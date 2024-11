Un médecin partage « les meilleures vitamines pour vaincre les maladies hivernales »

À mesure que les nuits avancent et que la température baisse, nous sommes tous plus susceptibles de tomber malades. Non seulement les rhumes et la grippe sont plus répandus à cette période de l’année, mais il faut également se méfier de la COVID-19 ainsi que du virus respiratoire syncytial (VRS). De tels virus deviennent plus courants en hiver, à mesure que nous passons plus de temps à l’intérieur, ce qui leur permet de se propager facilement entre les personnes. Ils préfèrent également les conditions froides et sèches. Heureusement, il existe des mesures que nous pouvons tous prendre pour tenter de minimiser notre risque de tomber malade. Il s’agit notamment de se laver régulièrement les mains, d’éviter de se toucher le visage, de dormir suffisamment et d’avoir une alimentation saine. Un expert a ajouté que nous devrions prendre certaines vitamines et minéraux pour garantir le meilleur niveau de protection contre les maladies indésirables. Selon le docteur Dave Nichols, médecin généraliste du NHS et médecin résident au MaSantéVérifiéeceux-ci doivent être consommés dans le cadre d’une alimentation équilibrée, mais complétés par des comprimés si nécessaire.

Ceux-ci incluent : Vitamine A

Vitamine B9 (acide folique)

Vitamine B12

Vitamine C

Vitamine D

Fer

Zinc. « Une bonne santé ne consiste pas seulement à se concentrer sur des vitamines uniques, mais plutôt à s’assurer que vous consommez une gamme de nutriments provenant de sources alimentaires variées pour garantir que votre système immunitaire reste fort », a-t-il déclaré. « Il est important de manger au moins cinq portions de fruits et légumes afin de consommer suffisamment de vitamines clés, notamment les vitamines A, C et D, tout en veillant à augmenter votre apport en oméga-3. » Vous devez également vous assurer que vous consommez suffisamment de protéines. Il a poursuivi : « Les aliments riches en protéines sont également importants pour la récupération cellulaire et musculaire et sont donc bons à manger pour faciliter votre récupération si vous ne vous sentez pas bien. Des travaux plus récents suggèrent que les probiotiques pourraient être utiles dans la prévention des infections respiratoires, tandis qu’une supplémentation en zinc s’est également révélée efficace.

Le Dr Nichols a ajouté qu’il existe des signes révélateurs d’un manque de ces nutriments. Si votre alimentation ne contient pas suffisamment de vitamine D, vous pourriez être plus sujet au rhume. Il a déclaré : « La vitamine D joue un rôle important dans la manière dont notre système immunitaire lutte contre les maladies. Cela peut augmenter le risque d’attraper un rhume, prolonger votre rétablissement ou vous faire passer d’une maladie respiratoire à une autre. Alors que d’autres carences vous laisseront fatigué. Il a déclaré : « De faibles niveaux de fer, d’acide folique et de B12 peuvent conduire les gens à se sentir plus fatigués ou à avoir moins d’énergie que d’habitude, et dans certains cas à l’anémie, où ces symptômes peuvent être plus graves. » Le Dr Nichols a ajouté : « D’autres symptômes signalés de carences en vitamines incluent la perte de cheveux ou des modifications cutanées, y compris des affections comme l’eczéma qui provoquent une peau sèche et squameuse. Des travaux récents suggèrent également un lien possible avec des troubles de l’humeur tels que la dépression ou l’anxiété.

Source link