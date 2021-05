Un médecin pakistanais devient la première femme hindoue à passer l’examen prestigieux des services centraux supérieurs

Dans une première, une femme hindoue au Pakistan a passé le prestigieux examen des services centraux supérieurs (CSS) du pays et a été sélectionnée pour l’élite des services administratifs pakistanais (PAS). Sana Ramachand est un médecin MBBS, originaire de la zone rurale du district de Shikarpur dans la province de Sindh, qui compte la plus grande population hindoue du Pakistan. Elle fait partie des 221 candidats déclarés réussis à l’examen du CSS sur les 18 553 qui se sont présentés aux épreuves écrites. La sélection finale a été faite après des tests médicaux, psychologiques et oraux élaborés. Les groupes sont attribués à la dernière étape lorsque le mérite final est déterminé.

Après le résultat, Ramchand a tweeté: « Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh », et a ajouté: « Je suis heureux de partager que par la grâce d’Allah Tout-Puissant, j’ai effacé le CSS 2020 et été attribué au PAS. Tout le mérite revient à mes parents. Le pourcentage de réussite dans le dernier CSS a été inférieur à 2%, ce qui témoigne de la rude concurrence ainsi que des normes rigoureuses appliquées par la Commission de la fonction publique fédérale responsable de ces recrutements.

Le PAS est le niveau supérieur souvent suivi par les services de police pakistanais et les services étrangers du Pakistan et d’autres. Les PAS attribués sont nommés commissaires adjoints puis promus commissaires de district, les puissants administrateurs contrôlant les districts.

BBC ourdou a rapporté que Ramchand est la première femme hindoue qui a été sélectionnée pour le PAS après avoir réussi l’examen CSS.

Au total, 79 femmes ont figuré sur la liste finale et se sont vu attribuer divers groupes, y compris le PAS. Le topper est également une femme, Maheen Hassan, qui a également reçu le PAS.

Ramchand a fait son MBBS du Chandka Medical College dans la province de Sindh et a terminé son travail domestique à l’hôpital civil de Karachi. Elle fait actuellement FCPS de l’Institut Sindh d’urologie et de transparence et deviendrait bientôt un chirurgien qualifié.

Plusieurs personnes, dont certains dirigeants politiques, l’ont félicitée sur les réseaux sociaux pour son exploit.

«Félicitations au Dr Sana Ramchand. Elle a fait la fierté de la communauté hindoue du Pakistan, voire de tout le pays », a tweeté le dirigeant du Parti populaire pakistanais Farhatullah Babar.

Un utilisateur de médias sociaux, Sumeet Rathore, a tweeté: « Au milieu de toutes les nouvelles inhabituelles chaque jour, félicitons le Dr Sana Ramchand – la première femme hindoue pour avoir réussi l’examen CSS2020, et nommée commissaire adjointe … Fière de toute la communauté hindoue. «

