Un médecin poursuit un restaurant thaïlandais, alléguant que la nourriture épicée l’a brûlée

Contenu de l’article

Walia, qui travaille au HeadacheAwayMD Brain and Spine Center, a affirmé qu’elle était allée au restaurant avec un ami en juillet 2021 et avait commandé plusieurs entrées, dont les Dragon Balls.

Après avoir commandé les Dragon Balls, elle a demandé au serveur de les préparer « avec moins d’épices car elle ne tolère pas les aliments épicés », indique le costume, et le serveur a répondu qu’« ils demanderaient au chef de les rendre moins épicés ».

Lorsqu’elle a pris une bouchée de nourriture, Walia a affirmé qu’elle avait presque immédiatement « senti toute sa bouche, le palais, sa langue, sa gorge et son nez brûler comme du feu » et que « ses yeux et son nez étaient larmoyants et qu’elle avait commencé à tousser ». .»

VIDÉO RECOMMANDÉE

Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo

Elle a ensuite « bu un verre entier d’eau de coco et encore de l’eau, mais la brûlure ne s’est pas atténuée », selon le procès.

Selon le dossier du tribunal, Walia a allégué qu’un « nouvel employé qui avait préparé le plat avait commis une erreur et ajouté des poivrons supplémentaires plutôt que de les réduire, comme demandé ».

Cependant, le média a rapporté au moment du dépôt de la plainte qu’un superviseur du restaurant avait déclaré que l’apéritif ne pouvait pas être préparé avec moins d’épices parce que les ingrédients se trouvaient à l’intérieur de la viande et qu’il encourageait les clients intolérants aux ingrédients à commander une alternative plus douce.

Le restaurant, qui a nié ces allégations, a déclaré qu’il n’avait reçu aucun dossier médical lié à l’incident fin août.