Un médecin noir aux États-Unis qui s’est plaint de racisme il y a quelques semaines à peine est décédé coronavirus. La victime, le Dr Susan Moore, avait précédemment décrit comment un médecin blanc avait ignoré ses descriptions de douleur et d’inconfort et n’avait pas fourni de traitement adéquat à la femme malade.

Le Dr Moore a respiré son dernier souffle samedi. L’incident s’est produit deux semaines seulement après que le médecin a partagé une vidéo de son expérience à l’hôpital universitaire de l’Indiana University Health North (IU North). Dans la vidéo, Moore avait mentionné comment un médecin blanc avait ignoré ses demandes de médicaments ainsi que ses préoccupations concernant la douleur en raison du fait que le premier était noir.

La femme s’est filmée en affirmant que le médecin blanc qui la soignait avait ignoré ses demandes de remdesivir, le médicament prescrit pour coronavirus patients hospitalisés. Le médecin a non seulement refusé de lui donner le médicament, mais lui a également dit qu’il n’était pas à l’aise de lui donner plus de stupéfiants car il sentait qu’elle n’était même pas « essoufflée », malgré l’insistance de la femme.

« Il m’a fait sentir que j’étais une toxicomane », a déclaré Moore dans la vidéo, alors qu’il savait qu’elle était elle-même médecin. Moore a également conclu qu’elle était sûre qu’elle n’aurait pas été traitée de cette manière par le médecin si elle avait été blanche.

Selon un rapport de CNN, IU North avait publié une déclaration dans laquelle elle défendait le traitement médical qui avait été administré à Moore avant sa mort et confirmait également qu’elle était effectivement une patiente de l’institut. La déclaration a néanmoins admis que l’administration aurait pu traiter la situation différemment en se montrant plus humaine et plus sensible dans sa gestion du patient.

Dennis M. Murphy, président et chef de la direction de l’hôpital a demandé une enquête sur la question.

Bien que les résultats de l’enquête n’aient pas encore été révélés, l’expérience de racisme de Moore dans le système de santé est loin d’être un incident isolé. En fait, une tendance croissante au racisme dans le secteur de la santé a été observée aux États-Unis depuis le début de la pandémie, à tel point qu’en octobre, les experts ont déclaré le racisme Covid-19 la pandémie avait fait des soins de santé un service essentiel pour la survie des masses.

Aborder des expériences comme celle de Moore est devenu une priorité pour un nombre croissant de gouvernements locaux, dont beaucoup répondent à une pandémie qui amplifie les disparités raciales et à l’appel à la justice raciale après le meurtre par la police de George Floyd et d’autres Noirs américains. Depuis l’année dernière, environ 70 villes, environ trois douzaines de comtés et trois États ont déclaré le racisme une crise de santé publique, selon l’American Public Health Association.

(Avec les entrées d’AP)