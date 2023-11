Un médecin partage des conseils sur la façon de prendre soin de vos cheveux en vieillissant

Le Dr Jennifer Ashton apparaît quotidiennement dans “Good Morning America” ​​avec une chevelure parfaitement coiffée, mais dans les coulisses, le correspondant médical en chef d’ABC News a déclaré qu’elle souffrait d’une perte de cheveux extrême.

La cassure et la perte de cheveux qu’Ashton a connues au cours de l’année écoulée sont quelque chose dont sa mère Dorothy Garfein, âgée de 80 ans, l’a mise en garde, sur la base de sa propre expérience.

Garfein a déclaré qu’elle avait eu des cheveux fins et brillants tout au long de sa vie, mais qu’elle avait remarqué un changement radical à l’âge de 70 ans, lorsque ses cheveux sont devenus sensiblement plus fins.

À son tour, Ashton, qui a la cinquantaine, a déclaré qu’elle avait travaillé pour apprendre à sa fille Chloé, qui a la vingtaine, à prendre soin de ses cheveux dès maintenant afin qu’ils restent en bonne santé tout au long de sa vie.

Les conseils capillaires et la sagesse partagés par les trois générations montrent l’évolution des cheveux qui se produit naturellement à mesure que les femmes vieillissent, selon Ashton.

Le Dr Jennifer Ashton, au centre, d’ABC News, pose avec sa fille, Chloe Ashton, et sa mère, Dorothy Garfein. Dr Jennifer Ashton/Instagram

“Environ chaque décennie, il y a un changement dans nos cheveux”, a déclaré Ashton, ajoutant: “Avec l’âge, nous aurons tous un changement dans nos cheveux.”

Lisez ci-dessous les conseils d’Ashton sur la façon de prendre soin de vos cheveux au cours des différentes décennies de la vie.

20 et 30 ans : soyez proactif en vous reposant

Le conseil d’Ashton aux femmes dans la vingtaine et la trentaine est de « reposer » leurs cheveux en résistant à l’envie de trop les coiffer.

“Une coloration, un procédé de coloration ou un procédé thermique agressif sur le long terme va absolument endommager les cheveux. C’est un fait”, a déclaré Ashton. « Alors, la question est de savoir si cela en vaut la peine ? Dans quelle mesure allez-vous l’endommager et pendant combien de temps ?

Ashton a noté que pour les femmes dans la vingtaine et la trentaine, leurs cheveux rebondiront mieux après un coiffage excessif, mais qu’être doux avec leurs cheveux pendant cette période de la vie sera payant plus tard.

“Plus tôt nous accordons la priorité à la santé et au bien-être de nos cheveux, mieux ce sera [it] sera tout au long de notre vie”, a-t-elle déclaré.

Quelques exemples de coiffures excessives incluent le brushing, le lissage, la coloration ou la permanente, ainsi que le fait de les tirer fermement en queue de cheval, surtout lorsqu’ils sont mouillés.

Ashton a noté que même un brossage excessif des cheveux, autrefois considéré comme un outil de soin capillaire important, peut provoquer des cassures.

Chloé, la fille d’Ashton, a déclaré qu’elle prend désormais soin de ses cheveux en massant son cuir chevelu, en utilisant un masque capillaire les jours où elle laisse reposer ses cheveux et en gardant ses cheveux coupés et coupés, afin qu’ils restent en bonne santé.

“J’ai essayé de tirer les leçons de la débâcle capillaire qu’a vécue ma mère”, a déclaré Chloé. “Une chose que j’en ai retenue est l’importance d’une journée de repos pour les cheveux… en les laissant respirer, sans les chauffer et en les laissant simplement reposer.”

Chloe Ashton montre les mesures qu’elle prend lorsqu’elle accorde à ses cheveux un « jour de repos ». Actualités ABC

Une femme dans la vingtaine ou la trentaine peut également connaître une grossesse, ce qui peut entraîner ses propres changements dans les cheveux – une autre chose à garder à l’esprit en termes de patience et de douceur en matière de soins capillaires.

40 et 50 ans : Préparez-vous à la périménopause, à la ménopause

Au cours de la quarantaine et de la cinquantaine, les femmes doivent faire face aux changements dans leurs cheveux qui surviennent avec la périménopause et la ménopause, le moment où les ovaires d’une femme commencent progressivement à produire moins d’œstrogènes, pour finalement s’arrêter complètement.

“En raison de divers facteurs, les cheveux en subissent un coup”, a déclaré Ashton à propos des phases de périménopause et de ménopause. “Il pousse moins. Il devient plus mince. Il est plus vulnérable et plus délicat et il peut perdre un peu de son éclat.”

Ashton a noté que les cheveux d’une femme ne reviennent généralement pas après la ménopause, en disant: “C’est quelque chose que presque toutes les femmes, si elle est honnête, seront confrontées essentiellement à partir de la ménopause.”

En raison de tous ces changements, Ashton recommande aux femmes dans la quarantaine et la cinquantaine d’adopter une approche « à fond, remplir le bateau » pour prendre soin de leurs cheveux.

“Cela signifie vous assurer que votre alimentation est bonne, que vous consommez suffisamment de protéines, que vous consommez suffisamment de zinc, que vous consommez suffisamment d’acide folique, tout cela est important pour la croissance des cheveux”, a-t-elle déclaré. ajoutant: “Vos habitudes de style et de soins sont extrêmement importantes.”

Ashton a déclaré qu’elle pratiquait désormais ce que les coiffeurs appellent une « coiffure protectrice ».

“Je protège mes cheveux autant que possible”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas qu’au cours d’une semaine donnée, je me souffle complètement les cheveux. Soit je les laisse sécher à l’air libre si c’est un week-end, soit j’arrive les mouillés au travail et je” Je viens de faire sauter le devant et j’ai mis la fausse queue de cheval pour qu’elle soit raisonnablement présentable pour la télévision.”

Au cours de son propre parcours de perte de cheveux, Ashton a déclaré que reposer ses cheveux signifiait également porter plus de chapeaux et de foulards. Elle portait également des extensions de cheveux de temps en temps, mais souligne que celles-ci peuvent endommager davantage les cheveux.

En ce qui concerne les produits, Ashton recommande de limiter l’utilisation de produits capillaires contenant de l’alcool comme ingrédient, car l’alcool dessècherait encore plus les cheveux. Au lieu de cela, elle recommande d’utiliser un masque capillaire ou de devenir plus naturel en utilisant de l’huile de noix de coco ou de l’huile d’olive pour hydrater les cheveux.

Enfin, Ashton a souligné l’importance de consulter un médecin pour exclure d’autres causes médicales de perte de cheveux, comme la fonction thyroïdienne.

17h15 Près de trois mois après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, le Dr Ashton a commencé à ressentir des symptômes de perte de cheveux. Après avoir parlé avec son dermatologue, voici quelques-unes des façons dont elle le traite.

60 ans et au-delà : soyez doux

Ashton a déclaré que les dernières décennies de la vie sont le moment de « faire preuve de douceur ».

“Soyez gentille, douce et patiente avec vous-même en tant que femme âgée”, a-t-elle déclaré. “Ne soyez pas seulement doux avec vous-même au sens figuré, mais littéralement. Vous ne pouvez pas faire la même chaleur, le même tirage, le même traitement et le même style qu’une femme d’âge moyen.”

Elle a poursuivi : “Cela ne veut pas dire [hair] ça ne peut toujours pas être fabuleux. Cela signifie simplement que cela nécessite une approche différente. »

Le Dr Jennifer Ashton d’ABC News et sa mère, Dorothy Garfein, discutent des changements dans les cheveux à mesure que les femmes vieillissent. Actualités ABC

En plus d’éviter les traitements et les produits susceptibles de stresser les cheveux, Ashton a déclaré que les femmes dans la soixantaine et au-delà peuvent s’amuser.

“Expérimentez différents types de choses, qu’il s’agisse de chapeaux ou d’écharpes amusants ou même de perruques”, a-t-elle déclaré.