Le médecin qui a découvert Ebola prévient que de nouveaux virus mortels sont sur le point de frapper l’humanité alors que les médecins craignent la nouvelle maladie X.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, qui a aidé à découvrir le virus Ebola en 1976, a déclaré que l’humanité était confrontée à un nombre inconnu de nouveaux virus.

Il a déclaré que de nouveaux virus potentiellement mortels émergeaient des forêts tropicales d’Afrique, rapporte CNN.

Il a ajouté: «Nous sommes maintenant dans un monde où de nouveaux agents pathogènes sortiront. Et c’est ce qui constitue une menace pour l’humanité. »

Le professeur a déclaré qu’il pensait que les futures pandémies pourraient être pires que Covid-19 et pourraient être plus apocalyptiques.

À Ingende, en République démocratique du Congo, un patient, qui souhaite rester anonyme, montrait premiers symptômes de fièvre hémorragique.

La patiente a subi un test Ebola, mais les médecins craignent qu’elle ne soit la patiente zéro de la «maladie X», ce qui signifie inattendu, lorsque les résultats sont revenus négatifs.

Ce nouvel agent pathogène pourrait se propager aussi rapidement que Covid-19 mais a un taux de mortalité de 50 à 90% d’Ebola.

La «maladie X» est hypothétique, mais les scientifiques craignent qu’elle ne conduise à la destruction dans le monde si et quand elle se produit, selon l’OMS.

Le professeur Muyembe a prélevé les premiers échantillons de sang sur les victimes d’une mystérieuse maladie, appelée plus tard Ebola, alors qu’il était jeune chercheur.

La maladie a provoqué des hémorragies et tué environ 88% des patients et 80% du personnel qui travaillaient à l’hôpital de la mission de Yambuku lors de sa découverte.

Les flacons de sang ont été envoyés en Belgique et aux États-Unis, où des scientifiques ont découvert un virus en forme de ver.

Le professeur a mis en garde contre de nombreuses autres maladies zoonotiques – celles qui passent des animaux aux humains – à venir.

La fièvre jaune, diverses formes de grippe, la rage et la maladie de Lyme font partie de celles qui se transmettent des animaux aux humains, souvent via des rongeurs ou des insectes et qui ont déjà provoqué des épidémies et des pandémies.

Les experts affirment que le nombre croissant de virus émergents est en grande partie le résultat de la destruction des habitats des animaux et du commerce des espèces sauvages.

À mesure que leurs habitats naturels disparaissent, des animaux comme les rats, les chauves-souris et les insectes survivent là où les animaux plus gros sont éliminés.

Le SRAS, le MERS et le virus Covid-19 sont tous des coronavirus qui ont sauté aux humains, on pense que Covid-19 est originaire de Chine, peut-être chez les chauves-souris.

Selon les recherches de Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, de nouvelles espèces de virus sont découvertes à raison de trois à quatre par an.

La majorité d’entre eux proviennent d’animaux avec des scientifiques pensant que les maladies zoonotiques comme Ebola et Covid-19 font le saut lorsque des animaux sauvages sont abattus.

Les animaux vivants dans les marchés dits «humides» représentent une menace plus importante et la «maladie X» peut vivre à l’intérieur de n’importe lequel des animaux.

Les scientifiques ont précédemment lié ces types de marchés humides aux maladies zoonotiques, car la grippe aviaire et le SRAS en sont tous deux issus.