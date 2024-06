Un médecin partage la dure réalité de son travail dans une clinique où 70 % des jeunes patients souffrent d’un cancer du côlon incurable, dont un jeune de 14 ans.

Lorsque l’oncologue Dr Raed Al-Rajabi a commencé à voir des patients atteints de cancer il y a 14 ans, il s’attendait à ce que beaucoup de ce qu’il verrait serait « horrible ».

Mais il n’imaginait pas que ce travail deviendrait ce qu’il est aujourd’hui : soigner des jeunes de 20 ans mourants.

Depuis que le Dr Al-Rajabi est devenu spécialiste du cancer, le pourcentage de patients de moins de 55 ans atteints d’un cancer colorectal a augmenté. presque doublé. L’un de ses patients n’avait que 14 ans.

Environ 70 pour cent de ces jeunes sont si malades – n’ayant pas été diagnostiqués pendant trop longtemps – que les médecins ne peuvent désormais pas faire grand-chose pour les aider.

Le Dr Al-Rajabi est professeur agrégé d’oncologie médicale au centre médical de l’Université du Kansas et dirige le traitement du cancer colorectal, et les cas dont il s’occupe à l’hôpital sont, a-t-il déclaré à DailyMail.com, « déchirants ».

Le graphique ci-dessus montre l’augmentation du cancer colorectal chez les jeunes Américains de 1999 à 2020. Les taux ont brièvement diminué pendant la Covid, probablement en raison de dépistages et de diagnostics manqués, mais sont en hausse depuis.

Evan White est photographié ci-dessus avec sa fiancée Katie Briggs et leur chien Lola. Evan n’est que l’un des millions de personnes à qui on a diagnostiqué un cancer du côlon à un jeune âge. Evan n’était pas un patient du Dr Al-Rajabi

Plus de 150 000 Américains reçoivent un diagnostic de cancer colorectal chaque année – et environ 50 000 d’entre eux en mourront, selon le Alliance contre le cancer colorectal.

Les gens ont en moyenne 66 ans au moment du diagnostic, mais cet âge a tendance à baisser.

Environ 20 pour cent des personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal en 2019 avaient moins de 55 ans. C’est près du double du taux de 1995, où 11 pour cent des patients atteints d’un cancer colorectal avaient moins de 55 ans, selon Société américaine du cancer (ACS).

Si vous détectez le cancer du côlon à un stade précoce, avant qu’il ne se propage à d’autres parties du corps, vos chances de survie sont élevées. Environ 90 pour cent des personnes diagnostiquées précocement vivront les cinq prochaines années.

Aux stades avancés, lorsque la maladie s’est propagée, les chances de survie sont minces : seulement 13 à 18 % environ des personnes atteintes d’un cancer avancé du côlon ou du rectum survivent cinq ans après le diagnostic.

Mais l’attraper tôt peut être difficile car de nombreux symptômes de la maladie sont similaires à ceux que l’on pourrait ressentir lors de troubles digestifs courants comme le syndrome du côlon irritable, qui touche environ un Américain sur 20.

Ceux-ci incluent des douleurs abdominales, des modifications des selles, une perte de poids inattendue, de la fatigue, des modifications de l’appétit, de la constipation, des ballonnements et du sang dans les selles.

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des taux de cas de cancer dans le monde

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des taux de mortalité par cancer dans le monde

Malheureusement, a déclaré le Dr Al-Rajabi sur ce site Internet, la détection tardive est le cas pour la majorité des jeunes qu’il voit.

Mais il a déclaré que sa clinique n’était pas le seul endroit à constater ce changement : ses collègues de partout au pays et dans le monde diagnostiquaient de plus en plus une population plus jeune.

Une patiente, Dominique McShain, 21 ans, originaire de Nouvelle-Zélande, étudiait pour devenir psychologue tout en travaillant à temps partiel dans les ressources humaines lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du côlon de stade quatre plus tôt cette année, a-t-elle déclaré dans un communiqué. TIC Tac.

La Nouvelle-Zélande a le deuxième taux de cancer le plus élevé chez les personnes de moins de 50 ans.

Les médecins lui ont dit que puisque le cancer avait envahi son foie, il était probablement incurable. Ils lui prédisaient qu’il lui restait entre un et cinq ans à vivre.

Environ deux semaines après son diagnostic, elle a commencé une chimiothérapie, a perdu ses cheveux et a arrêté ses études universitaires.

Evan White, 24 ans, de Dallas, au Texas, venait tout juste d’obtenir un diplôme en finance de l’Université de l’Arkansas lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du côlon après avoir ignoré son principal symptôme – la fatigue – pendant des mois.

La tumeur n’a été repérée qu’une fois qu’elle s’est propagée et qu’elle était au stade trois, ce qui la rendait beaucoup plus difficile à traiter. M. White était sur le point d’épouser sa petite amie et de déménager en Californie, mais ses rêves ont été interrompus lorsqu’il est décédé après quatre ans de lutte contre la maladie.

Et Marisa Maddox, une parajuriste du Delaware, s’est vue privée de la chance d’avoir la grande famille qu’elle avait toujours espérée après qu’un diagnostic de cancer du côlon à 29 ans l’a rendue stérile.

Le Dr Raed Al-Rajabi est professeur agrégé de médecine à la division d’oncologie médicale du centre médical de l’Université du Kansas et dirige le groupe d’oncologie médicale gastro-intestinale. Il traite les patients et recherche de nouvelles thérapies potentielles

Il s’agit d’un diagnostic « dévastateur » pour quiconque, a déclaré le Dr Al-Rajabi, mais pour les patients plus jeunes, en particulier, « cela bouleverse toute leur vie ».

D’une part, de nombreux jeunes sont moins stables financièrement que leurs homologues plus âgés, ce qui peut les amener à s’endetter et à chercher à se faire soigner.

D’autre part, de nombreux patients qu’il voit doivent abandonner les projets qu’ils ont attendus toute leur vie, comme fonder une famille ou faire carrière.

Ces facteurs ne font qu’ajouter aux symptômes brutaux du cancer gastro-intestinal et de son traitement – ​​où les patients ont souvent du mal à manger, à aller aux toilettes et à avoir de l’énergie.

Il est difficile de voir les patients traverser cette épreuve, en particulier ceux qui ont la vie devant eux, a déclaré le Dr Al-Rajabi à DailyMail.com.

Les patients plus jeunes restent souvent longtemps sans savoir qu’ils sont atteints de la maladie.

Ils ont tendance à retarder la visite chez le médecin en raison de symptômes gastro-intestinaux parce qu’ils pensent que leur état va se résoudre de lui-même, qu’ils sont moins stables financièrement ou qu’ils manquent d’assurance, a expliqué le Dr Al-Rajabi.

Même lorsqu’ils consultent un médecin, celui-ci ne soupçonne généralement pas un cancer du côlon. La plupart pensent plutôt que les symptômes de leurs patients sont causés par des « choses normales » comme l’alimentation, les hémorroïdes ou le système intestinal irritable, a-t-il ajouté.

« Les médecins ne pensent tout simplement pas que le cancer du côlon est une possibilité dans ce groupe d’âge jeune », a déclaré le médecin à DailyMail.com.

Cela signifie que le jeune patient moyen atteint d’un cancer colorectal consulte au moins deux médecins avant de recevoir un diagnostic.

Dans les semaines ou les mois qu’il faut souvent pour gérer cette logistique, le cancer a eu plus de temps pour se propager.

Les scientifiques ne sont pas parvenus à un consensus sur les raisons pour lesquelles cette tendance s’accentue.

Certains pensent que c’est à cause de la nourriture, accusant un régime moderne riche en sucre et pauvre en fibres.

D’autres théorisent que des facteurs environnementaux, comme l’utilisation de pesticides ou de microplastiques, y contribuent.

Marisa Maddox (photo ; ce n’est pas une patiente du Dr Al-Rajabi) a reçu un diagnostic de cancer du côlon à l’âge de 29 ans. Cela l’a rendue stérile, la privant de la chance d’avoir la grande famille qu’elle a toujours voulue.

Joe Faratzis, aujourd’hui âgé de 34 ans, photographié avant la détection de son cancer (il n’était pas un patient du Dr Al-Rajabi)

Joe Faratzis (qui n’est pas un patient du Dr Al-Rajabi) photographié à l’hôpital pendant son traitement

Le Dr Al-Rajabi pense personnellement qu’un facteur sociétal ou environnemental pourrait jouer un rôle, dans la mesure où la forte augmentation chez les patients plus jeunes est similaire aux tendances passées du cancer causées par des facteurs tels que le tabagisme.

Cependant, a-t-il averti, les recherches doivent encore le prouver.

Quelle que soit la cause de cette augmentation, la clé pour lutter contre elle, a déclaré le Dr Al-Rajabi, est de devenir votre propre défenseur.

Cela signifie prendre le temps de se renseigner sur les antécédents familiaux de cancers digestifs et de prêter une attention particulière à vos propres symptômes colorectaux.

Si un membre de votre famille a eu un cancer colorectal, vos risques de développer la maladie sont beaucoup plus élevés. Environ 33 pour cent des personnes atteintes d’un cancer du côlon ont également un membre de leur famille qui a souffert de la maladie.

Bien que les recommandations officielles américaines indiquent que le dépistage du cancer du côlon devrait commencer à 45 ans, le Dr Al-Rajabi a déclaré que cela change si vous avez des antécédents familiaux de la maladie.

Vous devriez vous faire dépister environ 10 ans avant l’âge qu’avait le membre de votre famille lorsqu’il a reçu le diagnostic de cancer.

Lors de ces examens de routine, les médecins recherchent de petites anomalies dans votre intestin, appelées polypes. Si vous faites enlever et surveiller les polypes, votre risque de développer un cancer diminue de 80 %, selon la Cleveland Clinic.

C’est pourquoi les examens médicaux et les antécédents familiaux sont cruciaux, a déclaré le Dr Al-Rajabi.

Si vous remarquez un changement dans le comportement de votre intestin, consultez un médecin et assurez-vous qu’il comprend les antécédents de maladie de votre famille.

Il est crucial, même si vous vous sentez dérangé, d’être ferme dans la description de votre situation difficile à votre médecin si vous êtes inquiet.

Le Dr Al-Rajabi a déclaré : « Si quelque chose ne va pas et que vous présentez des symptômes persistants comme des douleurs abdominales [or] du sang dans vos selles, ne pensez pas que ce soit quelque chose de bénin, soyez toujours votre propre défenseur, retournez voir votre médecin et discutez-en à nouveau.