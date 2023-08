Un médecin « père de famille aimant » tué en Afrique du Sud après avoir pris un mauvais virage était un chirurgien très décoré qui avait remporté plusieurs prix internationaux

Le médecin britannique abattu lors de violentes manifestations en Afrique du Sud la semaine dernière était un chirurgien hautement décoré et récipiendaire de plusieurs prix internationaux, a-t-on appris.

Kar Hao Teoh, 40 ans, aurait été tué devant sa femme et son fils de deux ans après avoir pris un mauvais virage depuis l’aéroport alors qu’il était en vacances au Cap le 3 août.

Rendant hommage à M. Teoh, des collègues de la British Orthopaedic Foot and Ankle Society l’ont décrit comme une « personne gentille et douce » et un « chirurgien dévoué et talentueux » qui était une « étoile montante du monde du pied et de la cheville ».

Ils ont déclaré que le principal spécialiste des traumatismes et de l’orthopédie avait « déjà eu un grand impact », a décerné plusieurs bourses internationales pour son travail et l’a décrit comme un « père de famille aimant » dont « la mort soudaine et tragique… nous a tous choqués ».

M. Teoh a également remporté le prix présidentiel lors de la conférence de la Société européenne du pied et de la cheville à Lyon pour ses recherches sur le traitement des fractures de la cheville en 2021.

M. Teoh, né à Singapour mais de nationalité britannique, était l’un des cinq morts violents lors de la grève qui dure depuis une semaine.

Des grèves violentes ont éclaté dans toute la ville de Nyanga depuis que les policiers ont introduit de nouvelles mesures pour réprimer les véhicules illégaux la semaine dernière.

Le chirurgien était un spécialiste de premier plan, abattu après avoir pris un mauvais virage en Afrique du Sud

La mort survient au milieu de la violence à Cape Town en réponse à la saisie par la police de véhicules illégaux. Sur la photo: les habitants de Masiphumelele se rassemblent près de pneus en feu au milieu des manifestations

Un habitant de Masiphumelele utilise une planche comme bouclier lors d’affrontements avec les forces de l’ordre au milieu d’une grève en cours des opérateurs de taxi contre les autorités de la circulation au Cap, le 8 août

Des membres de la police sud-africaine se tiennent près d’un véhicule incendié à Nyanga pendant la grève en cours des opérateurs de taxi au Cap, Afrique du Sud, le 7 août 2023

M. Teoh était en vacances au Cap lorsqu’il a été tué le 3 août.

Un porte-parole de la police a déclaré: «Depuis l’aéroport, il a apparemment pris la mauvaise direction et s’est dirigé vers Nyanga.

« À Ntlangano Crescent, un certain nombre de suspects se sont approchés de son véhicule, l’ont abattu et l’ont tué. »

Le chirurgien laisse derrière lui sa femme et un fils de deux ans, qui étaient alors en vacances avec lui.

M. Teoh a étudié la médecine à l’Université d’Édimbourg, au Royal College of Surgeons d’Édimbourg et à l’Université de Dundee, avant de suivre une formation chirurgicale supérieure au Wales Deanery.

Il a remporté de nombreux prix de recherche et a ensuite été élu membre de la Faculté des formateurs chirurgicaux par le Royal College of Surgeons Edinburgh en reconnaissance de son travail d’enseignement.

Un porte-parole de l’hôpital Princess Alexandra, où il travaillait, a déclaré: «Malheureusement, nous pouvons confirmer que M. Kar Hao Teoh, consultant en traumatologie et chirurgien orthopédiste, est décédé.

« Il était un membre très respecté de l’équipe, un collègue et un ami précieux pour de nombreuses personnes à travers l’hôpital ainsi que dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux de traumatologie et d’orthopédie. »

M. Teoh a également travaillé en privé pour MSK Doctors, et un ami proche, le professeur Paul Lee, lui a rendu hommage avec un hommage émouvant en ligne.

Le professeur Lee a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre estimé collègue et cher ami, M. Kar Teoh, un consultant respecté en traumatologie et orthopédie qui nous a quittés trop tôt le 3 août 2023.

«M. Teoh était plus qu’un spécialiste certifié triple conseil en traumatologie et en chirurgie du pied et de la cheville.

« Il était un guide dans notre communauté professionnelle, un ami dévoué et la pierre angulaire de nombreux projets importants », a-t-il déclaré.

«L’engagement de Kar envers l’excellence médicale a été reconnu dans plusieurs prestigieuses bourses internationales itinérantes (BOA, BOFAS, AO, SICOT, EFORT, IBRA), et il était un ardent défenseur de la recherche et de l’enseignement de premier cycle et de troisième cycle.

«Pourtant, ses distinctions professionnelles ne peignent qu’une partie du tableau. Pour ceux d’entre nous qui ont le privilège de l’appeler un ami et un collègue, Kar était une présence digne de confiance et inébranlable.

Il a ajouté: « La perte de M. Kar Teoh laisse un vide dans nos cœurs et dans notre communauté. »

Lee a déclaré qu’il avait joué un rôle déterminant dans la création et le succès de WelshBone en 2007, de MSK Doctors en 2017 et de la conférence MSK Regen en 2023.

« Dans chacune de ces initiatives, Kar a offert son soutien indéfectible et a joué un rôle essentiel dans leur réussite.

Son cousin Sancy Low, a écrit sur Facebook: « Il avait un grand sens de l’humour et aurait voulu que les choses soient légères et sans tracas. »

UN JustGiving Une page a également été créée à la mémoire de M. Teoh, invitant les proches de M. Teoh à partager de bons souvenirs à compiler pour son jeune fils.

La page se lit comme suit : « La perte soudaine et tragique de M. Kar H Teoh a laissé un vide dans nos cœurs.

« Kar n’était pas seulement un consultant respecté en traumatologie et en orthopédie, mais aussi un ami cher, un collègue dévoué et un père de famille aimant.

« Ses contributions au domaine médical ont mis en évidence son dévouement indéfectible à l’avancement des soins de santé.

« Au-delà de ces réalisations professionnelles, Kar était connu pour sa gentillesse, sa chaleur et son soutien indéfectible envers ceux qui l’entouraient. »

M. Kar Teoh, 40 ans, était chirurgien orthopédique consultant à Sawbridgeworth, Hertfordshire

Un agent des forces de l’ordre tire des balles en caoutchouc lors de leurs affrontements avec des manifestants à Masiphumelele au milieu d’une grève en cours des opérateurs de taxi

Un manifestant bloque les rues avec des pierres et des gravats lors d’une grève en cours des opérateurs de taxi contre les autorités de la circulation, à Msiphumelele, Cape Town, Afrique du Sud, le 8 août

Des agents des forces de l’ordre arrêtent un manifestant au milieu d’une grève en cours des opérateurs de taxi contre les autorités de la circulation à Msiphumelele, Cape Town, Afrique du Sud, le 8 août

Depuis la semaine dernière, des militants furieux liés à l’industrie influente des taxis privés ont lancé des pierres sur des voitures et des bus et en ont mis le feu.

Il est intervenu après qu’une nouvelle loi municipale a donné aux autorités locales le pouvoir de saisir les véhicules pour conduite sans permis ni plaque d’immatriculation et sans port de ceinture de sécurité.

Le syndicat national des taxis a déclaré que ses membres n’incitaient pas à la violence et que d’autres utilisent la grève comme excuse pour lancer leurs propres manifestations.

Mais des millions de travailleurs et d’écoliers ont été contraints de rester chez eux et les livraisons de nourriture ont été interrompues au milieu des manifestations.

Geordin Hill-Lewis, le maire du Cap, a déclaré qu’il resterait ferme contre le secteur.

« Au Cap, la violence ne sera jamais tolérée comme tactique de négociation. Nous réitérons notre appel à SANTACO [the taxi union] revenir pacifiquement à la table des négociations », a-t-il déclaré.