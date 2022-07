Un médecin spécialiste de l’avortement signale qu’elle poursuivra Indiana AG pour ses commentaires

INDIANAPOLIS (AP) – Un médecin d’Indianapolis qui a pratiqué un avortement sur une victime de viol de 10 ans de l’Ohio a fait le premier pas mardi pour poursuivre le procureur général de l’Indiana pour diffamation.

Le Dr Caitlin Bernard, une obstétricienne-gynécologue d’Indianapolis qui a administré à la jeune fille un traitement médicamenteux le 30 juin, a déposé une plainte pour «délit de réclamation» pour ce qu’elle dit être de fausses déclarations que le procureur général Todd Rokita a faites à son sujet et son travail.

Bernard a reçu une large attention après avoir accordé une interview à l’Indianapolis Star à propos de l’enfant, qui s’est rendu dans l’Indiana depuis l’Ohio pour l’avortement. Une soi-disant loi sur le rythme cardiaque fœtal est entrée en vigueur dans l’Ohio le mois dernier après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade. Ces lois interdisent les avortements à partir du moment où le rythme cardiaque du fœtus peut être détecté, ce qui correspond généralement à la sixième semaine de grossesse.

Un homme de 27 ans a été accusé la semaine dernière à Columbus, dans l’Ohio, d’avoir violé la jeune fille, confirmant l’existence d’un cas initialement accueilli avec scepticisme par certains médias et politiciens républicains.

L’avocate de Bernard, Kathleen DeLaney, a déposé «l’avis de réclamation délictuelle» contre Rokita quelques jours seulement après avoir envoyé une lettre de cessation et de désistement. La réclamation commence une période de 90 jours pour que l’État la règle. Si ce n’est pas réglé, Bernard pourrait porter plainte. La demande n’a pas précisé le montant d’argent recherché par Bernard, notant que “le mal est en cours”.

“M. Les déclarations fausses et trompeuses de Rokita concernant l’inconduite présumée du Dr Bernard dans sa profession constituent une diffamation », lit-on dans la plainte. “Les déclarations ont été et continuent d’être publiées par ou au nom de M. Rokita et du bureau du procureur général.”

Après l’annonce de l’avortement de la fillette de 10 ans, Rokita a déclaré à Fox qu’il enquêterait pour savoir si Bernard avait enfreint les lois sur la notification de la maltraitance des enfants ou sur le signalement de l’avortement. Il a également déclaré que son bureau examinerait si tout ce que Bernard aurait dit à l’Indianapolis Star à propos du cas de la jeune fille violait les lois fédérales sur la confidentialité médicale. Rokita n’a présenté aucune allégation spécifique d’actes répréhensibles.

Les dossiers obtenus par l’Associated Press et les médias locaux montrent que Bernard a soumis son rapport sur l’avortement de la fille le 2 juillet, ce qui correspond à la période de déclaration de trois jours requise par l’Indiana pour un avortement pratiqué sur une fille de moins de 16 ans.

Rokita n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Arleigh Rodgers est membre du corps de l'Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

Arleigh Rodgers, l’Associated Press