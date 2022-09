Un médecin qui a dénoncé les atrocités des pensionnats honorés à Ottawa

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Il y a cent ans, l’ancien médecin-inspecteur en chef de ce qui s’appelait alors le ministère des Affaires indiennes du Canada franchissait les portes d’une maison d’édition à Ottawa.

Il portait un manuscrit intitulé Un crime national. Il a été publié en 1922 détaillant les conditions de santé épouvantables et mortelles dans les pensionnats financés par le gouvernement.

Lors de la deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, le Dr Peter Bryce est honoré d’une plaque devant le même bâtiment de la maison d’édition qui a publié son travail, James Hope & Sons, au 61 Sparks St.

« Cela nous permet de réfléchir de manière plus critique à notre histoire et d’élever et de célébrer certaines de ces personnes formidables qui ont résisté à tous les actes répréhensibles », a déclaré Cindy Blackstock, directrice générale de la First Nations Child and Family Caring Society et membre de la nation Gitxsan. .

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations, est à l’origine des efforts visant à rendre hommage au Dr Peter Bryce. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Similitudes entre Blackstock et Bryce

Blackstock, dont l’organisation paie pour la plaque, a déclaré qu’elle voyait des parallèles entre le travail de Bryce et son propre plaidoyer pour les droits des enfants autochtones.

Bryce a dénoncé pour la première fois en 1907, expliquant comment les pratiques dans ces institutions et le sous-financement des services de santé pour les enfants qui les fréquentaient entraînaient des taux de mortalité de 50 %.

Il a signalé que des installations sanitaires inadéquates, une mauvaise ventilation et des salles de classe et des dortoirs surpeuplés entraînaient des épidémies majeures de maladies, notamment la tuberculose.

Il a été ignoré.

Le gouvernement fédéral de l’époque l’a bloqué en coupant son financement de la recherche, en l’empêchant de prendre la parole lors de conférences médicales et en le repoussant finalement de son travail.

Blackstock a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre le gouvernement fédéral en 2007 – 100 ans après la première intervention de Bryce – l’accusant de sous-financer les services de protection de l’enfance et de refuser des services de santé essentiels aux enfants des Premières Nations.

“Tout comme dans le cas du Dr Bryce, lorsque nous avons porté l’affaire et que nous avons montré la preuve que le Canada faisait de la discrimination contre les enfants, ils ont riposté”, a-t-elle déclaré.

Marie Wilson de la Commission de vérité et réconciliation tient un shesheguin, un hochet cri traditionnel pour bébé, enveloppé dans une peau de castor. Le hochet rappelle son engagement envers les familles et les enfants disparus des pensionnats. (Jamie Pashagumskum/CBC)

Blackstock était surveillée par le gouvernement et elle continue de se battre pour obtenir une indemnisation pour les enfants devant les tribunaux – 15 ans plus tard.

“Cette histoire est la même. Là où j’espère que nos histoires partent, c’est que le public canadien n’est pas autant dans le noir qu’il l’était à l’époque”, a-t-elle déclaré.

Marie Wilson, qui a été commissaire à la Commission de vérité et réconciliation de 2009 à 2015, a déclaré que la plaque offre une occasion d’amener les Canadiens à mieux comprendre leur pays.

“C’est vraiment une histoire sur ce qui se passe lorsque vous ignorez les faits qui vous sont présentés et sur ce qui se passe lorsque vous agissez comme si la vie de certains enfants avait moins de valeur que celle d’autres enfants, et lorsque vous le faites selon des critères raciaux”, a-t-elle déclaré. a dit.

“Cela a été l’histoire des pensionnats et de leurs conséquences.”

Blackstock a déclaré qu’elle espérait également que la plaque dissipe le mythe selon lequel les gens du siècle dernier ne savaient rien de mieux et personne n’a été indigné.

“Rien de tout cela n’était vrai”, a déclaré Blackstock.

“Ce que j’espère que les gens retiendront en le voyant, c’est qu’Ottawa est vraiment le commandement et le contrôle des pensionnats.”

“Quand les gros titres meurent, les enfants aussi”

Le thème de la Société de soutien pour le 30 septembre de cette année est la résistance.

Il travaille avec un groupe de jeunes, l’Assemblée des sept générations, pour organiser des visites historiques publiques dans la rue Sparks à Ottawa pour montrer les bâtiments où des décisions clés concernant les pensionnats ont été prises.

La cofondatrice du groupe, Gabrielle Fayant, a déclaré que les effets des institutions se font encore sentir aujourd’hui à travers les traumatismes intergénérationnels et la surreprésentation des peuples autochtones dans les systèmes de justice pénale et de protection de l’enfance.

“Ce n’est pas seulement quelque chose qui s’est passé dans le passé”, a déclaré Fayant.

“Il n’a pas été complètement réglé. Il n’a pas été complètement guéri. C’est un génocide en cours.”

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été forcés de fréquenter des pensionnats financés par le gouvernement et gérés par les églises catholique, anglicane et autres entre les années 1870 et 1997.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a signalé que le système des pensionnats équivalait à un génocide culturel.

En juillet dernier, le pape François a déclaré que ce qui s’était passé dans les institutions était un génocide après avoir présenté des excuses historiques en sol canadien.

Gabrielle Fayant est la cofondatrice de l’Assemblée des sept générations, un organisme à but non lucratif appartenant à des Autochtones et dirigé par des jeunes. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Pour marquer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, la Caring Society a diffusé un documentaire de la radio de la CBC, diffusé pour la première fois le 30 septembre 1978, sur Bryce et le surintendant adjoint du ministère des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott, qui a rejeté les recommandations de Bryce. . Le documentaire a de nouveau été présenté jeudi soir au public au cimetière Beechwood à Ottawa, où Bryce et Scott sont tous les deux enterrés.

“La leçon de l’histoire que nous devons tirer du Dr Bryce est que lorsque les gros titres meurent, les enfants aussi”, a déclaré Blackstock.

“C’est notre opportunité aujourd’hui… Nous ne pouvons pas tourner la page car la pression publique fait toute la différence.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.