Un médecin toujours indemne de cancer près d’un an après le diagnostic d’une tumeur cérébrale incurable – grâce à son propre traitement pionnier | Nouvelles du monde

Un médecin australien qui a appliqué ses propres recherches pionnières sur le mélanome au cancer du cerveau incurable dont il a été diagnostiqué il y a près d’un an est toujours indemne de cancer.

Le professeur Richard Scolyer de l’Université de Sydney a déclaré qu’il « ne pouvait pas être plus heureux » après que les résultats d’une récente IRM ont montré qu’il n’y avait toujours aucun signe de récidive de son glioblastome.

En publiant la mise à jour sur X, le professeur Scolyer, qui, aux côtés de son collègue professeur à l’Université de Sydney, Georgina Long, a été nommé L’Australien de l’année a déclaré : « Je ne pourrais pas être plus heureux !!!!!

« Merci à la fabuleuse équipe qui s’occupe si bien de moi, en particulier à ma femme Katie et à ma merveilleuse famille ! »

Le professeur Scolyer, dont le traitement contre le mélanome qui a changé la vie a permis de sauver des milliers de personnes, a découvert une tumeur en juin de l’année dernière après une crise en Pologne.

Il est devenu le premier patient au monde atteint d’un cancer du cerveau à bénéficier d’une immunothérapie combinée préopératoire, car il a utilisé sur lui-même les bases de son travail qui a changé sa vie sur le mélanome.





Image:

Le professeur Scolyer (à droite), photographié avec le professeur Long, n’a toujours présenté aucun signe de récidive près de 12 mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau de grade quatre.



Le professeur Scolyer espère maintenant que la tumeur ne réapparaîtra pas car, selon le médecin, le délai médian avant la récidive de la tumeur cérébrale de grade quatre dont il souffrait est de six mois.

Image:

Scans ne montrant aucune récidive huit mois après le diagnostic. Photo : X/Richard Scolyer







Image:

Le professeur Scolyer a déclaré qu’il s’agissait d’une « excellente nouvelle !! ». Photo : X/Richard Scolyer



« En entreprenant un traitement expérimental risquant de raccourcir sa vie, il a fait progresser la compréhension du cancer du cerveau et bénéficie aux futurs patients », a déclaré l’Université de Sydney en annonçant les Australiens de l’année. prix pour le professeur Scolyer et le professeur Long.

Les professeurs, qui sont également codirecteurs médicaux du Melanoma Institute Australia, ont rendu la maladie curable grâce à leur approche d’immunothérapie, qui active le système immunitaire du patient.

S’adressant à Kay Burley de Sky News en février, le professeur Scolyer a déclaré que « le risque de réactions indésirables majeures à ce type de médicaments est assez élevé, mais je l’ai eu sans problème jusqu’à présent, donc je ne pourrais pas être plus heureux et j’espère ». ça reste comme ça encore un certain temps ».

Le professeur Long a ajouté : « Nous avons montré que… vous pouvez activer le système immunitaire et le faire très bien et c’est maintenant une première étape fondamentale pour changer le domaine et la manière dont les médicaments sont explorés dans le cancer du cerveau. »