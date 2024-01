Un médecin revient tout juste de Gaza : réduire les fonds de l’UNRWA est « inadmissible » car les hôpitaux sont à peine fonctionnels

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org, Le rapport Guerre et Paix. Je m’appelle Amy Goodman.

Nous sommes maintenant rejoints pour la deuxième partie de notre conversation avec le Dr Thaer Ahmad, un médecin urgentiste qui a passé trois semaines à Gaza en tant que bénévole à l’hôpital Al-Nasser de Khan Younis. Il est membre du conseil d’administration de MedGlobal, qui possède un bureau à Gaza et travaille avec l’Organisation mondiale de la santé. Il vient de rentrer à Chicago jeudi, où il est directeur de la santé mondiale de son hôpital et également professeur adjoint de médecine d’urgence à l’Université de l’Illinois à Chicago.

Nous tenons à vous remercier beaucoup d’être avec nous. Vous savez, je voudrais demander, Dr Ahmad : nous entendons de telles histoires d’horreur en provenance de Gaza. Comment as-tu eu le courage d’y aller ?

DR. THAÉR AHMAD: Vous savez, je pense que pour moi, c’était très personnel. Je fais partie de la diaspora palestinienne. En fait, j’ai grandi à Chicago dans un quartier appelé Little Palestine, ou Bridgeview, dans l’Illinois. Et donc, pour nous, lorsque cette guerre a commencé, il était vraiment très difficile de pouvoir rester assis chez nous et voir les images venant de Gaza. Et je sais que moi-même et de nombreux autres Américains palestiniens voulions faire tout ce que nous pouvions. Lorsque l’opportunité s’est présentée que MedGlobal, l’organisation avec laquelle je travaille, allait pouvoir fournir des soins médicaux directs à la population de Gaza, je n’ai pas pu refuser cette opportunité. Et je sais que beaucoup de mes collègues là-bas pensaient vraiment qu’il serait important que quelqu’un aille sur place et voie ce qui se passe sur le terrain et puisse revenir et partager cette expérience.

AMIE HOMME BON: Eh bien, je voulais avoir votre réponse à toute cette crise UNRWA à l’heure actuelle, la décision des États-Unis et de 12 autres pays de suspendre le financement de UNRWA — il s’agit de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens — après qu’Israël a accusé 12 employés de l’agence d’avoir participé à l’attaque du Hamas le 7 octobre — l’UNRWA est l’un des plus grands employeurs de Gaza avec un effectif de plus de 13 000 personnes, fournissant une aide essentielle à la plupart des habitants de Gaza 2,3 millions d’habitants, l’agence répondant aux allégations d’Israël en licenciant neuf employés. Deux des employés seraient actuellement décédés. Pouvez-vous parler de quoi UNRWA que fait à Gaza et que signifie être privé de financement ? Les États-Unis sont le plus grand bailleur de fonds UNRWA.

DR. THAÉR AHMAD: Yeah Yeah. Je veux dire, c’est une condamnation à mort pour les Palestiniens de Gaza. Tous les 2 millions dépendent de quoi UNRWA fait. Et UNRWA est une bouée de sauvetage pour les Palestiniens de Gaza, qu’il s’agisse d’abris, d’écoles, d’eau, de points d’accès aux soins de santé ou de distribution de nourriture. Et UNRWA a également joué un rôle central pendant cette guerre. C’était l’une des rares agences présentes sur le terrain, à pouvoir apporter son aide à des organisations comme MedGlobal et à d’autres ONG qui voulaient pouvoir aider — elles étaient capables de donner des faits qui existaient sur le terrain. Et lorsque nous sommes arrivés à Gaza, nous avons constaté que la plupart des évaluations étaient très précises et utiles pour déterminer comment acheminer l’aide à la population de Gaza.

Avant toute sorte de guerre, UNRWA a accompli un travail formidable en fournissant une aide à la moitié de la population qui en dépendait. Ils ont joué un rôle déterminant en permettant aux gens de s’assurer qu’ils n’avaient pas de problèmes d’insécurité alimentaire, de s’assurer que l’eau qu’ils buvaient était relativement propre, de s’assurer que les enfants pouvaient aller à l’école et qu’il y avait des abris. en place.

Pendant la guerre, c’est devenu l’un des seuls endroits où les personnes dont les maisons ont été détruites ou dont les villes et les quartiers ont été sommés d’évacuer, peuvent se rendre dans un lieu sûr. UNRWA abri sans être refoulé. Si vous allez à Gaza en ce moment, comme j’étais à Khan Younis – et j’ai vu un UNRWA école qui avait été transformée en refuge en face de l’hôpital – ce qu’on voyait c’est qu’elle était pleine de monde, pleine de familles et d’enfants, de gens qui y logeaient et qui dépendaient du personnel de UNRWA pour pouvoir assurer leurs repas quotidiens.

Et je n’arrive tout simplement pas à croire que ce genre de réponse soit venue si rapidement. C’est un peu sadique, d’une certaine manière, de punir l’ensemble de la population palestinienne pour des allégations graves, mais vous allez punir 2 millions de personnes, et vous le faites avec en toile de fond des bombes qui tombent dessus. Et vous savez que de nombreuses personnes ont fui et ont été déplacées. Et maintenant, couper cette bouée de sauvetage, je veux dire, je trouve cela inadmissible, et je ne peux pas imaginer que ce soit quelque chose qui ait été pris à la légère. C’est une compréhension tellement superficielle de ce que UNRWA c’est le cas, pour pouvoir dire : « Nous allons simplement réduire le financement » et ne pas reconnaître les implications que cela a actuellement sur l’ensemble de la population de Gaza.

AMIE HOMME BON: Vous étiez à Gaza lorsque l’Afrique du Sud a présenté les premiers arguments contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye, l’accusant de génocide, et avec la réponse d’Israël, affirmant qu’ils étaient simplement engagés dans des actes de légitime défense. Quelle a été la réponse sur le terrain à cette affaire sud-africaine révolutionnaire ? Comment les Palestiniens ont-ils réagi à cela ? Et tu viens de rentrer la veille du CIJ a donné ses conclusions préliminaires, affirmant qu’Israël doit s’abstenir de s’engager dans un génocide.

DR. THAÉR AHMAD: Ouais. Vous savez, l’une des premières choses que j’ai reconnues, c’est que beaucoup de gens avaient le sentiment que le monde écoutait et qu’il y avait des gens dans le monde qui réfléchissaient réellement à ce qui se passait à Gaza.

Il faut comprendre que personne n’est épargné par cette guerre. Chaque famille a été touchée. Des membres de la famille ont été tués. Des maisons ont été détruites. L’école est en pause. Tout le monde souffre à Gaza. Tout le monde a faim. Tout le monde cherche où trouver de l’eau potable.

Ainsi, lorsqu’ils ont entendu les arguments présentés par l’Afrique du Sud au CIJ, quand ils entendaient ces choses, je me souviens que leurs réponses étaient, vous savez, quelqu’un écoute, et quelqu’un dit ce qu’il y a en chacun de nous. Quelqu’un exprime tous nos griefs, et il le dit à voix haute, et il le dit aux dirigeants du monde.

Et donc, il y a eu ceci – vous savez, il y a eu ce petit répit dans cette guerre vraiment horrible qui a lieu, que, vous savez, peut-être que quelque chose de bon peut en résulter. Et donc, je me souviens qu’un des médecins là-bas parlait du fait qu’il est important que les gens sachent que nous souffrons et pensait que la majeure partie du monde fermait les yeux sur ce qui se passait à Gaza. Et cela leur a donné un peu d’espoir qu’il y ait des gens qui allaient défendre leurs intérêts.

AMIE HOMME BON: Avez-vous vu des troupes terrestres israéliennes ? Avez-vous vu des troupes sur le terrain ?

DR. THAÉR AHMAD: Non, je n’ai vu aucune troupe terrestre israélienne. Ce que nous avons vu, juste devant la fenêtre de la chambre dans laquelle je logeais à l’hôpital — j’ai dormi à l’hôpital, en plus d’y travailler —, c’est qu’on pouvait voir des chars, à moins de 100 mètres de la fenêtre, rouler à travers . En fait, j’ai vu une ligne directe d’entre eux déterrer des corps dans un cimetière. Le char roulait dessus.

Et on sentait les bombardements. À chaque bombe larguée par un avion, aux obus de chars ou même aux coups de feu, les fenêtres tremblaient. Et je me souviens d’avoir placé les matelas que nous avions dans notre salle d’appel sur les fenêtres, parce que nous étions convaincus que la fenêtre allait se briser et qu’il y aurait des éclats d’obus qui passeraient à travers. Nous avons vu tellement de blessés par éclats d’obus au cours des trois semaines que nous avons passées là-bas. C’était l’une de nos principales préoccupations.

Donc, c’était… je n’ai vu aucune troupe au sol, mais j’ai vraiment senti qu’il y avait une énorme quantité de violence qui se déroulait, et tout le monde dans le bâtiment le ressentait. Il y avait un sentiment de pure panique parmi le personnel, parmi les gens qui s’y abritaient, surtout pendant ces trois nuits où on avait l’impression qu’il n’y avait pas deux minutes sans qu’une bombe n’explose ou qu’on n’entende des coups de feu.

Une des fenêtres du service des urgences a été bombardée et brisée. Nous avons vu plusieurs balles différentes tirer et frapper le mur de l’hôpital. Je me souviens avoir essayé d’obtenir du service sur mon téléphone portable juste devant le service des urgences et avoir entendu un coup de feu et l’avoir vu toucher le mur de l’hôpital et avoir vu une sorte de poussière émerger de cet endroit, et j’ai réalisé, je veux dire, ils Ce n’était pas possible, vous savez, ce genre d’affrontements avait lieu à moins de 50 mètres, à un pâté de maisons de l’hôpital. En fait, une maison juste à l’extérieur du complexe médical a été bombardée. Et comme le feront de nombreux Palestiniens, ils se rendront directement sur le lieu du bombardement pour voir s’ils peuvent trouver quelqu’un, car ils savent que les services d’ambulance sont très limités. Et cinq minutes plus tard, une bombe a de nouveau frappé cette maison précise, blessant de nombreuses personnes qui tentaient d’aider à secourir certaines personnes qui s’y trouvaient. C’était donc un pur chaos. C’était incroyablement terrorisant pour les personnes qui s’abritaient dans et autour de l’hôpital.

AMIE HOMME BON: Ici Muhammad Nasrallah, un Palestinien déplacé, qui parle depuis l’hôpital où vous avez travaillé et où vous avez été bénévole, l’hôpital Nasser à Gaza.

MAhomet NASRALLAH: [translated] Nous souffrons ici. Il n’y a rien de disponible – pas de lait maternisé, de nourriture ou de médicaments pour les enfants. L’hôpital est bondé et il n’y a aucun médecin pour soigner les patients. Et même si des médicaments étaient disponibles, il n’y a pas de médecins disponibles.

AMIE HOMME BON: Nous voilà donc en train de regarder Muhammad Nasrallah. Il tient son petit enfant. On voit que les couloirs sont bondés. Décrivez-nous la scène. Et quel type de médicaments, quel type de nutrition proposez-vous aux patients ? Nous ne parlons pas ici de personnes en bonne santé.

DR. THAÉR AHMAD: Ouais. Tu n’as rien, Amy. Je veux dire, tu n’as rien. Ce qui s’est passé à Gaza, c’est…