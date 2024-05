Un médicament activé par la lumière induit le sommeil en ciblant les récepteurs cérébraux

Résumé: Les chercheurs ont développé un médicament sensible à la lumière qui améliore l’activité de l’adénosine dans le cerveau, induisant ainsi le sommeil chez la souris sans modification génétique. Cette innovation dépasse les limites des médicaments photosensibles conventionnels, en offrant un contrôle précis du sommeil et de la motivation via les récepteurs A2A.

L’étude met en valeur le potentiel de l’optochimie dans le ciblage de médicaments spécifiques au cerveau.

Faits marquants:

Approche innovative : Un médicament sensible à la lumière induit le sommeil en ciblant les récepteurs A2A du cerveau.

: Un médicament sensible à la lumière induit le sommeil en ciblant les récepteurs A2A du cerveau. Surmonter les limites : Le nouveau médicament évite des problèmes tels que la phototoxicité et la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique.

: Le nouveau médicament évite des problèmes tels que la phototoxicité et la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Financement de la recherche: Soutenu par WPI, la subvention CREST de l’Agence japonaise pour la science et la technologie et AMED.

Source: Université de Tsukuba

Le noyau accumbens joue un rôle central dans le comportement motivationnel et la régulation du sommeil, modulé par l’adénosine A. 2A récepteurs (A 2A R). Par conséquent, sélectif A 2A La régulation R au sein de cette région du cerveau pourrait contrôler le sommeil et la motivation.

Cependant, les A2AR sont distribués dans divers organes, y compris le cœur, ce qui pose des défis pour une modulation précise spécifique au cerveau sans interventions génétiques.

Une équipe de recherche dirigée par le professeur Michael Lazarus et le professeur agrégé Tsuyoshi Saitoh (boursier TRiSTAR) de l’Institut de médecine et de l’Institut international de médecine intégrative du sommeil (WPI-IIIS) de l’Université de Tsukuba s’est penchée sur l’optochimie. Ils visaient à développer un nouveau médicament sensible à la lumière qui améliore l’activité extracellulaire de l’adénosine.

En administrant ce médicament à des souris et en irradiant sélectivement le noyau accumbens avec de la lumière, ils ont réussi pour la première fois à induire le sommeil artificiellement sans modification génétique.

Le médicament photosensible nouvellement développé surmonte ces problèmes, démontrant le potentiel de l’optochimie dans le développement de médicaments ciblant A 2A R dans le cerveau et régulant la fonction cérébrale en ciblant d’autres récepteurs centraux de médicaments.

Financement: Cette recherche a été menée dans le cadre d’un projet de recherche financé par la World Premier International Research Center Initiative (WPI), la subvention CREST de l’Agence japonaise pour la science et la technologie (JPMJCR1655), les subventions d’aide à la recherche scientifique (JP21H02802, JP23H04148) et AMED. (JP21zf0127005).

