Un médecin libéré après avoir été retenu captif par al-Qaïda | Nouvelles du monde

Le Dr Kenneth Elliott a retrouvé sa famille et est sain et sauf (Photo : Rebekah Ziesmer Strand/Facebook) Un médecin australien retenu captif pendant plus de sept ans en Afrique de l’Ouest par Al-Quaïda est sorti. Le Dr Kenneth Elliott est sain et sauf et a retrouvé sa famille, a confirmé le ministre australien des Affaires étrangères. Lui et sa femme ont dirigé une clinique entre le Mali et le Burkina Faso pendant plus de 40 ans mais ont été saisis par des militants en 2016. Jocelyn Elliott a été libérée après trois semaines après un travail de renseignement pour obtenir sa libération. Sa famille a déclaré dans un communiqué: «Nous souhaitons exprimer nos remerciements à Dieu et à tous ceux qui ont continué à prier pour nous. «Nous exprimons notre soulagement que le Dr Elliott soit libre et remercions le gouvernement australien et tous ceux qui ont été impliqués au fil du temps pour obtenir sa libération. « À 88 ans, et après de nombreuses années loin de chez lui, le Dr Elliott a maintenant besoin de temps et d’intimité pour se reposer et reprendre des forces. » La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a reconnu la résilience dont a fait preuve la famille du Dr Elliott.



Il a été capturé en 2016 (Photo : Rebekah Ziesmer Strand/Facebook)



Cela fait plus de sept ans qu’il n’a pas vu sa famille proche (Photo : Rebekah Ziesmer Strand/Facebook) Elle a ajouté: « Ce que nous avons fait au cours des sept dernières années, c’est nous assurer que nous avons travaillé avec d’autres gouvernements et autorités locales en relation avec le Dr Elliott. » « Le gouvernement australien a une politique claire selon laquelle nous ne payons pas de rançons. » Al-Qaïda a pris de l’importance en grande partie grâce à ses opérations d’enlèvement contre rançon ciblant les travailleurs humanitaires étrangers et les touristes. Il s’est formé pendant la guerre civile en Algérie dans les années 1990 et opère dans la région du Sahel au sud du désert du Sahara et au Mali et au Burkina Faso. Dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, 30 personnes ont été tuées dans une attaque extrémiste le jour même où le couple a été enlevé. Plus: Tendance

L’aile nord du groupe a revendiqué cette attaque et d’autres frappes très médiatisées en Afrique de l’Ouest des mois plus tôt. Parmi celles-ci, 20 personnes ont été tuées lors d’une attaque contre un hôtel à Bamako, la capitale du Mali. La France a envoyé 5 000 soldats au Mali pour combattre le groupe et ses alliés, et en 2020 a tué son chef Abdelmalek Droukdel. Mais l’année dernière, la France s’est retirée de ses opérations militaires au milieu d’une impopularité croissante face à la guerre dans son propre pays. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

