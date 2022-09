Un médecin retraité de Floride se rend en Ukraine pour aider les nourrissons et les nouveau-nés touchés par l’invasion russe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un médecin de Floride qui passait ses années de retraite à enseigner et à faire du bénévolat a récemment repris le travail après avoir vu la dévastation causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Au lieu de retourner à son cabinet privé à Sarasota, en Floride, le Dr Paul Runge a parcouru des milliers de kilomètres pour aider les nouveau-nés et les nourrissons ukrainiens.

“Je n’étais pas prêt à rester assis et à ne rien faire pour le reste de ma vie”, a-t-il déclaré au Sarasota Herald-Tribune, lors d’un entretien téléphonique alors qu’il se trouvait à Ivano-Frankivsk, une ville de l’ouest de l’Ukraine. “J’étais assis à la maison comme tout le monde, à regarder [the war] se dérouler et je me demandais juste ce que je pouvais faire.”

Runge a ensuite contacté des contacts dans l’ouest de l’Ukraine et est parti pour le pays déchiré par la guerre le 4 juillet. Au cours d’une visite de 10 jours, l’ophtalmologiste à la retraite a aidé des médecins dans toute l’Ukraine.

Runge a commencé son voyage à 80 miles au nord de Lviv, avant de rejoindre l’unité de soins intensifs néonatals d’un hôpital pour enfants à Ivano-Frankivsk. Il a également aidé un hôpital militaire voisin.

“J’étais vraiment excité quand j’ai réalisé que, n ° 1, ils me voulaient, et n ° 2, je pouvais vraiment être utile”, a déclaré Runge. “Je ne veux pas être comme un taureau dans un magasin chinois et dire à tout le monde ‘hé, tu dois le faire comme ça, c’est comme ça que nous le faisons.’ mais j’ai vraiment apprécié d’être ici.”

“(Les médecins) sont très enthousiastes. Ils ne sont pas motivés par l’argent”, a-t-il ajouté. “Ils veulent faire le meilleur travail possible pour leurs patients. C’est une expérience tellement unique et rafraîchissante.”

La visite de juillet n’était que le début pour Runge, qui est rentré en Ukraine le 10 septembre.

L’ophtalmologiste diplômé dit qu’il a l’intention de passer le reste du mois à Ivano-Frankivsk, aidant là où il le peut et faisant une différence malgré les efforts de guerre en cours.

“Ce matin, nous avons été réveillés par des sirènes de raid aérien, et quand je suis arrivé à l’hôpital, tous les patients et le personnel étaient dans l’abri anti-bombes du sous-sol”, a déclaré Runge dans un communiqué. “Rien d’inhabituel ne s’est produit, et nous étions de retour au travail en moins d’une heure.”

La lutte pour la survie est évidente dans toute l’Ukraine et témoigne de leur détermination à repousser leur plus grand adversaire.

“(Les Ukrainiens) ont une cause commune. Tout ce dont ils parlent, c’est de la façon dont le pays s’est rassemblé pour vaincre ces tyrans. Ils ne pensent pas qu’ils sont autre chose que gagner cette guerre”, a-t-il déclaré.

Quant à pouvoir aider, Runge reste reconnaissant : “Je dois me pincer pour m’assurer que je ne rêve pas.”

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février, dans ce que de nombreux experts pensaient être une victoire rapide. Les forces armées ukrainiennes ont défendu avec succès leur capitale Kyiv, elles ont fait des progrès en repoussant les envahisseurs russes vers leur frontière orientale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.