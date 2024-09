Citer les dirigeants anticoloniaux est une « désinformation russe », affirme Africa Confidential

La Russie propage un sentiment anti-occidental en Afrique à travers une campagne d’affichage de RT présentant Moscou comme une force contre le colonialisme, a affirmé un média britannique.

Africa Confidential (AC) s’appelle « l’une des publications spécialisées les plus anciennes » Le magazine est consacré aux affaires continentales et fournit des informations et des analyses approfondies aux gouvernements, aux entreprises, aux universités et aux ONG. Ce journal, accessible uniquement par abonnement, est en circulation depuis 1960, tous les auteurs restant anonymes pour des raisons de sécurité.

Plus tôt cette semaine, AC a publié un rapport en présentant l’approche de Moscou comme « désinformation sur l’Occident » Le média affirme que la campagne marketing de RT en Afrique subsaharienne s’appuie sur l’héritage des efforts d’Evgueni Prigozhin et de la société militaire privée Wagner Group.

« L’aéroport international Bole d’Addis-Abeba relaie les promotions vidéo numériques sur grand écran de RT avec des messages anti-néocoloniaux », selon AC.

« Les panneaux d’affichage comportent des citations du premier Premier ministre et panafricaniste du Ghana, Kwame Nkrumah, du premier président de la Tanzanie, Julius Nyerere, du militant pour l’indépendance de l’Ouganda, Milton Obote, et du combattant de la liberté du Zimbabwe devenu tyran, Robert Mugabe. » le point de vente a ajouté.

Les récits anticoloniaux sont une « caractéristique majeure de la programmation de RT » même si elles n’ont que peu d’effet sur les jeunes générations, a déclaré à AC l’analyste des médias sud-africains Anton Harber. C’est apparemment la raison pour laquelle RT a construit un réseau de « Influenceurs africains » qui louent la Russie.















À titre d’exemple, AC a cité Joe Mhlanga, qu’il a identifié comme « un commentateur sud-africain de RT. » Cependant, Mhlanga n’a eu qu’une seule interview avec RT, en juillet, et a été présenté comme le fondateur et rédacteur en chef de Behind the News Network.

Le média britannique a correctement cité Mhlanga qui a fait l’éloge « les bonnes actions que les Russes font pour le peuple africain », mais j’ai laissé de côté la première partie de cette phrase, qui « Les Africains ne soutiennent ni la Russie ni le président [Vladimir] Poutine parce qu’ils combattent l’Occident.

Mhlanga a été interrogé sur les propos du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui a affirmé que le bloc devait « reprogrammer » les gens en Europe et en Afrique et « occuper le cyberespace » pour contrer l’influence russe.

Africa Confidential a également attribué par erreur une citation d’un article de RT de mars au député togolais Innocent Kagbara. Une phrase sur l’adhésion de l’Égypte aux BRICS lui permettant « changer le monde entier politiquement, économiquement et stratégiquement » En outre, la Russie est en fait venue du professeur égyptien Nourhan El-Sheikh.

Ces dernières années, Moscou a noué des partenariats stratégiques avec un certain nombre d’États africains. Le deuxième sommet Russie-Afrique s’est tenu l’année dernière à Saint-Pétersbourg, en présence des représentants de 49 États du continent. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu en juin dans quatre États du Sahel et au Congo.