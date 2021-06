Un médecin met en garde les États du Sud vulnérables à la variante Delta cet été

Le Dr Peter Hotez a averti que les États du sud des États-Unis pourraient ressentir l’impact de la variante hautement transmissible Delta Covid dès cet été, en partie en raison des faibles taux de vaccination.

« Je retiens vraiment mon souffle à propos du Sud et de ce qui se passe pendant l’été », a déclaré Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development du Texas Children’s Hospital.

« Ici, dans le sud, en particulier en Louisiane, dans le Mississippi, nous constatons des taux de vaccination très bas. Et moins de 10 % des adolescents sont vaccinés dans bon nombre de ces États du sud, nous avons donc une réelle vulnérabilité ici », a déclaré Hotez.

UNE nouvelle étude au Royaume-Uni, le vaccin de Pfizer est efficace à 88 % contre la variante Delta, découverte pour la première fois en Inde.

Les taux de vaccination varient à travers les États-Unis : plus de 50 % de la population dans de nombreux États du nord-est est désormais entièrement vaccinée, contre seulement environ 30 % de la population dans de nombreux États du sud-est, selon données des Centers for Disease Control and Prevention.

Mardi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a souligné l’importance des vaccins pour se protéger contre la variante Delta, qui, selon lui, représente plus de 6% des infections à coronavirus américaines que les scientifiques ont génétiquement séquencées.

Hotez a également déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC qu’il recommandait toujours les vaccinations contre Covid aux adolescents, malgré les avertissements du CDC concernant un nombre plus élevé que prévu de cas d’inflammation cardiaque chez les 16 à 24 ans.

« Je suis assez convaincu que la possibilité d’un Covid-19 sévère à partir de cette nouvelle variante Delta est une préoccupation beaucoup plus grande, je recommande donc fortement aux adolescents de recevoir leurs deux doses de vaccin », a déclaré Hotez.