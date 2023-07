Un médecin né au Canada obtient une licence pour pratiquer ici après 17 mois de combat

Une médecin née au Canada qui a mené une longue bataille avec les autorités de délivrance des licences médicales a finalement reçu les documents dont elle a besoin pour exercer la médecine au Canada.

La Dre Stephanie DeMarchi, médecin de famille qui a été formée et a travaillé en Australie au cours des 10 dernières années, a d’abord demandé au Conseil médical du Canada (CMC) – l’organisme qui évalue les diplômés en médecine et les médecins – de faire reconnaître ses titres de compétences étrangers en avril 2022.

Ce qui a suivi a été une attente de 17 mois pendant que le CMC et le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO), l’organisme de réglementation provincial responsable de l’agrément des médecins, ont examiné des documents tels que son diplôme universitaire, son certificat d’études supérieures (résidence) et son curriculum vitae.

Elle s’est assise pour un test d’une heure et a marchandé avec des fonctionnaires qui examinaient son dossier sans tache d’un pays du Commonwealth doté d’un système de santé de premier ordre.

Au moins un document a été rejeté par le CPSO en raison du formatage de la date sur une lettre de référence.

DeMarchi a déménagé sa famille dans sa ville natale de Hamilton, en Ontario. à l’automne 2022, pensant que le processus serait terminé dans quelques semaines.

En mai 2023, elle a dû retourner en Australie pour conserver sa licence de ce pays active. Elle a laissé ses deux enfants et son mari dans le sud de l’Ontario.

CBC News a présenté la quête de DeMarchi pour une licence canadienne à la fin juin.

Sa licence du CPSO est arrivée deux jours après la publication de l’histoire.

Jointe par téléphone jeudi, DeMarchi s’est dite soulagée d’avoir son permis en main.

« Pouvez-vous croire que le délai d’exécution n’était que de 48 heures après la publication de l’histoire? » DeMarchi a déclaré à CBC News.

« Le CPSO m’a appelé le lendemain et l’agent a dit : ‘Je vais personnellement m’en occuper.' »

« Mon voyage est terminé, mais qu’en est-il de tous les autres médecins qui essaient d’être certifiés et examinés par le MCC? » a-t-elle ajouté, faisant référence à l’organisme responsable de la vérification à la source des diplômes médicaux dans la plupart des provinces.

« Surtout en ce moment, en ce moment particulier, où il y a une augmentation massive du nombre de personnes qui n’ont pas de médecin généraliste. Il y a des médecins canadiens prêts à travailler et ils ne le peuvent pas. »

DeMarchi, à droite, a déclaré qu'elle devait retourner seule en Australie pour maintenir sa licence australienne à jour. Sa famille est restée dans le sud de l'Ontario.

Elle a déclaré que le système canadien d’octroi de licences est truffé d' »inefficacités flagrantes », des organismes de réglementation qui se chevauchent exigeant parfois les mêmes documents.

« J’ai attendu 17 mois. Qui veut accepter un emploi où le processus d’intégration dure de 14 à 17 mois ? La plupart des gens diraient : « Non, non, je vais bien » », a-t-elle déclaré.

L’histoire a incité le MCC à défendre publiquement son dossier de traitement.

Il a déclaré qu’il s’était engagé à embaucher plus de personnel pour examiner les demandes plus rapidement, compte tenu de la pénurie aiguë de médecins au Canada.

Fédéral les données suggèrent Le Canada manquera d’environ 44 000 médecins, dont 30 000 médecins de famille et omnipraticiens, d’ici 2028.

« Nous reconnaissons que les délais de traitement actuels pour l’examen des documents sont plus longs que ce que nous visons. Nous nous engageons à respecter ces délais plus longs et recrutons activement du personnel supplémentaire pour améliorer les délais de traitement et offrir à nos candidats le meilleur service possible », a déclaré le MCC dans un communiqué de presse.

Le développement signifie que DeMarchi peut remplacer sa mère, une médecin de famille à Hamilton qui doit bientôt prendre sa retraite. Cela signifie également que des centaines de patients dans la ville en pleine croissance ne seront pas laissés sans médecin.

DeMarchi n’a pas attendu longtemps pour commencer à pratiquer après avoir reçu les documents nécessaires. Elle travaille déjà aux côtés de sa mère dans une pratique de groupe en santé familiale et elle occupe deux autres postes de suppléance. (Un suppléant est un médecin qui remplace temporairement un autre médecin.)

DeMarchi a déclaré que toute l’expérience laissait encore un « goût amer » dans sa bouche.

« C’est épuisant. C’était une bataille difficile. Une très longue bataille difficile. Cela m’a certainement coûté cher, sans parler de tout le temps, l’argent et l’énergie. Cette énergie aurait pu être consacrée à bâtir ma carrière au Canada et à accueillir de nouveaux patients », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que travailler avec ces patients lui rappelait que le processus ardu en valait finalement la peine.

« Cette partie est rajeunissante », a-t-elle déclaré.