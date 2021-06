Un médicament à base d’hydroxychloroquine présenté par Trump comme traitement Covid peut augmenter les taux de survie de 200%, selon une étude

LE médicament miracle, l’hydroxychloroquine, peut augmenter le taux de survie d’un patient Covid-19 jusqu’à 200%, selon de nouvelles découvertes scientifiques explosives.

Donald Trump a été moqué par les critiques pour avoir vanté le médicament contre le paludisme comme un remède potentiel contre le coronavirus l’année dernière

Donald Trump a été moqué pour avoir vanté le médicament contre le paludisme comme un remède potentiel contre le coronavirus l’année dernière Crédit : AP

Il a révélé qu’il l’avait utilisé pour prévenir le Covid avant de contracter le Covid en octobre 2020 Crédit : AP

Il est depuis apparu que les patients traités avec de fortes doses d’hydroxychloroquine avec du zinc Crédit : AFP

Mais il est apparu depuis que les parents ventilés atteints d’un cas grave de virus et traités avec de fortes doses d’hydroxychloroquine avec du zinc ont de meilleures chances de le combattre avec succès.

En mars 2020, Trump a déclaré qu’il prenait le médicament pour prévenir Covid ; il a été infecté par le virus en octobre 2020.

Trump a été fustigé par des membres de la communauté scientifique pour avoir suggéré que l’hydroxychloroquine était un miracle – mais mercredi, ses alliés ont souligné l’étude du Centre médical de Saint Barnabas.

Elle a été réalisée dans le New Jersey sur 255 patients et publiée par le site medRxiv le 31 mai alors que les fans de MAGA affluaient sur Twitter pour la mettre en avant.

Le porte-parole de Trump, Jason Miller, a écrit: « Oh » avec la citation selon laquelle « l’étude montre que les traitements à l’hydroxychloroquine et au zinc ont augmenté le taux de survie des coronavirus de près de trois fois ».

Donald Trump Jr a également pesé, notant: « Au cours de la semaine dernière seulement, nous avons appris que les médias, les soi-disant vérificateurs des faits et leurs responsables de l’application des Big Tech nous ont menti au sujet de la théorie des fuites de laboratoire, de l’hydroxychloroquine et de l’élimination des Place Lafayette.

« Tout pour blesser Donald Trump. Sur quoi d’autre mentent-ils ? »

Une étude montre que les traitements à l’hydroxychloroquine et au zinc ont augmenté le taux de survie des coronavirus de près de trois fois. » Crédit : AFP

Les personnes infectées par Covid et sous respirateurs voient leur taux de survie augmenté de 200% Crédit : AFP

« Combien de personnes sont mortes avant que le Dr Fauci n’ait dit [to] faites confiance à la science et l’hydroxychloroquine n’est pas efficace ? », a déclaré la représentante de QAnon, Marjorie Taylor Greene. « Trump avait raison. »

« C’est reparti ! Épisode 100 dans ‘la presse avait tort, Trump avait raison’ !’ Je l’ai dit sans cesse depuis le podium », a écrit l’ancienne attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany.

« Mais ce n’est que maintenant qu’ils rapportent enfin la vérité : » La police n’a pas nettoyé la zone du parc Lafayette pour que Trump puisse organiser une séance de photos « Bible »: Chien de garde. « »

En avril 2020, Trump a révélé que les États-Unis avaient acheté une « quantité énorme d’hydroxychloroquine, qui, je pense, est, vous savez, un excellent médicament contre le paludisme ».

« Cela a fonctionné de manière incroyable, c’est un médicament puissant contre le paludisme », a-t-il déclaré. « Et il y a des signes que ça marche [coronavirus], des signes très forts.

« Et en attendant, cela existe depuis longtemps et fonctionne également très puissamment sur le lupus. Il y a donc des signes très forts et puissants, et nous devrons voir.

« Parce qu’encore une fois, c’est en train d’être testé, c’est une nouvelle chose qui vient de nous arriver, l’ennemi invisible, nous l’appelons.

« C’est un médicament très fort et puissant, mais il ne tue pas les gens. Nous avons de très bons résultats et de très bons tests. Vous avez vu le même test que moi.

« En France, ils ont eu un très bon test. Mais nous n’avons pas le temps d’aller dire, bon sang, prenons quelques années et testons-le. Et allons tester avec les tubes à essai et les laboratoires. Nous Je n’ai pas le temps. J’adorerais faire ça.

Le 28 mai 2020, il a révélé : « Il se trouve que je le prends » lors d’une table ronde à la Maison Blanche.

« Beaucoup de bonnes choses sont sorties. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui le prennent, en particulier les travailleurs de première ligne », a-t-il poursuivi. « Avant de l’attraper. Les travailleurs de première ligne, beaucoup, beaucoup sont le prendre.

« Je le prends, de l’hydroxychloroquine. Tout de suite, oui. [A] il y a quelques semaines, j’ai commencé à le prendre. Parce que je pense que c’est bien, j’ai entendu beaucoup de bonnes histoires. »

Le Dr Anthony Fauci s’intéressait au médicament, mais a déclaré que davantage de données étaient nécessaires pour prouver son efficacité.

Une étude de l’International Journal of Antimicrobial Agents a montré 84% d’hospitalisations en moins lorsque l’hydroxychloroquine était utilisée comme traitement.

Une étude Hackensack Meridian Health a également donné des résultats positifs.

Trump a également fait la une des journaux cette semaine après avoir appelé aujourd’hui Hilary Clinton et le Parti démocrate à « être tenus pour responsables » d’avoir affirmé que sa campagne était de connivence avec la Russie pour influencer les élections de 2016.

Il a publié jeudi une déclaration cinglante, accusant Clinton et d’autres démocrates d’avoir poussé les enquêteurs à enquêter sur la « fausse allégation » et a demandé qu’ils soient punis avant la rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine.

Le prédécesseur de Biden a également fustigé la réponse de l’administration actuelle à la crise frontalière.

Trump a qualifié la situation de « pire que jamais », car il a été révélé que plus de 180 000 personnes avaient été arrêtées à la frontière en mai.