Un médicament amaigrissant aide la moitié des adolescents de l’étude à lutter contre l’obésité

« Les résultats de l’étude STEP TEENS représentent un développement prometteur pour le traitement de l’obésité chez les adolescents et des complications associées liées à la fonction hépatique », a déclaré Malley.

Exercer une partie du plan

Dans cette nouvelle analyse de l’essai STEP TEENS, les auteurs ont examiné l’effet du sémaglutide sur le déplacement de 134 adolescents d’une catégorie d’IMC à une autre, y compris le passage en dessous du seuil d’obésité dans la catégorie de surpoids ou de poids normal ; 66 adolescents ont reçu un placebo.

Tous les participants ont également reçu des conseils nutritionnels et un objectif de 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée par jour.

« Après 68 semaines, il ne s’est pas passé grand-chose [in placebo participants]cependant, 12,1% des participants au placebo sont tombés en dessous du seuil d’obésité dans les catégories de surpoids ou de poids normal », a déclaré Kelly.

Mais se référant aux personnes sous sémaglutide, « un total de 45 % des patients sous sémaglutide sont tombés en dessous du seuil clinique d’IMC pour l’obésité, de sorte que 19,5 % sont tombés dans la catégorie de surpoids et 25,4 % ont réduit leur IMC dans la catégorie de poids normal », a-t-il déclaré. a dit.

Bien que non « statistiquement significatif », Kelly a souligné que « les femmes avaient tendance à mieux répondre au sémaglutide, de même que les adolescents plus jeunes, et les poids corporels moyens avaient tendance à mieux répondre au médicament, et il y avait un schéma similaire avec les classes d’obésité ».