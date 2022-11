Un médicament amaigrissant, approuvé pour les adultes, est prometteur chez les enfants

Les parents doivent demander l’aide du pédiatre de leur enfant. « Si le pédiatre ne peut pas vous aider, demandez : ‘Où puis-je aller ?’ Dites : « Je comprends que vous n’êtes peut-être pas encore formé à cela » et demandez une référence pour quelqu’un qui peut vous aider », dit Ruiz.

“Il y a des composants génétiques qui jouent un rôle dans l’obésité, et nous devons le reconnaître”, déclare Ruiz.

Ruiz et d’autres experts disent que les parents devraient écarter l’idée que l’obésité est quelque chose que les enfants – ou les adultes – se font à eux-mêmes, ou qu’ils laissent tomber leurs enfants en ne contrôlant pas leur poids.

L’obésité est liée à une diminution de l’espérance de vie et à un risque accru de développer des problèmes de santé graves tels que le diabète de type 2, les maladies cardiaques, la stéatose hépatique non alcoolique, l’apnée du sommeil et certains cancers. Les adolescents obèses sont également plus susceptibles de souffrir de dépression, d’anxiété, d’une mauvaise estime de soi et d’autres problèmes psychologiques .

Mais les médicaments ne doivent pas être considérés comme un remède complet, selon un expert.

“Les médicaments sont un dernier recours, seulement après l’échec des interventions comportementales et après avoir exploré la gamme de stratégies comportementales pour perdre du poids, y compris la modification des habitudes alimentaires telles que le calendrier et le plan de repas”, déclare Lydia Bazzano, MD, PhD, chercheuse en nutrition au Tulane École universitaire de santé publique et de médecine tropicale de la Nouvelle-Orléans.

Médicaments et même la chirurgie ont une place, mais seulement si les patients ont épuisé toutes les options alimentaires et de style de vie, dit Bazzano. « Vous ne voulez pas que l’adolescent ait toute une vie de médicaments. Les médicaments ne doivent être utilisés que pour relancer l’enfant au point où il devrait être – et ensuite maintenir ce poids », dit-elle.

L’obésité chez les adolescents est un sujet très difficile à gérer, ajoute Bazzano. « Vous devez impliquer toute la famille, et pas seulement l’enfant. Cela doit être au niveau de toute la famille, et cela peut être très difficile. Si toute la famille s’engage ensemble, il peut y avoir une perte de poids modeste.