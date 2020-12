INDIANAPOLIS – Un médecin noir décédé du COVID-19 après des semaines de lutte contre le virus a déclaré avoir été maltraité et retardé les soins appropriés dans un hôpital de l’Indiana en raison de sa race.

La Dre Susan Moore, 52 ans, est décédée le 20 décembre à la suite de multiples hospitalisations pour complications du COVID-19, d’abord à IU Health North et plus tard à Ascencion-St. Vincent à Carmel, Indiana.

Ses frustrations concernant les soins fournis à IU Health ont été relatées sur Facebook dans plusieurs mises à jour. La première est survenue le 4 décembre lorsqu’elle a déclaré que les retards dans son traitement et son diagnostic étaient motivés par la couleur de sa peau.

Dans une vidéo de 7 minutes et demie publiée sur sa page Facebook, Moore a décrit des allers-retours frustrants avec un hospitaliste blanc avec le système IU Health.

Elle a décrit avoir ignoré ses plaintes de douleurs cervicales sévères, malgré ses années d’expertise médicale pour faire une auto-évaluation.

«J’ai été écrasé», a déclaré Moore en larmes à propos du refus du médecin de lui fournir des analgésiques. «Il m’a fait sentir que j’étais un toxicomane. Et il savait que j’étais médecin. Je ne prends pas de stupéfiants. J’avais mal.

Elle a dit qu’elle devait plaider et convaincre son médecin qu’elle avait de la difficulté à respirer avant de subir un scanner. Lorsque l’analyse a révélé que ce qu’elle disait était vrai, elle a reçu des médicaments pour gérer sa douleur. Mais seulement après des heures d’attente.

«J’ai mis en avant et je maintiens», dit-elle dans la vidéo, «si j’étais blanche, je n’aurais pas à passer par là.»

« Il est clair que tout le monde doit convenir qu’il (m’a déchargé) trop tôt »

De son lit d’hôpital, Moore, dont on se souvient comme quelqu’un qui aimait aider les autres, a déclaré qu’elle s’exprimait pour que le traitement qu’elle a subi ne soit pas négligé.

«C’est ainsi que les Noirs sont tués, quand vous les renvoyez chez eux et qu’ils ne savent pas comment se battre pour eux-mêmes», a-t-elle déclaré devant la caméra. «J’ai dû parler à quelqu’un, peut-être aux médias, à quelqu’un, pour que les gens sachent comment je suis traité ici.»

Après avoir été renvoyée chez elle, Moore était de retour dans un lit d’hôpital dans les 12 heures, selon ses mises à jour Facebook. Cette fois, elle était soignée à Ascencion-St. Vincent à Carmel, et recevait de meilleurs soins.

Peu de temps après avoir été libérée d’IU Health le 7 décembre, Moore a déclaré qu’elle avait subi une augmentation de la température et une baisse de sa tension artérielle.

« Ces gens essayaient de me tuer. Il est clair que tout le monde doit convenir qu’ils m’ont (déchargé) trop tôt », a-t-elle écrit à propos d’IU Health avant de donner une évaluation de ses soins à Ascencion-St. Vincent. «Ils me traitent maintenant pour une pneumonie bactérienne ainsi que pour une pneumonie à Covid. Je reçois des soins très compatissants. Ils m’offrent des analgésiques.

Citant la confidentialité des patients, un porte-parole d’IU Health a refusé de parler spécifiquement de l’affaire, mais a partagé une déclaration écrite au nom d’IU Health North:

«En tant qu’organisation engagée pour l’équité et la réduction des disparités raciales dans les soins de santé, nous prenons les accusations de discrimination très au sérieux et enquêtons sur chaque allégation», indique le communiqué. «Les options de traitement sont souvent convenues et examinées par des experts médicaux de diverses spécialités, et nous sommes fidèles à l’engagement et à l’expertise de nos soignants et à la qualité des soins prodigués chaque jour à nos patients.

IndyStar, qui fait partie du réseau USA TODAY, sollicite les commentaires du médecin qui a soigné Moore.

Malgré le changement de soins, l’état de Moore a continué de se détériorer. Elle est décédée à l’hôpital trois semaines après son diagnostic le 29 novembre.

L’expérience de Moore et sa mort tragique ont suscité l’indignation et la tristesse sur les réseaux sociaux. Beaucoup l’ont souligné comme le dernier exemple de racisme et de discrimination dans les soins de santé, ainsi que du bilan disproportionné du COVID-19 chez les patients noirs.

Cela a également conduit à une vague de soutien pour les proches qu’elle laisse derrière elle.

Moore laisse dans le deuil son fils de 19 ans et récent diplômé du secondaire, Henry Muhammed. Dans une interview avec le New York Times, Henry a déclaré que sa mère pensait toujours aux autres jusqu’à la toute fin.

Lors de leur dernière conversation, Moore a dit qu’elle allait aider son fils à aller à l’université.

La famille de Moore a déclaré au New York Times qu’elle était née en Jamaïque mais avait grandi au Michigan. Elle a étudié l’ingénierie à l’Université de Kettering et a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l’Université du Michigan, selon sa famille.

