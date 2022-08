Un médecin pakistanais plaide coupable à une accusation de terrorisme dans le Minnesota

ST. PAUL, Minn. (AP) – Un médecin pakistanais et ancien coordinateur de recherche de la Mayo Clinic a plaidé coupable mardi à une accusation de terrorisme, plus de deux ans après son arrestation pour avoir dit à des informateurs rémunérés du FBI qu’il avait prêté allégeance au groupe État islamique et que il voulait mener des attaques de loups solitaires aux États-Unis

Selon les archives judiciaires en ligne, Muhammad Masood a plaidé coupable à un chef d’accusation de tentative de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère. Une date de condamnation n’a pas été fixée.

Les procureurs disent que Masood était aux États-Unis avec un visa de travail. Ils ont allégué qu’à partir de janvier 2020, Masood avait fait plusieurs déclarations à des informateurs rémunérés – qu’il croyait être des membres du groupe État islamique – prêtant allégeance au groupe et à son chef.

Les procureurs ont déclaré que Masood avait exprimé son désir de se rendre en Syrie pour combattre pour l’Etat islamique et son désir de mener des attaques de loups solitaires aux États-Unis.

La clinique Mayo a précédemment confirmé que Masood était un ancien employé du centre médical de Rochester, dans le Minnesota, mais n’était pas employé par la clinique au moment de son arrestation.

The Associated Press