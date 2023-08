Un médecin révèle le moment où elle a trouvé un ver « ondulant » dans le cerveau d’un patient – ​​et ce qui est arrivé à la créature

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Une médecin a dévoilé le moment où elle a découvert un ver « ondulant » dans la tête d’un patient, un cas « sans précédent » dans l’histoire médicale mondiale.

La femme de 64 ans, vivant en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie mais originaire du Royaume-Uni, souffrait de douleurs abdominales et de diarrhée, de toux et de sueurs nocturnes depuis trois semaines avant d’être admise à l’hôpital en janvier 2021.

Une IRM a finalement détecté un ascaris parasite dans le cerveau du patient (PA)

Cependant, son état a été initialement diagnostiqué comme une pneumonie. Traitée aux stéroïdes, elle a été réadmise quelques semaines plus tard avec de la fièvre et une toux persistante, mais en 2022, ses symptômes s’étaient aggravés pour inclure des oublis et une dépression.

En conséquence, elle a été orientée vers des spécialistes à Canberra – où une IRM a finalement détecté un ver rond parasite dans son cerveau.

Nichée à l’intérieur de la lésion du lobe frontal droit, la créature mesurait 8 cm de longueur et 1 mm de diamètre, nécessitant une intervention chirurgicale pour son retrait.

« [It was] surprenant pour nous et pas du tout ce à quoi nous sommes habitués lorsque nous effectuons une telle opération chirurgicale planifiée… mais [it was] une réponse à cette femme qui souffre depuis si longtemps », a déclaré le neurochirurgien Dr Hari Priya Bandi. SkyActualités de la découverte, qu’elle a décrite comme « différente des manuels sur les parasites dans le cerveau ».

Après avoir retiré le ver « ondulant », celui-ci a été inspecté à la fois par un spécialiste des maladies infectieuses et par un vétérinaire scientifique, qui a comparé sa rougeur à celle d’un nématode ou d’un ascaris. Il a ensuite été transporté à l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), où, trois jours plus tard, il « se tortillait toujours joyeusement ».

Le ver vit généralement à l’intérieur du système digestif des pythons des tapis trouvés en Nouvelle-Galles du Sud. (DOCUMENT/UNIVERSITÉ NATIONALE AUSTRALIENNE/AFP via Getty Images)

Cependant, le ver a ensuite été « découpé en tranches pour le typage génétique ». Documenté dans le Journal of Emerging Infectious Diseases, il a été identifié par des spécialistes comme une larve de troisième stade de l’espèce de nématode Ophidascaris robertsi, une créature qui vit généralement à l’intérieur du système digestif des pythons des tapis trouvés en Nouvelle-Galles du Sud.

Bien que l’hypothèse ne puisse être confirmée, les spécialistes soupçonnent qu’elle a accidentellement ingéré les œufs du ver après avoir mangé des herbes comestibles contaminées par des excréments de serpents.

Les professionnels ont noté que les larves ont commencé à se déplacer vers son cerveau après l’éclosion des œufs dans son corps, ce qui aurait pu être facilité par ses médicaments.

Cependant, six mois après l’opération, la femme souffrait toujours d’un certain degré d’oubli et de dépression, même si ces symptômes montraient des signes d’amélioration. Les experts médicaux ont ensuite attiré l’attention sur des études similaires sur des rats, qui ont montré que les œufs d’un ver peuvent vivre à l’intérieur du corps pendant plus de quatre ans.