Le médecin qui a aidé à sauver la vie de Boris Johnson alors qu’il était en soins intensifs pour lutter contre le coronavirus a lui-même contracté Covid-19.

Le professeur Nick Hart est directeur de la médecine respiratoire et des soins intensifs au Guy’s and St Thomas’s Hospital de Londres – où le Premier ministre a été détenu en avril après être tombé gravement malade.

Le Trust a confirmé hier soir que le professeur Hart s’auto-isolait après avoir été testé positif au virus. Aucun autre détail sur son état n’est connu.

La fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, a révélé en mai que le couple avait nommé leur premier enfant Wilfred Lawrie Nicholas dans un hommage émouvant au professeur.

Le professeur Nick Hart (à gauche) – qui a aidé à sauver la vie de Boris Johnson alors qu’il était en soins intensifs pour lutter contre le coronavirus – a contracté Covid-19. Droite: M. Johnson s’adressant à la nation peu de temps avant son hospitalisation

Mlle Symonds a expliqué que le nom faisait référence aux deux médecins qui ont «sauvé la vie de Boris» – le professeur Hart et le Dr Nick Price.

Le professeur Hart a déclaré à l’époque qu’il était «honoré et humilié» par cet hommage.

Le Premier ministre a été gravement malade après avoir été testé positif au coronavirus en mars et a passé trois nuits dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital St Thomas dans le centre de Londres.

Les médecins ont donné à M. Johnson des « litres et des litres » d’oxygène, ses chances de survie s’équilibrant à la lame de couteau.

Quand il a quitté l’hôpital, M. Johnson a déclaré: « Je veux rendre hommage aux médecins tout à fait brillants, aux leaders dans leur domaine, aux hommes et aux femmes, mais plusieurs d’entre eux pour une raison quelconque ont appelé Nick, qui a pris des décisions cruciales il y a quelques jours. , pour lequel je serai reconnaissant pour le reste de ma vie.

Le NHS Foundation Trust de Guy’s et St Thomas a déclaré au Sun: « Nous pouvons confirmer que le professeur Nick Hart a été testé positif au COVID-19 et s’est auto-isolé. »

La fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, a révélé en mai que le couple avait nommé leur premier enfant Wilfred Lawrie Nicholas (photo) dans un hommage émouvant au professeur.

Lors d’une interview en mai, le Premier ministre a révélé à quel point son état était devenu grave.

Les médecins étaient prêts à annoncer sa mort au cas où il perdrait sa bataille contre le coronavirus, a déclaré le Premier ministre, admettant qu’il était « un homme chanceux ».

M. Johnson a confirmé qu’il n’était « pas dans une forme particulièrement brillante » lorsqu’il luttait contre la maladie et qu’il avait reçu « des litres et des litres » d’oxygène alors que les médecins se battaient pour le maintenir en vie en soins intensifs.

Il a rappelé sa frustration de ne pas pouvoir sembler ébranler le virus et a décrit comment l’expérience décevante lui avait permis de voir les soins « fantastiques » offerts par le NHS.

« J’ai réalisé que ça devenait assez sérieux », a-t-il déclaré au Sun dimanche,

Et je me souviens m’être dit: « Comment vais-je m’en sortir? » »

M. Johnson a parlé de son auto-isolement le 3 avril – quelques jours seulement avant d’être transporté à l’hôpital (à gauche). Il a ensuite publié un message vidéo de l’intérieur n ° 10, après avoir été libéré (à droite)

Boris Johnson regarde une carte de rétablissement bientôt envoyée par des enfants alors qu’il était atteint d’un coronavirus

Il a ajouté: « Pour être honnête, les médecins avaient toutes sortes de plans pour savoir quoi faire si les choses tournaient mal.

«Je n’étais pas en forme particulièrement brillante parce que les niveaux d’oxygène dans mon sang continuaient à baisser.

«Mais c’est grâce à des soins infirmiers merveilleux et merveilleux que j’ai réussi. Ils l’ont vraiment fait et ils ont fait une énorme différence.

Le Premier ministre a déclaré que l’infirmier Luis Pitarma, 29 ans, et la sœur de la paroisse Jenny McGee, 35 ans, l’ont surveillé pendant 48 heures, lui donnant les soins vitaux dont il avait besoin.

La soeur de la paroisse Jenny McGee, à gauche, et l’infirmier Luis Pitarma, à droite, ont été salués par le Premier ministre Boris Johnson après l’avoir traité pendant son séjour aux soins intensifs.

M. Pitarma, d’Aveiro, Portgual, entouré de rouge, avec des collègues. L’infirmière a aidé à sauver la vie de M. Johnson et a été saluée par le président portugais

Dans une vidéo enregistrée peu de temps après sa sortie, M. Johnson a remercié les médecins « tout à fait brillants » et a félicité les infirmières pour leurs soins « étonnants ».

Il a déclaré: « Je tiens à remercier les nombreuses infirmières, hommes et femmes, dont les soins ont été si étonnants. Je vais oublier certains noms, alors pardonnez-moi, mais je tiens à remercier Po Ling et Shannon et Emily et Angel et Connie et Becky et Rachael et Nicky et Ann.

M. Johnson a réservé des acclamations spéciales pour deux autres, qu’il a décrites comme «Jenny de Nouvelle-Zélande, Invercargill sur l’île du Sud pour être exact, et Luis du Portugal, près de Porto».

Il a poursuivi: « La raison pour laquelle mon corps a finalement commencé à recevoir suffisamment d’oxygène était que, à chaque seconde de la nuit, ils regardaient et réfléchissaient et ils prenaient soin et faisaient les interventions dont j’avais besoin. »

Mme McGee est au Royaume-Uni depuis huit ans après avoir étudié ici, puis déménagée à St Thomas dans le centre de Londres.

Elle a auparavant travaillé au Royal Melbourne Hospital pendant six ans où elle a suivi une formation en soins intensifs.

M. Pitarma, 29 ans, est né à Aveiro, à seulement 50 km de Porto, et aurait déménagé à Londres en 2014 après avoir obtenu ses diplômes médicaux à Lisbonne.