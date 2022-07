Un médecin ontarien de 27 ans décède après s’être effondré pendant un triathlon

Un médecin de 27 ans décédé après s’être effondré lors d’un triathlon cette semaine reste dans les mémoires comme une personne vive et extravertie avec une véritable passion pour la médecine.

Selon le McMaster Children’s Hospital de Hamilton, Candace Nayman est décédée jeudi après avoir participé à un événement dimanche.

“Toute la communauté de l’HME a le cœur brisé par le décès tragique du Dr Nayman, un résident en pédiatrie”, a déclaré vendredi un communiqué de l’hôpital. “Elle incarnait l’excellence, la bienveillance, la compassion et l’attitude de changement du monde auxquelles nous aspirons tous.”

Selon sa nécrologie, Nayman est décédée “en faisant la compétition et en faisant ce qu’elle aimait”.

Amis et collègues se souviennent de la résidente de troisième année en pédiatrie comme d’une personne passionnée et gentille qui aimait le plein air.

Pendant plusieurs mois, elle s’était entraînée pour participer au triathlon et, en mai, elle a couru 135 kilomètres pour amasser des fonds pour l’hôpital pour enfants McMaster.

“Candace était une pédiatre en herbe qui illustrait le travail acharné, rayonnait de positivité, menait une vie dynamique et active et avait un impact positif sur ses collègues résidents, collègues, professeurs et patients”, Angelo Mikrogianakis, chef de la pédiatrie au McMaster Children’s Hospital, a déclaré à CTV News Toronto dans un communiqué.

“Elle va beaucoup nous manquer.”

Le Dr Candace Nayman est vue sur cette photographie non datée tirée de sa page Facebook.

Depuis la mort de Nayman, l’Hôpital pour enfants McMaster a organisé une page de dons en son honneur.

“Au cours de ses 27 ans, elle a vécu une vie active et bien remplie grâce à son amour des voyages dans le monde, de ses fréquents campings et aventures en plein air, de sa passion pour la musique et les arts, et d’un vaste réseau d’amis, de collègues et de partenaires d’études”, une déclaration sur le dit le site Web. “Candace était à l’aise avec les enfants, travaillant comme monitrice de camp d’été, monitrice de natation et souvent baby-sitter sur appel pour des amis, de la famille ou des collègues dans le besoin.”

“Candace souhaitait insuffler de la vie et de l’esprit dans tout ce qu’elle faisait et au moment de son décès, elle a pu faire don d’organes à quatre personnes qui poursuivront son héritage dans leur propre vie.”

Une longue liste de messages de condoléances a déjà été partagée sur un livre commémoratif électronique pour Nayman. De bons souvenirs de sa générosité, de son optimisme contagieux et de sa personnalité pétillante continuent d’être affichés.

Nayman travaillait auparavant comme médecin à Sault Ste Marie et avait prévu de voyager pour une rotation facultative dans les Territoires du Nord-Ouest au cours des prochains mois.

Quatre autres médecins en Ontario sont décédés ce mois-ci. Trois étaient médecins chez Trillium Health Partners et l’autre était médecin urgentiste au North York General Hospital.