Le Dr Betsy Grunch a perdu 50 livres grâce au jeûne intermittent et à un régime riche en protéines.

Elle a maintenu sa perte de poids pendant plus de quatre ans, avant d’en perdre davantage sur Mounjaro.

Grunch réduit la restauration rapide et se concentre sur les aliments complets, a-t-elle déclaré.

Le Dr Betsy Grunch sait par expérience que perdre du poids à long terme, ce n’est pas aussi simple que de manger moins et de bouger plus.

Bien qu’elle soit neurochirurgienne spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale, elle n’a pas reçu beaucoup d’éducation nutritionnelle au cours de sa formation médicale et s’est retrouvée piégée dans un cycle malsain de perte et de reprise de poids. régimes à la modea déclaré à Business Insider cet homme de 43 ans originaire de la banlieue d’Atlanta.

En se renseignant sur la nutrition, elle a pu perdre 50 livres et ne pas les reprendre pendant plus de quatre ans. Pour elle, cela impliquait jeûne intermittent combiné à un régime riche en protéines axé sur les aliments complets.

Mais elle a également appris que la perte de poids ne se limite pas à ce que vous mangez. Il était également important pour elle de connaître ses objectifs et d’essayer d’entretenir une relation positive avec son corps.

“La perte de poids a une composante psychologique énorme”, a déclaré Grunch.

Pour perdre encore 30 livres, Grunch a pris Mounjaro un médicament contre le diabète qui fait partie de la nouvelle classe très prisée de médicaments connus sous le nom de GLP-1, hors AMM.

Surtout, Grunch suit toujours un régime similaire à celui du début de son parcours de perte de poids en 2018.

Le Grunch avait l’habitude de manger des plats cuisinés riches en calories

En tant que médecin très occupé et mère de deux enfants, trouver le temps de préparer des aliments nutritifs est un défi pour Grunch.

Avant de perdre du poids, elle mangeait régulièrement tous les fast-foods qu’elle pouvait rapidement se procurer à l’hôpital, comme de la pizza ou du Chick-fil-A, a-t-elle déclaré.

Les boissons étaient également une source importante de calories pour Grunch, qui buvait régulièrement trois ou quatre sodas sucrés par jour, ainsi que des cafés riches en énergie comme le frappuccinosdit-elle.

“Je n’avais pas réalisé quels étaient les effets cumulatifs de tout cela”, a déclaré Grunch. “Comme tous les autres Américains, en fait.”

Le Dr Betsy Grunch a perdu du poids grâce au jeûne intermittent, à un régime riche en protéines et à la prise de Mounjaro.Dr Betsy Grunch

Grunch suit un régime riche en protéines et faible en glucides

Pour le Grunch, jeûne intermittent implique de manger toute sa nourriture dans un intervalle de six à huit heures et de jeûner le reste du temps, à l’exception d’un café avec de la crème épaisse et de l’huile MCT le matin.

Grunch mange généralement un copieux déjeuner riche en protéines à base de poulet ou de poisson à 12 heures ou 13 heures, puis un dîner plus léger, parfois quel que soit le plat que mangent ses enfants.

La recherche montre qu’il n’y a rien de spécial dans le jeûne intermittent pour perdre du poids (et à proprement parler, le café du matin de Grunch interrompt son jeûne), mais cela aide certaines personnes à maintenir un régime sain. déficit calorique qui est le seul moyen de perdre du poids.

Le Grunch est haut- protéine le régime l’aide à se sentir rassasiée, à entretenir ses muscles et à récupérer des séances d’entraînement. Elle mange également moins de glucides, et même si ces aliments ne font pas plus grossir que tout autre aliment, Grunch a déclaré qu’elle se sentait mieux ainsi.

Elle vise également à manger principalement des aliments entiers. “Je me sens mieux quand je ne mange pas d’aliments transformés ni de gluten”, a déclaré Grunch.

Si vous avez une histoire de santé intéressante à partager, contactez Rachel Hosie : [email protected]

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires