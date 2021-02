Un médecin tunisien éblouit le service viral avec un violon

Un médecin de la ville tunisienne de Sfax s’est mis au violon pour tenter de remonter le moral des patients aux prises avec le coronavirus.

La musique du Dr Mohamed Salah Siala a apporté réconfort et joie au service COVID-19 de l’hôpital Hedi Chaker, où les patients ont été isolés de leurs proches.

Siala a décrit la solitude comme le premier «ennemi» des patients qui se remettent de la maladie.

Un patient atteint de coronavirus, Rachid Arous, a déclaré que la musique de Siala l’aidait à oublier la douleur.

D’autres ont pu être vus sourire, applaudir et élever leurs premières en appréciant les performances.

Mais la passion musicale de Siala a également aidé les agents de santé, qui ont été soumis à une pression immense ces derniers mois en raison d’une augmentation des cas de virus dans ce pays d’Afrique du Nord.

La Tunisie a enregistré plus de 227,00 cas de coronavirus et plus de 7700 décès depuis le début de la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins.