L’hôpital de la région de Toronto, qui a suspendu un médecin après qu’il ait reçu des menaces pour ses publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux, affirme qu’il l’a fait pour sa sécurité et celle de l’hôpital et qu’il travaille sur un plan pour son retour au travail.

Il y a environ deux semaines, le Dr Ben Thomson, néphrologue à l’hôpital Mackenzie Richmond Hill, a été suspendu pendant un mois après que lui et l’hôpital aient été menacés en raison de ses commentaires pro-palestiniens sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

À l’époque, l’hôpital avait nié qu’il avait été suspendu en raison de ses opinions, mais n’avait pas répondu aux questions sur les raisons.

Mackenzie Health a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il s’agissait d’une “mesure temporaire sans précédent… pour nous permettre d’évaluer pleinement et de répondre aux menaces réelles pour la sûreté et la sécurité”.

L’hôpital a déclaré qu’il travaillait avec Thomson, la police régionale de York et des « experts en sécurité tiers indépendants » pour assurer son retour au travail en toute sécurité.

La déclaration comprend également celle de Thomson, dans laquelle il a déclaré qu’un message en particulier était une tentative de corriger ce qu’il considérait comme de la désinformation et de « s’opposer à un langage déshumanisant pour les Palestiniens ».

“Ce message a ensuite été retweeté et des menaces de violence ont ensuite été proférées contre moi et mes collègues de Mackenzie Health”, a écrit Thomson. “Je n’avais pas l’intention de subir ces conséquences lorsque j’ai publié sur les réseaux sociaux. Je reconnais le préjudice qui a été causé. Ces menaces contre moi et Mackenzie Health sont inacceptables.”

La suspension de Thomson fait suite à un certain nombre de plaintes concernant ses publications sur les réseaux sociaux émanant de collègues qui n’étaient pas d’accord avec lui, selon plusieurs médecins de l’hôpital.

Une menace a été signalée à l’hôpital. Dans un enregistrement audio entendu par CBC News, l’appelant nomme Thomson, lui demande de supprimer un message sur Israël et lui dit, ainsi qu’à ses collègues, de « rester en dehors » de leur bureau s’il ne le fait pas.

Son adresse personnelle a également été publiée en ligne, accompagnée d’autres menaces, le forçant, lui et sa famille, à rester ailleurs indéfiniment.