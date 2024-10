Un médecin partage les cinq signes indiquant que votre corps a besoin de plus de nutriments – Santé

Un professionnel de la santé a expliqué les cinq signes qui pourraient indiquer que votre corps a besoin de plus de nutriments.

Dans l’agitation de la vie quotidienne, il peut être difficile de prendre correctement soin de soi, qu’il s’agisse de faire suffisamment d’exercice ou, surtout, de bien manger.

Obtenir la bonne quantité de nourriture et de boissons est essentiel pour rester en bonne santé, car ils fournissent à la fois des macronutriments et des micronutriments, essentiels au fonctionnement.

Mais ce sont souvent ces derniers qui sont négligés, le calcium, le fer et les vitamines C et D manquant chez les gens.

Le gastro-entérologue californien Saurabh Sethi s’est récemment rendu sur TikTok pour partager les cinq signes indiquant que votre corps a probablement besoin de plus de nutrition.

Consommez-vous suffisamment de nutriments dans votre alimentation ? (Getty Banque d’images)

Ongles cassants

Dans la vidéo virale, Sethi a expliqué : « Cela indique une carence en protéines et en fer dans l’alimentation. »

Les ongles sont constitués de protéines de kératine, il est donc crucial d’avoir la bonne quantité de protéines dans votre alimentation, une personne moyenne de 68 kg ayant besoin d’environ 54 g de protéines chaque jour pour rester en bonne santé, selon à École de médecine de Harvard.

Elle est plus fréquente chez les femmes, car elle peut également être causée par le dissolvant pour vernis à ongles, par temps froid ou sec ou même par le vieillissement.

Les aliments à cibler pour éviter cela comprennent la viande rouge, la volaille, le poisson, les haricots, les épinettes et les œufs.

Paupières qui tremblent

Le médecin a révélé : « Des contractions des paupières ou des membres indiquent une carence en magnésium, essentielle à la transmission de l’influx nerveux. »

Le terme scientifique derrière cet événement est la myokymie, c’est-à-dire lorsque le muscle autour de l’œil ferme involontairement les paupières.

Cela a été lié au stress, à la fatigue ou à la consommation de caféine dans certains cas, alors qu’aujourd’hui, regarder trop longtemps un écran peut également en être la cause.

Cependant, cette affection peut être causée par un manque de magnésium, essentiel au fonctionnement musculaire. Des suppléments peuvent être pris, mais il est conseillé de consulter un médecin au préalable.

Si vos yeux tremblent régulièrement, vous pourriez manquer de magnésium (Getty Stock Photo)

Les articulations cliquent

Si vous avez les genoux ou les chevilles qui claquent, cela peut être le signe d’une mauvaise nutrition, qui peut devenir plus évidente avec l’âge.

Sethi a expliqué que cela « pourrait être un signe avant-coureur d’une carence en vitamine D3 ou en calcium ».

Nous avons tous entendu en grandissant que le calcium est essentiel à la solidité de vos os, tandis que la vitamine D aide également à absorber le calcium présent dans certains aliments.

Cheveux grisonnants prématurément

Personne ne veut vivre cela, mais si vos cheveux grisonnent avant 20 ans chez les blancs et 30 ans chez les personnes d’ascendance africaine, vous grisonnez prématurément, malheureusement.

Les scientifiques n’ont pas d’explication exacte quant à la raison pour laquelle cela se produit, bien que Sethi explique : « Cela pourrait indiquer une carence en vitamine B12, qui est cruciale pour la santé. [red blood cell] production et transport d’oxygène au niveau des follicules pileux,

« Cela pourrait également être le signe d’une carence en cuivre, responsable de la production de mélanine, qui donne de la couleur à vos cheveux », a-t-il ajouté.

Cela pourrait être le signe d’une carence en vitamine C (Getty Stock Photo)

Se faire facilement des bleus

Cela pourrait être dû à la vieillesse, car votre peau s’amincit avec le temps, à votre génétique ou à un problème de santé, mais cela pourrait également être dû à des carences en vitamines, selon le médecin.

Il dit que si vous avez facilement des bleus, cela pourrait signifier que vous manquez de vitamine C, responsable de la formation de collagène, et que cela pourrait également signifier une carence en vitamine K1, qui aide à la coagulation du sang. ‘