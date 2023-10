Un médicament amaigrissant pourrait faire couler les stocks de malbouffe – Bloomberg

La popularité d’Ozempic est une mauvaise nouvelle pour McDonald’s, a déclaré une banque britannique aux investisseurs

La banque britannique Barclays exhorte les investisseurs à vendre à découvert les actions des détaillants de malbouffe comme McDonald’s et Pepsi en raison de la popularité croissante des médicaments amaigrissants tels que Ozempic. Soutenue par des célébrités, Ozempic a déjà fait de son fabricant l’entreprise la plus valorisée de l’UE.

Dans une note aux investisseurs mardi, Jigar Patel, stratège de Barclays, a averti que le cours des actions de sociétés telles que McDonald’s Corp., PepsiCo Inc. et Altria Group Inc., dont la dernière possède plusieurs marques de cigarettes, pourrait plonger. .

Les produits pharmaceutiques connus sous le nom d’agonistes du GLP-1 pourraient en être responsables, a noté Patel, selon un rapport de Bloomberg. Les agonistes du GLP-1 sont utilisés dans le traitement du diabète et peuvent faciliter la perte de poids en ralentissant la digestion et en augmentant la consommation par l’organisme de ses propres réserves de graisse.

Des preuves anecdotiques suggèrent également que ces drogues réduisent les envies de substances addictives telles que l’alcool et la nicotine.

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk développe ces médicaments depuis plus d’une décennie et les commercialise sous les noms d’Ozempic et Wegovy. La valeur de l’action Novo Nordisk a plus que triplé depuis 2020, poussant la capitalisation boursière de l’entreprise au-dessus du PIB total du Danemark et détrônant brièvement le conglomérat de luxe français LVMH en tant qu’entreprise la plus valorisée de l’UE.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a crédité Wegovy de lui avoir fait ressentir « en forme, déchiré et en bonne santé » l’année dernière, alors que le médicament a été approuvé par de nombreux acteurs hollywoodiens.

« Les impacts des GLP-1 pourraient introduire des perturbations dans un certain nombre d’industries. » Patel a écrit, Bloomberg notant qu’un indice des entreprises de produits alimentaires emballés du S&P 500 a chuté de 14 % cette année, alors même que l’ensemble du S&P a augmenté d’environ 10 %.

Cependant, Patel a informé les investisseurs que certaines entreprises bénéficieraient de l’engouement pour la perte de poids, notamment CVS Health Corp., propriétaire de la chaîne de pharmacies CVS et de la compagnie d’assurance maladie Aetna.

Alors que de fortes ventes et une vague de bonne publicité ont rendu Novo Nordisk extrêmement riche, les régulateurs européens enquêtent actuellement sur Ozempic et Wegovy sur des informations selon lesquelles ils provoqueraient des pensées suicidaires et des automutilations chez certains utilisateurs. Un médicament amaigrissant commercialisé par le géant pharmaceutique français Sanofi n’a pas été approuvé aux États-Unis et a été retiré du marché européen en 2008 après avoir déclenché des symptômes similaires chez les utilisateurs.