglutide apportait des bienfaits cardiovasculaires à ses participants, quel que soit leur poids de départ ou la quantité de poids qu’ils avaient perdu. Cela suggère que les personnes souffrant d’obésité légère ou qui n’ont perdu qu’une petite quantité de poids pourraient avoir un meilleur résultat cardiovasculaire.

Le professeur John Deanfield, directeur de l’Institut national de recherche sur les résultats cardiovasculaires et auteur principal de l’étude, a déclaré que les résultats montraient que le médicament devrait être systématiquement prescrit pour traiter les maladies cardiovasculaires et que des millions de personnes à travers le Royaume-Uni pourraient le prendre. médicaments au cours des prochaines années.

« Ce médicament fantastique change vraiment la donne. Ce [study] suggère qu’il existe des mécanismes potentiellement alternatifs pour améliorer les résultats cardiovasculaires avec le sémaglutide au-delà de la perte de poids… Il se passe clairement quelque chose d’autre qui profite au système cardiovasculaire », a déclaré Deanfield.

L’étude a porté sur 17 604 adultes âgés de 45 ans et plus avec un indice de masse corporelle supérieur à 27 et provenant de 41 pays. Les participants, qui avaient également déjà subi un événement cardiovasculaire tel qu’une crise cardiaque, se sont vu prescrire soit une dose hebdomadaire de 2,5 mg de sémaglutide, soit un placebo pendant une période moyenne de 40 mois.

Sur les 8 803 patients du groupe sémaglutide, 569 (6,5 %) ont présenté un événement cardiovasculaire principal, tel qu’une crise cardiaque, contre 701 (8 %) des 8 801 patients du groupe placebo.

Le sémaglutide sous la marque Wegovy a été prescrit pour la perte de poids sur le NHS depuis 2023.

Deanfield a déclaré que dans les années 1990, les statines – des médicaments qui abaissent le cholestérol – étaient considérées comme une percée médicale et révolutionnaire dans le traitement de la pratique de la cardiologie, et il a déclaré que le sémaglutide pourrait être considéré comme une révolution similaire en ce qui concerne l’amélioration de la santé cardiovasculaire. « Nous disposons désormais d’une classe de médicaments qui pourraient également transformer de nombreuses maladies chroniques du vieillissement », a-t-il déclaré.

Professeur Jason Halford, président de l’Association européenne pour l’étude des Obésitéa déclaré que, comme le médicament pourrait améliorer la santé cardiovasculaire, il pourrait être économiquement bénéfique qu’il soit largement prescrit.

« Je pense que dans les dix prochaines années, nous assisterons à un changement radical dans l’approche des soins de santé », a-t-il déclaré. « Une fois que les coûts auront diminué, les économies réalisées par le NHS seront significatives. Il y a déjà des gens au Trésor qui réfléchissent aux économies que pourrait générer l’économie grâce à la possibilité d’augmenter la productivité. Vous devez rendre votre main-d’œuvre aussi en forme que possible.

Environ 7,6 millions de personnes au Royaume-Uni vivent avec une maladie cardiaque ou circulatoire, selon la British Heart Foundation.

Une autre étude basée sur le même essai clinique a révélé que les participants ayant reçu du sémaglutide ont perdu en moyenne 10,2 % de leur poids corporel et 7,7 cm de leur tour de taille sur une période de quatre ans, tandis que le groupe placebo a perdu 1,5 % de leur poids corporel et 1,3 cm de leur tour de taille. cm à partir de la taille.

Une étude distincte portant sur un nouveau vaccin minceur a révélé qu’il pourrait être beaucoup plus efficace que ceux déjà sur le marché. Retatrutide, une injection hebdomadaire, agit en supprimant l’appétit et en aidant également le corps à brûler plus de graisse, selon son essai clinique de phase 2.

L’essai portant sur 338 participants souffrant d’obésité a montré que les participants ont perdu 24 % de leur poids corporel sur une période de 48 semaines. Les chercheurs affirment qu’il est plus efficace pour perdre du poids qu’Ozempic ou Wegovy, qui n’agissent qu’en supprimant l’appétit.

Le professeur Naveed Sattar, de l’Université de Glasgow, qui a travaillé sur des essais d’autres traitements de perte de poids, a déclaré : « Il y a cinq ou dix ans, nous n’aurions jamais pu imaginer des médicaments qui provoqueraient ce type de perte de poids. L’essai suggère que le retatrutide n’a toujours pas atteint un plateau, il entraînera donc probablement davantage de perte de poids. Si nous donnons ce médicament encore plus longtemps, je pense qu’il pourrait atteindre près de 30 % du poids corporel d’une personne.