Alors que les cas de Covid-19 augmentent fortement aux Fidji, les sponsors de l’équipe nationale de rugby Fiji Airways avaient cédé son premier espace publicitaire sur les maillots des équipes pour faire place à un message soulignant l’importance de se faire vacciner dans la lutte contre le coronavirus.

L’équipe a maintenant brusquement abandonné les maillots qu’elle avait prévu de porter lors de son test contre les All Blacks samedi, un responsable d’équipe confirmant que les joueurs avaient hésité à l’approuver.

« J’étais à une réunion de la communauté fidjienne aujourd’hui à Henderson pour parler de la vaccination », a déclaré le Dr Api Talemaitoga, basé à Auckland, décrivant les arguments anti-vaccination répandus à Fidji to Stuff.

« Il y avait beaucoup de bruit, notamment de la droite religieuse, [from people who] devrait mieux savoir.

« Les gens qui devraient savoir rester dans leur propre voie – qui n’ont aucune qualification médicale – font vraiment pression sur leur congrégation pour qu’elle ne se fasse pas vacciner.

« C’est évidemment infiltré dans l’équipe, le genre fort de message anti-vaccination, ce qui n’est qu’une tragédie pour Fidji.

« Leur influence, malheureusement [will go] un long chemin pour propager ce sentiment anti-vaccination qui est malheureusement répandu aux Fidji. »

Le personnel soignant est sous pression dans un pays où l’on compte actuellement environ 5 000 cas actifs, et les professionnels pro-vaccins avaient espéré que l’énorme match, qui est le premier entre les équipes depuis 10 ans, aurait fourni une plate-forme parfaite pour leur message.

« Nous avions cédé notre espace [on the jersey] pour faire passer un message important et vital pour soutenir les efforts des hommes de première ligne fidjiens qui luttent contre l’épidémie actuelle de Covid », a déclaré un porte-parole de Fiji Airways. « Nous nous en remettons à Fidji Rugby pour régler le problème. »

La question des vaccins a été un énorme problème dans le sport, avec des dirigeants de la santé et politiques désireux d’enrôler les plus grandes stars pour encourager les gens à suivre un traitement.

Le footballeur le plus cher du monde, Neymar, et l’ancien champion de tennis de Wimbledon Andy Murray ont été parmi ceux qui ont fièrement diffusé leurs vaccins à un public de millions de personnes.

Vendredi, une équipe de la Major League Soccer aux États-Unis a confirmé qu’un joueur avait été transféré parce que sa réticence à se faire vacciner avait entraîné une « problématique » situation.