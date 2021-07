Un médecin syrien inculpé en Allemagne pour crimes contre l’humanité

BERLIN — Un médecin militaire syrien accusé d’avoir torturé des opposants au président Bachar al-Assad dans des installations militaires en Syrie il y a dix ans et d’en avoir tué au moins un, a été inculpé mercredi de crimes contre l’humanité par le procureur fédéral allemand. La décision d’inculper le médecin, Alaa Mousa, faisait partie d’un effort des autorités allemandes pour demander des comptes aux responsables du gouvernement syrien qui se sont infiltrés en Allemagne avec plus d’un million de réfugiés, dont beaucoup sont victimes du régime syrien et d’autres fuyant guerre, en 2015 et 2016. M. Mousa a tué au moins un détenu par injection létale et en a torturé au moins 18 autres, a déclaré mercredi le parquet fédéral lors de l’annonce des charges retenues contre lui. Alors qu’un certain nombre de combattants ou de recruteurs de retour de l’État islamique ont été inculpés par des tribunaux allemands, l’inculpation de responsables du gouvernement syrien en Allemagne est rare.

L’année dernière, deux Syriens qui faisaient partie de la police militaire secrète ont été jugés. Un verdict dans le cas de l’un des officiers est attendu dans la ville occidentale de Coblence en septembre. L’autre officier, plus jeune, a été reconnu coupable en février et condamné à quatre ans et demi. je Le Dr Mousa est détenu en Allemagne depuis son arrestation l’année dernière. Roger Lu Phillips, directeur juridique du Centre syrien de justice et de responsabilité à Washington, a applaudi la décision des procureurs fédéraux. « Alaa Mousa fait partie de l’appareil gouvernemental syrien qui fait partie de la persécution et de la torture du peuple syrien », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. M. Philips a déclaré que l’acte d’accusation faisait partie d’une tendance croissante dans les pays occidentaux comme la Suède, les Pays-Bas et la France à utiliser le concept juridique de compétence universelle pour demander des comptes aux personnes dans les pays où elles n’ont pas commis leurs crimes. « L’Allemagne a été à l’avant-garde de la lutte contre cette impunité parce qu’il y a tellement de Syriens qui vivent dans le pays », a-t-il déclaré. Mercredi, le Trésor américain a imposé des sanctions à huit prisons syriennes utilisées par l’appareil de renseignement du régime et à cinq hauts responsables qui gèrent les installations. La prison où travaillait le Dr Mousa dans la ville de Homs ne semble pas faire partie de celles sanctionnées.

Le Dr Mousa a travaillé comme médecin assistant dans un hôpital militaire de Homs, d’avril 2011 à fin 2012. Il a également servi dans un hôpital militaire de la capitale du pays, Damas, selon des responsables allemands. Dans les charges retenues par les procureurs, le Dr Mousa a été accusé d’une litanie de crimes contre les détenus. À l’été 2011, il aurait aspergé d’alcool les testicules d’un garçon de 14 ou 15 ans avant de lui mettre le feu aux urgences de l’hôpital militaire, selon les accusations. Il aurait également donné des coups de pied et des coups de poing à d’autres prisonniers à la tête, au torse et à l’aine et, dans un cas, aurait effectué une opération sans anesthésie suffisante. Lorsqu’un détenu s’est défendu contre ses coups de pied à l’hôpital de Homs, le médecin l’a battu avec une matraque puis, après l’avoir attaché au sol, lui a injecté une substance, selon les procureurs. L’homme est décédé quelques minutes plus tard, disent-ils. La date du procès n’a pas été fixée. Après avoir fui la Syrie au milieu de 2015, le Dr Mousa a commencé à travailler dans un hôpital près de la ville de Kassel, dans le centre de l’Allemagne, où il a été reconnu par d’autres Syriens qui ont alerté les autorités. Il a été arrêté en juin 2020. Alors que de nombreux Allemands ont accueilli des réfugiés, cet afflux a également donné naissance au populiste Alternative für Deutschland, qui a fait campagne sur une plate-forme anti-réfugiés et est désormais le plus grand parti d’opposition au Parlement. De nombreux Allemands, en particulier à droite, ont accusé le gouvernement d’autoriser trop de personnes sans les contrôler correctement. L’autorité chargée des réfugiés a fait l’objet d’un examen particulier après qu’un officier militaire allemand ayant des sympathies de droite ait pu établir une deuxième identité en tant que réfugié syrien sans parler l’arabe.

On ne sait toujours pas quelle partie de son histoire le Dr Mousa a divulguée lorsqu’il est entré dans le pays. M. Phillips, l’avocat du Centre syrien de justice et de responsabilité, a déclaré que l’acte d’accusation envoyait un signal important aux personnes accusées d’abus encore en Syrie. « Les pires auteurs restent en Syrie, et ils resteront en Syrie parce qu’ils savent que la justice les attend ailleurs », a-t-il déclaré.