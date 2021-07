Un médecin qui a utilisé son sperme pour féconder des femmes accepte de payer des millions

Un médecin canadien de la fertilité accusé d’avoir fécondé des femmes avec le mauvais sperme, y compris d’avoir utilisé le sien, a accepté un règlement proposé de 10,7 millions de dollars.

Le règlement potentiel d’un recours collectif de plusieurs années impliquant des centaines de victimes a été annoncé mercredi contre l’ancien médecin Norman Barwin, dont la licence médicale a été révoquée en 2019.

Le recours collectif a été intenté en 2016 par Davina Dixon, Daniel Dixon et Rebecca Dixon. Davina et Daniel en 1989 ont demandé les services médicaux de Barwin, et il a effectué une procédure d’insémination artificielle pour les parents.

Cependant, en 2016, la famille a découvert grâce à un test ADN que Barwin est le père biologique de Rebecca, selon un communiqué publié mercredi par un cabinet d’avocats représentant les victimes dans l’affaire.

La déclaration affirme que 100 enfants de patients vus par Barwin ne possèdent pas l’ADN de leur « père biologique d’intention », dont 17 qui sont les enfants biologiques de Barwin lui-même et 83 qui ne connaissent pas l’identité de leur père biologique.

« Au-delà du répréhensible » :Un docteur en fertilité qui a utilisé son propre sperme pour féconder 11 femmes perd son permis

Les allégations contre Barwin remontent aux années 1970. Il s’agit de patients vus à l’Hôpital général d’Ottawa et dans une autre clinique de la région.

Le règlement proposé, qui doit être officiellement approuvé par un tribunal au Canada en novembre, accordera des paiements aux familles et aux personnes qui ont reçu le mauvais échantillon de sperme au moment de leur insémination artificielle. Il fournit également des fonds aux personnes dont le sperme a été utilisé par Barwin avec la mauvaise famille ou la mauvaise mère.

Les fonds du règlement permettront également d’exploiter une base de données ADN pour les victimes, y compris les patients qui ont donné du sperme à Barwin et les personnes cherchant à confirmer l’identité de leur père biologique.

Barwin a nié les actes répréhensibles dans les allégations. Le règlement proposé note qu’il « continue de nier toutes les réclamations des demandeurs » et a nié « toute responsabilité de quelque nature que ce soit ».

Le document indique que Barwin a accepté le règlement « afin d’éviter le temps, les risques et les dépenses liés à la poursuite du litige ».