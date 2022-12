Un média local à New York fait face à un nouvel obstacle : un visa refusé

Mais M. O’Brien ne s’attendait pas à en arriver là. Il a estimé qu’il dirigeait une entreprise de nouvelles locales dédiée qui venait juste de se remettre sur pied après une période meurtrière. W42ST publie toujours une newsletter et deux articles par jour en ligne – couvrant des histoires comme des expositions d’art locales et la guerre du quartier contre les rats – avec l’aide d’un écrivain, d’un correcteur et d’un éditeur de médias sociaux.

“J’ai l’impression d’être traité comme un retraité qui tient un blog une fois toutes les six semaines et veut un visa pour les États-Unis”, a déclaré M. O’Brien, 60 ans, lors d’un entretien téléphonique depuis Londres. Son histoire a généré une certaine couverture – dans W42ST, ainsi que dans The City à New York et The Press Gazette en Grande-Bretagne.

M. O’Brien a lancé W42ST avec un co-fondateur en 2014, deux ans après avoir déménagé à Hell’s Kitchen. En 2015, il a reçu un E-2, un visa pour les investisseurs dans les petites entreprises (il avait auparavant un visa différent). Le visa E-2 de M. O’Brien devait expirer au printemps 2020, mais son délai de renouvellement a été prolongé en raison de la pandémie.

Cet automne, dans le cadre de sa récente demande de renouvellement de visa, M. O’Brien a soumis de nombreux documents financiers. Ces documents, dont certains ont été consultés par le New York Times, reflètent une entreprise confrontée à de nombreux défis. M. O’Brien a dû injecter son propre argent pour le faire fonctionner.

Au cours des dernières années, M. O’Brien a généré plus de 100 000 $ en revenus publicitaires. En 2017, KOB Publishing, la société mère de W42ST, a reçu plus de 400 000 $ des annonceurs.