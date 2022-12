Un médecin se penche sur les masques, les tests et les symptômes – Shaw Local

Avec des rassemblements de vacances au coin de la rue et des maladies virales telles que la grippe et le COVID-19 à nouveau en hausse, ce médecin de Northwestern Medicine propose des conseils pour gérer les symptômes, identifier ce que vous avez et atténuer le risque de transmission.

Le Dr Jeremy Silver, directeur médical du service des urgences de l’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee à DeKalb, a déclaré qu’il n’était pas dramatique de considérer les tendances actuelles de la maladie comme une «tripledémie», un terme utilisé pour souligner la gravité des maladies saisonnières en cours. Et un autre aspect délicat : comment distinguer les symptômes souvent respiratoires.

Dans tout l’Illinois, les cas de grippe et de COVID-19 sont en augmentation, préemptée par une poussée automnale du virus respiratoire syncytial (VRS). Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, L’Illinois signale une grippe “très élevée” tarifs au 10 décembre.

“C’est probablement l’équivalent du pic d’omicron, qui nous a frappé un peu plus tard [in 2021]”, a déclaré Silver. “Donc, je pense que d’une manière générale, quand il fait froid, les virus ont tendance à se transmettre plus facilement. Les gens se rassemblent à l’intérieur et les virus se portent mieux dans le froid que dans la chaleur.

Il y a un an, alors que la nouvelle variante de coronavirus omicron frappait le pays, une poussée post-vacances a balayé la région, faisant déborder les hôpitaux déjà surchargés. Les médecins ont ensuite demandé aux patients de rester à l’écart des urgences, sauf en cas d’absolue nécessité.

Maintenant, l’espace reste un problème, et bien que les chiffres n’aient pas tout à fait atteint les niveaux de crise, Silver a déclaré que les résidents de la région cherchant un traitement devraient se préparer à des temps d’attente plus longs que d’habitude.

“La situation actuelle dans la région est difficile, de nombreux hôpitaux, y compris le nôtre, détiennent des patients admis aux urgences pendant de longues périodes en raison du fardeau des maladies”, a déclaré Silver. “Donc, si vous avez une condition qui pourrait potentiellement être traitée dans des soins d’urgence ou des soins primaires, cela pourrait être conseillé compte tenu de la situation actuelle.”

En 2021, le comté de DeKalb a signalé 78 maladies pseudo-grippales au service des urgences de l’hôpital de Kishwaukee du 31 octobre au 13 novembre, selon le département de la santé du comté de DeKalb. Cette année, cela a plus que doublé jusqu’à présent, avec 181 rapports au cours de la même période à DeKalb. Des taux élevés de grippe sont également signalés dans DuPage et Kane comtés, selon les services de santé des comtés respectifs.

Vendredi, le département de la santé publique de l’Illinois a signalé que 43 comtés de l’État étaient à des niveaux de transmission communautaire élevés pour le COVID-19. Cela inclut les comtés de DeKalb, Lee, Whiteside, Winnebago et Kankakee dans le nord de l’Illinois. Lake, McHenry, DuPage, Kane, Kendall, Ogle, Carroll sont signalés à risque moyen. Et Will, Grundy, LaSalle, Putnam et Bureau restent à faible risque.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 704 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital, le plus depuis le 14 février. Parmi ceux-ci, 223 se trouvaient dans des unités de soins intensifs, le plus depuis le 23 février, et 60 étaient sous ventilateurs.

L’IDPH recommande le masquage intérieur pour tous, quel que soit le statut vaccinal, dans les comtés signalant des taux de transmission communautaires élevés. S’auto-tester avant de socialiser avec une personne immunodéprimée, se tenir au courant des vaccinations et des rappels, maintenir une bonne ventilation et utiliser des mesures de précaution telles que la discrétion dans les grandes foules, le lavage des mains et rester à l’écart des autres si vous vous sentez malade est également recommandé.

“Je pense que ce que vous commencez à voir maintenant avec COVID, ce sont des poussées, avec des poussées régionales par opposition à ces balayages de maladies à grande échelle, nationaux ou continentaux”, a déclaré Silver. “Vous pouvez avoir une poussée de COVID dans le Midwest, mais le Sud voit la grippe, par exemple.”

Cela fait seulement des mois qu’un « afflux massif de VRS », comme Silver l’a appelé, a balayé la région. Cela a entraîné une pression accrue sur les systèmes de santé déjà tendus, car les pénuries d’infirmières pédiatriques ou les pénuries d’espace pour les patients dans les hôpitaux signifiaient un goulot d’étranglement de cas. L’hôpital de Kishwaukee, par exemple, n’admet pas souvent de patients pédiatriques, a déclaré Silver.

Le pédiatre Dr Blair Wright met en place une salle d’examen pour une visite de patient le vendredi 4 novembre 2022 à l’hôpital Northwestern Medicine Valley West à Sandwich. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Comment faire la différence entre les virus

La grippe, le COVID-19 et le VRS sont tous des virus respiratoires contagieux, avec bon nombre des mêmes symptômes qui peuvent être difficiles à distinguer.

Selon le CDCle COVID-19 se propage plus facilement que la grippe.

La distinction entre les deux doit être une question de test, car des symptômes tels que fièvre, toux, fatigue, mal de gorge, nez qui coule ou bouché et maux de tête peuvent être trouvés dans les deux infections. Et avec omicron et ses sous-variantes toujours la principale souche dans le pays, le COVID-19 pourrait ne pas se manifester souvent avec une perte de goût ou d’odeur, rapporte le CDC.

“La grippe a tendance à apparaître rapidement, avec une forte fièvre, vous alliez bien quand vous vous êtes réveillé, à 15 heures, c’est fini”, a déclaré Silver. “COVID a tendance à être lent et subtil comme une grippe avec de la toux ou des maux de gorge contre parfois de la diarrhée ou des nausées.”

Les tests COVID-19 peuvent être trouvés dans les pharmacies et les magasins de détail de la région. Les professionnels de la santé peuvent fournir un test de dépistage de la grippe.

[ Here’s how to order another round of free COVID-19 tests from federal government ]

Parmi les trois, la plupart des gens peuvent se remettre du VRS en une semaine ou deux, bien que les infections chez les nourrissons et les personnes âgées puissent être particulièrement graves. Le VRS est également la cause la plus fréquente de bronchiolite, d’inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons et de pneumonie ou d’infections pulmonaires chez les enfants de moins d’un an, rapporte le CDC.

“Le VRS est plus une maladie des très jeunes enfants, de moins de 2 ans, avec une respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des fièvres de faible intensité et un écoulement nasal clair”, a déclaré Silver.

D’après le CDCdes augmentations du VRS sont encore signalées dans plusieurs régions du pays, certains atteignant des niveaux de pointe saisonniers.

“Nous voyons beaucoup de grippe ou de maladies adjacentes à la grippe”, a déclaré Silver. «À mon avis, la nature des virus est la dominance, donc l’idée d’une tripledémie comme un assaut des trois virus à la fois n’est pas la réalité. Je pense que ce qui est plus réaliste, et c’est ce que nous avons vu, c’est ce scénario : le COVID monte, puis baisse. Ensuite, l’épidémie de VRS, et ce genre de dégénérescence, puis la grippe vient au premier plan. »

Ceux qui semblent souffrir sont souvent ceux qui souffrent chaque année, a déclaré Silver. Chez les enfants en particulier, Silver dit qu’il a noté des sauts d’une maladie à l’autre.

“Les très jeunes et les très vieux, donc les extrêmes d’âge”, a déclaré Silver. “Et les populations vulnérables qui ne peuvent pas vraiment, elles ont besoin que la société les aide à se relever afin de traverser des moments comme celui-ci.”

Bien qu’il soit possible d’être infecté à la fois par le COVID-19 et la grippe en même temps, c’est rare, dit le CDC.

Silvers a déclaré que les cas de grippe qu’il voit actuellement sont assez graves.

Comment atténuer les risques

La vaccination semble-t-elle jouer un rôle chez ceux qui contractent la souche de grippe de cette année, comme le rappel bivalent COVID-19 ?

Oui, dit Silver.

Semblable à la fonction principale du vaccin COVID-19, le rôle de la vaccination contre la grippe et le coronavirus est destiné à éviter la gravité : symptômes graves, infections, risque d’hospitalisation et de décès.

“Les vaccins fonctionnent, les risques des vaccins sont largement supérieurs à ceux de tomber malade et d’avoir de longues complications telles que le brouillard, la perte de fonction, la perte d’emploi, la fatigue chronique, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques”, a déclaré Silver. “N’oubliez pas que la grippe était le grand boogie man il y a quelques années à peine avant le COVID. Vous ne pouvez pas quitter la balle des yeux. Non seulement la vaccination vous protège, mais elle protège également le petit-enfant d’à côté. Il y a là un élément du filet de sécurité qui se perd peut-être.

Cela signifie également que des mesures supplémentaires existent pour atténuer le contrôle viral, a déclaré Silver. Comme le prêchent les professionnels de la santé depuis le début de la pandémie il y a près de trois ans, l’atténuation des risques comportementaux est primordiale, d’autant plus que les rassemblements à l’intérieur sont susceptibles d’abonder ce jour férié.

Pour toutes les maladies, il recommande d’adopter l’approche nous avant moi, d’utiliser des masques, l’isolement et des tests comme moyen de rester en bonne santé, ainsi que ceux qui vous entourent. Même si au début ça ressemble à un simple rhume.

“Tôt [upper respiratory infection] les symptômes – mal aux oreilles, maux de tête, congestion des sinus, nez qui coule, écoulement post-nasal, toux sèche, douleurs, courbatures, nausées, fatigue – devraient inciter au minimum à porter un masque », a déclaré Silver.

Ceux dont le COVID-19 est confirmé doivent s’isoler jusqu’à ce que les symptômes disparaissent, a déclaré Silvers. Ceux qui ont la grippe ou le VRS sont susceptibles de ressentir une infectiosité pendant environ 10 à 14 jours, a déclaré Silver.

“En raison du chevauchement des symptômes, si vous vous sentez mal, faites-vous tester fréquemment à la maison”, a déclaré Silver.

Cela vaut en particulier pour les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle, les problèmes rénaux, les maladies cardiaques ou pulmonaires telles que l’asthme ou la MPOC, le cancer ou les maladies auto-immunes, a déclaré Silver.

Le masquage consiste également à protéger ceux qui vous entourent, a déclaré Silver.

“Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez porter un masque afin de ne pas rendre la personne à côté de vous malade”, a déclaré Silver. “Si vous avez de la fièvre ou si vous êtes très symptomatique, je vous déconseille fortement d’aller travailler et de la propager. Je conseillerais aux personnes qui sont responsables d’espaces de travail d’être sensibles à cela. Vous voulez que vos employés viennent travailler mais ne soient pas malades en même temps.

L’une des zones de récupération chirurgicale qui doit être rénovée à l’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

En un coup d’œil – vérification des symptômes et traitement

RSV

Pas de vaccin disponible

Le traitement recommandé comprend des médicaments contre la fièvre et la douleur, la consommation de liquides et la consultation d’un médecin

Les symptômes apparaissent généralement quatre à six jours après l’exposition, selon le CDC.

Les symptômes comprennent le nez qui coule, une diminution de l’appétit, de la toux, des éternuements, de la fièvre ou une respiration sifflante. Apparaissent souvent par étapes, pas toutes en même temps

Les jeunes nourrissons peuvent également éprouver de l’irritabilité, une diminution de l’activité ou des difficultés respiratoires

Presque tous les enfants auront eu une infection par le VRS avant leur deuxième anniversaire, selon le CDC

La plupart des infections disparaissent en une semaine ou deux

Consulter un médecin si le patient éprouve des difficultés respiratoires, une perte d’apport hydrique ou une aggravation des symptômes

Les symptômes de la grippe et du COVID-19 peuvent être très similaires, selon le CDC. Le médecin du service des urgences de Northwestern Medicine, Jeremy Silver, recommande de faire des tests pour déterminer ce que vous pourriez avoir. Voici des moyens de vous aider à distinguer les symptômes, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (Centres américains de contrôle et de prévention des maladies)

Grippe

Le vaccin est disponible, peut être reçu dans la plupart des pharmacies, cabinets médicaux, etc.

Les symptômes commencent à apparaître entre un et quatre jours après l’exposition, apparaissent généralement soudainement

Symptômes : fièvre (mais pas toujours), frissons, toux, mal de gorge, nez qui coule ou bouché, douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, fatigue, vomissements et diarrhée (cette dernière est plus fréquente chez les enfants)

Récupération souvent en quelques jours ou moins de deux semaines

les complications modérées peuvent inclure des infections des sinus ou des oreilles. Grave pouvant inclure une inflammation du cœur, du cerveau ou des tissus musculaires, une septicémie

Le traitement peut inclure des médicaments antiviraux, recommandés pour commencer tôt

Contagieux d’un jour avant de montrer des symptômes à environ trois à quatre jours après, selon le CDC

COVID-19[feminine]