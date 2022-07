Un média aligné sur l’État iranien suggère une frappe militaire contre un groupe de résistance sur un sol étranger

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un groupe de résistance iranien a exhorté les dirigeants européens à cesser de s’engager avec le régime actuel alors que Téhéran menace une action militaire contre ses rivaux – même sur le sol étranger.

L’agence de presse Fars, qui est affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran, a publié un article le 27 juillet appelant la République islamique à « mettre à l’ordre du jour une action militaire contre le quartier général du OMK en Albanie », affirmant que l’action aiderait à maintenir « la paix et la sécurité internationales ».

L’Iran se réfère au groupe comme le “OMK”.

L’agence s’est même référée à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui attribue le droit à la “légitime défense individuelle ou collective” d’un État membre.

Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne basé à Paris, a dénoncé le rapport Fars et a exhorté les alliés occidentaux à faire davantage pour s’opposer au régime actuel.

« Les menaces éhontées de la théocratie au pouvoir en Iran contre son opposition de principe, les Moudjahidin-e Khalq (MEK), reflètent avant tout à quel point les mollahs sont terrifiés par les prouesses et l’influence croissantes des unités de résistance affiliées au MEK à l’intérieur de l’Iran », a déclaré Safavi. a déclaré, qualifiant le rapport de “tentative pathétique de faire chanter les gouvernements occidentaux pour qu’ils lui offrent des concessions”.

“La fermeté est la seule politique efficace pour faire face au terrorisme et à la belligérance de Téhéran au-delà de ses frontières.”

Fars a qualifié les Mujahedin-e Khalq (MEK ou MOK) de “secte terroriste” ou de “culte terroriste”, mais le groupe a développé des relations saines avec les États-Unis et d’autres pays au cours des deux dernières décennies.

Les États-Unis ont une fois répertorié le MEK comme une organisation terroriste étrangère pour le meurtre présumé de personnel en Iran dans les années 1970, mais le département d’État a changé le statut du groupe à la suite d’un rejet de la violence en 2012. Depuis lors, l’ancien secrétaire d’État John Kerry en 2016 a visité membres du MEK lors d’une tournée en Albanie, et l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo ont chacun rencontré des membres du groupe MEK en 2022.

Téhéran est allé jusqu’à sanctionner 61 responsables américains ce mois-ci pour leur soutien à l’OMPI, y compris leur participation aux événements de l’OMPI et leur soutien vocal au groupe et à son opposition au guide suprême Khamenei, a rapporté Reuters.

“Le ministère des Affaires étrangères du régime iranien a sanctionné 61 anciens hauts responsables américains, dont Mike Pompeo, John Bolton et le général Jim Jones… toute une série d’Américains très distingués pour leur soutien de longue date à l’OMPI”, a noté Safavi.

“Bien sûr, le même type de soutien que vous voyez aux États-Unis … se produit également en Europe, où de nombreux parlementaires de différents pays européens, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, les parlements nationaux … ont tous exprimé à plusieurs reprises leur soutien à une politique ferme avec le régime et la nécessité pour l’Occident d’abandonner la politique d’apaisement et d’engager le peuple iranien et la résistance iranienne. »

Safavi a fait valoir que cette position plus agressive du régime actuel indique que les dirigeants de Téhéran « craignent l’impact » que le MEK a en Iran même. L’Occident, a-t-il dit, doit commencer à prendre des positions plus fermes contre l’Iran, y compris la fin de l’apaisement.

“Rappelez-vous qu’en 2018, un diplomate iranien de très haut rang à Vienne a transporté 500 grammes d’explosifs de Téhéran à Vienne à bord d’un avion de ligne commercial pour le remettre à deux de ses agents au Luxembourg pour tenter de faire exploser l’ensemble de l’exercice annuel Free Iran World. Sommet près de Paris.” Il a déclaré que la réponse de l’Union européenne n’était qu’une « simple tape sur les doigts » qui ne ferait qu’encourager l’Iran à agir de manière si « effrontée ».

Il a également affirmé que le JCPOA ne s’avérera pas efficace et que les États-Unis devraient abandonner leur tentative de ressusciter un plan “sans espoir et inutile” que les responsables iraniens n’ont jamais cessé de “tricher et violer”.

“Cet accord n’a jamais empêché définitivement l’Iran de galoper vers les armes nucléaires”, a expliqué Safavi. “En fait, pendant que le JCPOA était en place, les mollahs trichaient et violaient leurs obligations.

“Si l’Iran est intéressé par l’énergie pacifique, l’énergie nucléaire pacifique, il n’a pas besoin d’enrichir de l’uranium comme beaucoup d’autres pays. Il peut être importé de l’étranger.”