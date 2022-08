Un médecin qui a soigné les blessés de Marioupol se dirige vers le front ukrainien

KHARKIV, Ukraine (AP) – Pendant 22 jours, Serhiy Chornobryvets a à peine dormi et a rarement enlevé son uniforme rouge d’ambulancier. Jour et nuit, il a couru autour de sa ville natale de Marioupol, sauvant les blessés par les bombes et les obus russes qui ont frappé la ville du sud de l’Ukraine.

Lorsqu’il a finalement échappé à Marioupol – dont les habitants ont enduré certaines des pires souffrances de la guerre pendant un siège de près de trois mois – il ne s’est toujours pas reposé. Au lieu de cela, il a rejoint une organisation qui envoie des médecins sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine, où se concentrent actuellement les combats.

“Moi avant Marioupol et moi après ce qui s’est passé : ce sont deux personnes différentes”, a déclaré le jeune homme maigre de 24 ans lors d’une récente interview avec l’Associated Press à Kharkiv, une autre ville qui a subi d’intenses bombardements.

“Si je n’avais pas survécu à Marioupol, je ne serais pas allé travailler comme ambulancier maintenant. Je n’aurais pas eu assez de courage », a expliqué Tchornobryvets, qui s’appelle simplement « Marioupol » sur le champ de bataille et porte désormais un écusson qui porte le symbole de la ville portuaire, une ancre jaune, sur son uniforme de camouflage.

En fait, il ne voyait pas d’autre moyen de donner un sens aux horreurs dont il avait été témoin dans un lieu devenu un symbole mondial de la résistance ukrainienne à l’invasion russe. Les habitants ont subi des bombardements incessants, beaucoup étant piégés sans nourriture, eau, chauffage ou électricité.

“C’était comme retourner à l’âge de pierre”, a déclaré Chornobryvets. « Il y avait des pillages, des bombardements constants, des avions, des bombardements aériens. Les gens autour de nous perdaient la tête, mais nous avons continué notre travail.

Alors que beaucoup se sont cachés dans des sous-sols ou des abris anti-bombes, Tchernobryvets a déclaré qu’il ne l’avait jamais fait. Il est resté au-dessus du sol pour s’occuper des blessés, tout en risquant sa propre vie. Il s’est finalement enfui le 18 mars — son anniversaire — toujours dans sa combinaison rouge d’ambulancier.

Ses efforts inlassables ont été publiquement salués par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, lorsque le dirigeant a accepté en mai un prix du Conseil de l’Atlantique, le groupe de réflexion basé à Washington, au nom du peuple ukrainien.

Tchernobryvets a déclaré que son nouveau travail sur le front et ce qu’il a fait à Marioupol étaient presque indiscernables : « Mêmes blessures, seulement je porte un uniforme différent.

Dans des images de juillet, on peut le voir avec ses collègues médecins se précipiter vers un soldat touché par des tirs russes. Ils ont serré un garrot autour de la cuisse droite de l’homme, puis ont soigneusement soigné une blessure béante dans un bras et une jambe, là où l’os était exposé.

Il lui reste une année à l’université, mais il résiste à faire des plans pour l’avenir. Jusqu’à ce que la guerre soit gagnée, il a juré de rester sur le champ de bataille.

“La médecine est ma vie et mon devoir est de sauver les gens”, a déclaré Tchernobryvets.

Il rêve de retourner un jour à Marioupol, tombé aux mains des Russes en mai, mais essaie de ne pas trop y penser car c’est trop douloureux.

“Mon âme se calmera quand j’entrerai à Marioupol – et le drapeau ukrainien flotte dessus”, a-t-il déclaré.

___

Suivez la couverture AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

___

Les journalistes d’Associated Press Vasilisa Stepnenko et Evgeniy Maloletka à Kharkiv ont contribué. Suivez Archirova sur https://twitter.com/h_arhirova

Hanna Arhirova, Associated Press